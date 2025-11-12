Ворог накопичується для тиску на Запоріжжі, користуючись прогалинами в обороні ЗСУ, - DeepState

Російські війська нарощують піхотну спроможність здійснювати подальший тиск на позиції Сил оборони України у Запорізькій області, користуючись можливістю прогалин та проблем в обороні.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

Просування ворога на Запоріжжі

Аналітики нагадали, що противник окупував низку населених пунктів, про що повідомили вже і в Силах оборони Півдня, а також було підтверджено окупацію Рівнопілля. За попередньою інформацією, село Солодке Пологівського району перебуває під частковим або повним контролем росіян.

Гуляйполе та Варварівка

"Наразі противник нарощує піхотну спроможність здійснювати подальший тиск на позиції Сил Оборони, користуючись можливістю прогалин та проблем в обороні. Після зайняття Рівнопілля, відкривається оперативний простір руху на Гуляйполе з півночі, однак противник може зосередитись на ширших задачах, адже ресурсів для Гуляйполя поки у кацапів немає", - йдеться у повідомленні.

За даними аналітиків, зараз окупанти можуть просуватися в напрямку Варварівки та здійснювати зосередження операторів БпЛА, щоб ускладнювати логістику в місто.

Також противник, ймовірно, посилить обстріли Гуляйполя, щоб послаблювати спроможності ЗСУ тримати оборону.

DeepState продовжує слідкувати за активізацією військ РФ в районі Марфопіля, через який вони здійснювали неодноразові спроби прорватися до міста.

Крім того, проєкт вітає відведення сил з Рівнопілля для збереження життя українських захисників, але у DeepState закликають Сили оборони Півдня попрацювати над комунікацією.

