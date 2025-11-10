Рашисти активізувалися на островах біля Херсону, - Сили оборони півдня

Російські окупанти активізувалися на островах Великий Вільховий та Білогрудий.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

"На Придніпровському напрямку минулого тижня ворог активізувався в дещо іншому напрямку, ніж Антонівські мости. Здійснив спробу висадки на острові Великий Вільховий, також активізувався на острові Білогрудий, де намагається перекинути туди нові форсувальні групи для того, щоб продовжувати свої спроби взяти під контроль ці острови", - розповів він.

За словами речника, основною метою окупантів є контроль над островами в південній частині Херсону.

Що передувало?

Наприкінці вересня повідомлялось, що росіяни не припиняють штурмів в районах залізничного та автомобільного Антонівських мостів, попри відсутність успіхів.

Згодом у Силах оборони півдня заявили, що окупанти не розглядають захоплення острівної зони на лівому березі Херсонщини, але повністю не відмовилися від цього.

