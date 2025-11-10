Россия перебрасывает десантные подразделения на южное направление для пополнения потерь, - Силы обороны

Российские войска проводят передислокацию подразделений на южном направлении, в частности перебрасывают десантные силы и пополняют потери личного состава и техники.

Об этом в эфире заявил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По данным нашей разведки, на южном направлении находилось несколько вражеских подразделений, которые проходили восстановление, боевое слаживание, пополнение потерь личного состава, припасов, поэтому сейчас противник будет пытаться в первую очередь перебрасывать десантные подразделения. Он будет перебрасывать их на Херсонское или Приднепровское направление, также некоторые подразделения перебрасывает и на Ореховское, Гуляйпольское и Александровское направления", - отметил Волошин.

Он подчеркнул, что речь идет не о массовом наращивании сил, а о ротации и пополнении отдельных штурмовых подразделений.

"Это не столько силы и средства, которые могут существенно повлиять на наши боевые действия, - это личный состав некоторых штурмовых подразделений", - добавил спикер.

