Новини Бойові дії на Запорізькому напрямку
3 148 22

Ворог накопичується для тиску на Запоріжжі, користуючись прогалинами в обороні ЗСУ, - DeepState

Ворог продовжує просуватися в Запорізькій області

Російські війська нарощують піхотну спроможність здійснювати подальший тиск на позиції Сил оборони України у Запорізькій області, користуючись можливістю прогалин та проблем в обороні.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

Просування ворога на Запоріжжі

Аналітики нагадали, що противник окупував низку населених пунктів, про що повідомили вже і в Силах оборони Півдня, а також було підтверджено окупацію Рівнопілля. За попередньою інформацією, село Солодке Пологівського району перебуває під частковим або повним контролем росіян.

Гуляйполе та Варварівка

"Наразі противник нарощує піхотну спроможність здійснювати подальший тиск на позиції Сил Оборони, користуючись можливістю прогалин та проблем в обороні. Після зайняття Рівнопілля, відкривається оперативний простір руху на Гуляйполе з півночі, однак противник може зосередитись на ширших задачах, адже ресурсів для Гуляйполя поки у кацапів немає", - йдеться у повідомленні.

За даними аналітиків, зараз окупанти можуть просуватися в напрямку Варварівки та здійснювати зосередження операторів БпЛА, щоб ускладнювати логістику в місто.

Також противник, ймовірно, посилить обстріли Гуляйполя, щоб послаблювати спроможності ЗСУ тримати оборону. 

DeepState продовжує слідкувати за активізацією військ РФ в районі Марфопіля, через який вони здійснювали неодноразові спроби прорватися до міста.

Крім того, проєкт вітає відведення сил з Рівнопілля для збереження життя українських захисників, але у DeepState закликають Сили оборони Півдня попрацювати над комунікацією.

Гуляйполе Запорізька область Пологівський район війна в Україні DeepState
Топ коментарі
За прогалини відповідає чудо, яке випустило за кордон найближчий резерв - майже 100 000 здороаих молодих чоловіків 18-22 років.
12.11.2025 18:49 Відповісти
Місяць тому проїжджав межу де стоїть капітальний блок-постТернопілька-Львівська області. Нарахував рівно 30 осіб у військових одностроях, дехто із закритими обличчями. Тобто резерви є, але подалі від фронту.
12.11.2025 19:19 Відповісти
Дивно, на Західному кордоні прогалин немає, в тилових частинах і на "блокпостах" теж, а на фронті чомусь є.
12.11.2025 19:09 Відповісти
Влада бездіяльна, ситуація катастрофічна, хтось має взяти на себе відповідальність за прийняття непопулярних рішень і вже зрозуміло що це не Президент.
12.11.2025 18:52 Відповісти
Ну що ти, Ігооку, як бездіяльна? 😲 Он зараз прокурори САП у суді всідіяння з тисяч сторінок вичитують!
12.11.2025 18:55 Відповісти
Так то не влада, то Коломойський, влада навіть вкрасти не може.
12.11.2025 19:10 Відповісти
Коломлйський , з вересня 2023 , знаходиться під вартою
12.11.2025 19:15 Відповісти
І що тепер, це не заважає Коломойському красти всі гроші в державі руками своїх подєльників. Хто такий Міндіч, людина Коломойського!
12.11.2025 19:16 Відповісти
Ігорку, ввімкни макітру: як Коломойський може це робити, якщо влада проти? Не робися дурнішим за Мілованова - тобі не пасує.
12.11.2025 19:22 Відповісти
Так влада це і є Коломойський. Поки Зеленський записує відосікі, люди Коломойського збирають бабло на всіх державних фінансових потоках!
12.11.2025 19:25 Відповісти
Ні, Ігорьок! 😁 Коломойський - - ніхто, він репресовпний владою. 😊 Він учпсті у в борах не брав, не є ні поліьично, ні матеріально відповідальним. 😊 Тому його навіть судити не можна - закон не дозволяє. 😊 Так що тим, за кого ти голосувпв у 2019-му швидше за все доведеться сидіти. 😁
12.11.2025 19:31 Відповісти
Мені їх не шкода, це закономірний кінець шляху корупціонерів. Украв, випив, в тюрму!
12.11.2025 19:32 Відповісти
Ну ось! 😁
12.11.2025 19:35 Відповісти
І цей процес має проходити якомога скорше. Більшість має отримувати свого ізбранніка, він має показувати свою роботу і якщо проворовався то сідати в тюрму. Що і відбудеться з Зеленським, а потім і з попередниками.
12.11.2025 19:37 Відповісти
А ти ще не допетрав, що він просто таким чином сховався...
12.11.2025 19:33 Відповісти
А на банковій скільки його накопичилось! На жаль, пожинаємо наслідки!
12.11.2025 18:50 Відповісти
а на тих 30 ще працює набагато більше - десь 1 до 7
Плюс налоги
12.11.2025 19:36 Відповісти
А deepstate не хоче ці прогалини заповнити?! Знайшли собі ,,ничку"! Чи невіліковно хворі?!
12.11.2025 20:27 Відповісти
То така "активна оборона"( Просто вона неприємна на карті,але солодко звучить з вус Сцирського((Ну в танцях заважали яйця,а йому туман(((
12.11.2025 21:59 Відповісти
 
 