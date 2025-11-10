Росія перекидає десантні підрозділи на південний напрямок для поповнення втрат, - Сили оборони

Російські війська проводять передислокацію підрозділів на південному напрямку, зокрема перекидають десантні сили та поповнюють втрати особового складу й техніки.

Про це в ефірі заявив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"За даними нашої розвідки, на південному напрямку перебувало кілька ворожих підрозділів, які проходили відновлення, бойове злагодження, поповнення втрат особового складу, припасів, тому зараз противник намагатиметься в першу чергу перекидати десантні підрозділи. Він їх перекидатиме на Херсонський чи Придніпровський напрямок, також деякі підрозділи перекидає і на Оріхівський, Гуляйпільський та Олександрівський напрямки", - зазначив Волошин.

Він підкреслив, що йдеться не про масове нарощування сил, а про ротації та поповнення окремих штурмових підрозділів.

"Це не стільки сили і засоби, які можуть суттєво вплинути на наші бойові дії, - це особовий склад деяких штурмових підрозділів", - додав речник.

