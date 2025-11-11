Силы обороны отошли с позиций возле Новоуспенского, Нового, Охотничьего, Успенки и Новониколаевки в Запорожской области, - Волошин.

Украинские военные были вынуждены отойти с позиций вблизи 5 населенных пунктов в Запорожской области.

Об этом заявил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Идут интенсивные бои

"В Запорожской области, в частности на Александровском и Гуляйпольском направлениях, уже несколько дней подряд идут интенсивные бои. Враг применяет все виды имеющегося вооружения, чтобы вытеснить Вооруженные Силы Украины с удерживаемых позиций", - отметил Волошин.

По его словам, за прошедшие несколько суток здесь зафиксировано до сотни боевых столкновений.

Ежедневно более 400 артобстрелов.

В результате активизации вражеских штурмовых действий (ежедневно более 400 артобстрелов с применением около 2 тысяч боеприпасов), с целью сохранения жизни личного состава, Силам обороны пришлось отойти с позиций возле населенных пунктов Новоуспеневское, Новое, Охотничье, Успеновка, Новониколаевка.

Враг пытается завести в эти населенные пункты свои группы закрепления, но украинские защитники всеми силами противодействуют их попыткам удержаться", - добавил спикер Сил обороны юга.

Он также отметил, что за Ровнополье, Солодкое и Яблоково продолжаются ожесточенные бои. Противник с восточного направления стремится охватить Гуляйполе и отрезать логистические пути, ведущие из Покровского.

Силы обороны сражаются за каждый сантиметр

Бои продолжаются. За каждый сантиметр нашей земли ожесточенно сражаются штурмовые подразделения", - подчеркнул Волошин.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что враг оккупировал Катериновку и Новониколаевку и продвинулся в Запорожской и Донецкой областях.