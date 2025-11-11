Сили оборони відійшли з позицій біля Новоуспенівського, Нового, Охотничого, Успенівки та Новомиколаївки на Запоріжжі, - Волошин

ЗСУ вийшли з кількох сіл на Півдні

Українські військові були вимушені відійти з позицій поблизу 5 населених пунктів у Запорізькій області.

Про це заявив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Точаться інтенсивні бої

"На Запоріжжі, зокрема на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках, вже декілька днів поспіль точаться інтенсивні бої. Ворог застосовує усі види наявного озброєння, щоб витіснити Збройні Сили України з утримуваних позицій", - зазначив Волошин.

За його словами, за минулі декілька діб тут зафіксовано до сотні бойових зіткнень.

Щодня понад 400 артобстрілів

Внаслідок активізації ворожих штурмових дій (щодня більше 400 артобстрілів із застосуванням близько 2 тисяч боєприпасів), з метою збереження життя особового складу, Силам оборони довелося відійти з позицій біля населених пунктів Новоуспенівське, Нове, Охотниче, Успенівка, Новомиколаївка.

Ворог намагається завести в ці населені пункти свої групи закріплення, але українські захисники усіма силами протидіяють їхнім спробам утриматись", - додав речник Сил оборони півдня.

Він також зазначив, що за Рівнопілля, Солодке та Яблукове тривають жорстокі бої. Противник зі східного напрямку прагне охопити Гуляйполе та відрізати логістичні шляхи, які ведуть з Покровського.

Сили оборони б'ються за кожен сантиметр

Бої тривають. За кожен сантиметр нашої землі запекло бʼються штурмові підрозділи", - підкреслив Волошин.

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що ворог окупував Катеринівку та Новомиколаївку і просунувся у Запорізькій та Донецькій областях.

Топ коментарі
Там члєнограй збирає спеціальну Ставку про прифронтові міста. Вони там разом посумують з цього приводу.
11.11.2025 15:08 Відповісти
Зеля тільки вчора триндів що на фронті рашисти не просунулись нінаграм
11.11.2025 15:28 Відповісти
Просування ворога у напрямку Гуляйполя - дуже динамічне. Якщо такі темпи збережуться - є загроза скорого охоплення з півночі Гуляйполя, а потім і Оріхового.
11.11.2025 15:16 Відповісти
Там мова вже буде про Запоріжжя, Оріхів лишиться в тилу.
11.11.2025 16:26 Відповісти
Зеля тільки вчора триндів що на фронті рашисти не просунулись нінаграм
Так і є просуваються в см., в грамах не просунулися.
11.11.2025 18:04 Відповісти
старого сирка в мацкве трошки підлічать, зечму патрушев подякує і дєрьмаку присвоять позачергове звання
11.11.2025 15:57 Відповісти
зеМерзота здає Україну, щоб вони здохли від кровавого бабла, мародерства і брехні
11.11.2025 17:01 Відповісти
Треба кардинально змінювати політику мобілізації, припиняти хапати хворих, обмежено придатних і придатних для тилу відправляти в тил, а тих блатних, що там сидять, на фронт, разом із 50-70% поліцейських і взагалі силовиків, молодих відставників, 80% охоронців і викликати всіх офіцерів, які не мають бойового досвіду і не можуть підтвердити свої знання і вміння і 4 роки не приймали ніякої участі у війні, розжалувати і відправити простими піхотинціями, тих, що вже втекли закордон, хоча б теж розжалувати і позбавити ранніх пенсій, якщо такі отримують... А поки що все навпаки.
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/06/16/7517270/
От і маємо!
11.11.2025 21:04 Відповісти
Було б непогано для бойового духу, якби квартал вийшов сам і сказав, що відправляється на фронт.
11.11.2025 21:05 Відповісти
І нащо ТЦКшники лупцюють людей? Хто давав право? Ми що собаки? Це якась диверсія, щоб люди боялись ТЦК, навіть якщо не збираються ухилятись? Он знайомий здає гостинку, у його квартиранта написано в паспорті, що він непридатний, і все одно боїться виходити на вулицю. Хоча, каже чувак здоровий як лось, одружений і працює на будівництві, неясно, чому він непридатний.
11.11.2025 21:30 Відповісти
Військові повинні висловити повну недовіру верховному головнокомандувачу та головнокомандувачу, бо ці два москальсько-сіоністські агенти віддадуть московським сіоністам всі українські землі і покладуть в землю мільйони українців. Завдання у них таке від їхніх господарів… Після висловленої недвоіри потрібно обрати на приводця війська достойного бойового командира (генерала Михайла Драпатого?), а ВР мусить негайно ввести військово-цивільний уряд. На керіника уряду можна поставити генерала Сергія Кривоноса (від військових) та Олену Зеркаль (від цивільних).
11.11.2025 21:48 Відповісти
Тож повинні бути військові ,а не просто тіпи в лампасних штанях.
11.11.2025 22:19 Відповісти
Потрібно викликати всіх, хто служив або закінчив військовий навчальний заклад. Але влада чомусь вирішила зобовʼязати зʼявитись навіть без повістки, ще й до конкретної дати, тільки обмежено придатних. Як це назвати, ставка на хворих людей?
11.11.2025 22:15
 
 