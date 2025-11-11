РУС
Силы обороны отошли с позиций возле Новоуспенского, Нового, Охотничьего, Успенки и Новониколаевки в Запорожской области, - Волошин.

ВСУ вышли из нескольких сел на юге

Украинские военные были вынуждены отойти с позиций вблизи 5 населенных пунктов в Запорожской области.

Об этом заявил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Идут интенсивные бои

"В Запорожской области, в частности на Александровском и Гуляйпольском направлениях, уже несколько дней подряд идут интенсивные бои. Враг применяет все виды имеющегося вооружения, чтобы вытеснить Вооруженные Силы Украины с удерживаемых позиций", - отметил Волошин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне активизировали обстрелы возле Степового и Малых Щербаков, - Силы обороны юга

По его словам, за прошедшие несколько суток здесь зафиксировано до сотни боевых столкновений.

Ежедневно более 400 артобстрелов.

В результате активизации вражеских штурмовых действий (ежедневно более 400 артобстрелов с применением около 2 тысяч боеприпасов), с целью сохранения жизни личного состава, Силам обороны пришлось отойти с позиций возле населенных пунктов Новоуспеневское, Новое, Охотничье, Успеновка, Новониколаевка.

Враг пытается завести в эти населенные пункты свои группы закрепления, но украинские защитники всеми силами противодействуют их попыткам удержаться", - добавил спикер Сил обороны юга.

Он также отметил, что за Ровнополье, Солодкое и Яблоково продолжаются ожесточенные бои. Противник с восточного направления стремится охватить Гуляйполе и отрезать логистические пути, ведущие из Покровского.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты активизировались на островах возле Херсона, - Силы обороны юга

Силы обороны сражаются за каждый сантиметр

Бои продолжаются. За каждый сантиметр нашей земли ожесточенно сражаются штурмовые подразделения", - подчеркнул Волошин.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что враг оккупировал Катериновку и Новониколаевку и продвинулся в Запорожской и Донецкой областях.

Автор: 

Запорожская область (3750) Силы обороны юга (473) Пологовский район (215) Новое (1) Новониколаевка (1) Новоуспеновское (1) Успеновка (10) Охотничье (5)
Там члєнограй збирає спеціальну Ставку про прифронтові міста. Вони там разом посумують з цього приводу.
11.11.2025 15:08 Ответить
Просування ворога у напрямку Гуляйполя - дуже динамічне. Якщо такі темпи збережуться - є загроза скорого охоплення з півночі Гуляйполя, а потім і Оріхового.
11.11.2025 15:16 Ответить
Зеля тільки вчора триндів що на фронті рашисти не просунулись нінаграм
11.11.2025 15:28 Ответить
старого сирка в мацкве трошки підлічать, зечму патрушев подякує і дєрьмаку присвоять позачергове звання
11.11.2025 15:57 Ответить
 
 