Рашисты активизировались на островах возле Херсона, - Силы обороны юга

Российские оккупанты активизировались на островах Большой Ольховой и Белогрудый.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.

"На Приднепровском направлении на прошлой неделе враг активизировался в несколько ином направлении, чем Антоновские мосты. Предпринял попытку высадки на острове Великий Ольховой, также активизировался на острове Белогрудый, где пытается перебросить туда новые форсирующие группы для того, чтобы продолжать свои попытки взять под контроль эти острова", - рассказал он.

По словам спикера, основной целью оккупантов является контроль над островами в южной части Херсона.

Что предшествовало?

В конце сентября сообщалось, что россияне не прекращают штурмов в районах железнодорожного и автомобильного Антоновских мостов, несмотря на отсутствие успехов.

Впоследствии в Силах обороны юга заявили, что оккупанты не рассматривают захват островной зоны на левом берегу Херсонщины, но полностью не отказались от этого.

