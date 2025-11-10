Россияне активизировали обстрелы возле Степового и Малых Щербаков, - Силы обороны юга

На Ореховском направлении ситуация остается напряженной, особенно в районах Степового и Малых Щербаков, где российские войска усилили обстрелы и пытаются вернуть ранее утраченные позиции.

Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На Ореховском направлении самые острые участки фронта возле Степового и Малых Щербаков. Что касается Малых Щербаков, то противник сосредотачивает свое огневое воздействие, осуществляет достаточно активные обстрелы этого населенного пункта, потому что он стремится вернуть утраченное тактическое положение", - сказал Волошин.

Он отметил, что несколько недель назад украинские войска улучшили свои позиции, оттеснив оккупантов вглубь обороны, однако те сейчас пытаются восстановить контроль. По его словам, за прошедшие сутки россияне трижды штурмовали Малые Щербаки.

Спикер также сообщил, что из-за туманов и мглистости на юге враг может действовать скрытно, используя инфильтрацию.

"Ожидаем, что враг активизируется именно на Ореховском направлении, в частности возле населенных пунктов Белогорье и Щербаки", - добавил Волошин.

