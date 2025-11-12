Враг оккупировал Новое и Новоуспенское и продвинулся в Покровске и Пологовском районе, - DeepState
Войска РФ оккупировали два населенных пункта в Запорожской области, продвигаются в Пологовском районе области, а также в Покровске и Покровском районе.
Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
Где продвинулся враг?
"Карта обновлена. Враг оккупировал Новое и Новоуспеневское (села Пологовского района Запорожской области), а также продвинулся в Покровске (Донецкая область), вблизи Чинушиного (поселок в Покровском районе), Солодкого, Ровнополье и Яблоково (села Пологовского района Запорожской области)", - говорится в сообщении.
Солодкое, Ровнополье и Яблоково
Обострение на юге
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг оккупировал Катериновку и Новониколаевку и продвинулся в Запорожской и Донецкой областях.
- Также отмечалось, что враг оккупировал Успеновку на Запорожье и продвинулся в трех областях.
- По данным Сырского, значительно ухудшилась ситуация на Александровском и Гуляйпольском направлениях.
- Накануне стало известно, что Силы обороны отошли с позиций возле Новоуспеновского, Нового, Охотничьего, Успенки и Новониколаевки на Запорожье.
🇺🇦Гуляйпільський напрямок: На цій ділянці ситуація розсипається буквально на очах. Лінія оборони не витримує натиску, фронт просідає щодня і якщо так піде далі, ворог неминуче дійде до самого Гуляйполя. Причина - не у нестачі мужності наших бійців, а у повному провалі керівництва на місцях.
🇺🇦Пани, які відповідають за цей рубіж, втратили контроль і боєздатність підрозділів. Комунікація між частинами фактично зруйнована, координація глуха як вітер, дії не узгоджені, накази або запізнюються, або взагалі не доходять.
🇺🇦У штабних доповідях лише показуха і звіти для галочки, замість реальної оцінки обстановки. Через це на місцях вмникає тотальний п#здець: солдати лишаються без підтримки, без нормальної ротації, без тилового забезпечення. Фактично, тут все тримається лише на тих, хто залишився стояти до талого без чітких вказівок і без плану.
🇺🇦Я вважаю, що настав час, щоб вище командування прибуло безпосередньо на місце, побачило все на власні очі й розібралося, хто довів ситуацію до цього стану. Якщо не буде наведено порядок і не знімуть тих, хто провалює управління-фронт остаточно посиплеться. Тут уже не про дисципліну йдеться, а про виживання цілого напрямку.