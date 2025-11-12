Враг оккупировал Новое и Новоуспенское и продвинулся в Покровске и Пологовском районе, - DeepState

Войска РФ оккупировали два населенных пункта в Запорожской области, продвигаются в Пологовском районе области, а также в Покровске и Покровском районе.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Где продвинулся враг?

"Карта обновлена. Враг оккупировал Новое и Новоуспеневское (села Пологовского района Запорожской области), а также продвинулся в Покровске (Донецкая область), вблизи Чинушиного (поселок в Покровском районе), Солодкого, Ровнополье и Яблоково (села Пологовского района Запорожской области)", - говорится в сообщении.



Новое и Новоуспеневское



Покровск



Чинушино



Солодкое, Ровнополье и Яблоково

Читайте также: В Запорожской области увеличилась серая зона. Враг давит на Новое и Новоуспеновское и начинает поглощать Ровнополье, - DeepState

Обострение на юге

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг оккупировал Катериновку и Новониколаевку и продвинулся в Запорожской и Донецкой областях.

Также отмечалось, что враг оккупировал Успеновку на Запорожье и продвинулся в трех областях.

По данным Сырского, значительно ухудшилась ситуация на Александровском и Гуляйпольском направлениях.

Накануне стало известно, что Силы обороны отошли с позиций возле Новоуспеновского, Нового, Охотничьего, Успенки и Новониколаевки на Запорожье.

Читайте также: Зеленский заслушал доклад Сырского: РФ увеличивает количество и масштабы штурмов на Покровском направлении и на Запорожье