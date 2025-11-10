Росіяни активізували обстріли біля Степового та Малих Щербаків, - Сили оборони півдня

На Оріхівському напрямку ситуація залишається напруженою, особливо в районах Степового та Малих Щербаків, де російські війська посилили обстріли й намагаються повернути раніше втрачені позиції.

Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На Оріхівському напрямку найгостріші ділянки фронту біля Степового і Малих Щербаків. Щодо Малих Щербаків, то противник зосереджує свій вогневий вплив, здійснює досить активні обстріли цього населеного пункту, тому що він прагне повернути втрачене тактичне положення", - сказав Волошин.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог не окупував Успенівку. Сили оборони не дають ворогу закріпитися в населених пунктах на Гуляйпільському напрямку, - Волошин

Він зазначив, що кілька тижнів тому українські війська покращили свої позиції, відтіснивши окупантів углиб оборони, однак ті зараз намагаються відновити контроль. За його словами, за минулу добу росіяни тричі штурмували Малі Щербаки.

Речник також повідомив, що через тумани та мряку на півдні ворог може діяти приховано, використовуючи інфільтрацію.

"Очікуємо, що ворог активізується саме на Оріхівському напрямку, зокрема біля населених пунктів Білогір'я і Щербаки", - додав Волошин.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти активізувалися на островах біля Херсону, - Сили оборони півдня