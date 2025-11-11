РУС
Новости Заявления Лаврова об Украине
2 480 26

Лавров заявил, что Путин считает Зеленского нацистом в связи с награжденикм бойцов "Азова"

Глава МИД РФ Сергей Лавров

Российский глава МИД Сергей Лавров заявил, что диктатор РФ Владимир Путин считает президента Украины Владимира Зеленского якобы нацистом, потому что тот награждает бойцов бригады "Азов".

Его слова цитирует пропагандистское госагентство ТАСС, передает Цензор.НЕТ.

О Зеленском

Лавров прокомментировал заявления бывшего спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера. В частности, относительно убеждения главы Кремля, что Украина должна быть частью РФ.

"Путин также считает Зеленского нацистом. Ну да. А где доказательства обратного? Когда Зеленский регулярно позирует на телеэкранах, вручая награды бойцам "Азова", другим нацистским батальонам с шевронами фашистской Германии на рукавах. Ну как к этому относиться?" - сетует российский министр.

Глава МИД РФ Сергей Лавров

Что предшествовало

Отметим, что за несколько месяцев до полномасштабного вторжения в Украину российский диктатор Путин также заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский попал под влияние "нациков".

  • Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости гарантий, что встреча президента США Дональда Трампа и диктатора Путина принесет "конкретный результат".

Зеленский Владимир (22542) Лавров Сергей (2389) путин владимир (32443) Азов (848)
Топ комментарии
+20
А Украинцы считают Путина *****!!!!
показать весь комментарий
11.11.2025 16:11 Ответить
+15
Тю... комусь ще не пох, шо там вважає *****?
показать весь комментарий
11.11.2025 16:12 Ответить
+10
І думка українців важить набагато більше, ніж думки якогось там *****.
показать весь комментарий
11.11.2025 16:22 Ответить
А Украинцы считают Путина *****!!!!
показать весь комментарий
11.11.2025 16:11 Ответить
І думка українців важить набагато більше, ніж думки якогось там *****.
показать весь комментарий
11.11.2025 16:22 Ответить
#уйло справжній людожер іщо ?!
показать весь комментарий
11.11.2025 16:47 Ответить
Тю... комусь ще не пох, шо там вважає *****?
показать весь комментарий
11.11.2025 16:12 Ответить
весёлый и находчивый отлично залегендирован. главное шо б нервы не сдали, на то есть препараты
показать весь комментарий
11.11.2025 16:14 Ответить
Зеленському це не допоможе. Тут скоро і сліпий побачать що воно таке і на кого воно працює.
показать весь комментарий
11.11.2025 16:18 Ответить
нічого й не змінилось, зебіли нічого не знають про міндічя, Енергоатом і як всіх фігурантів випустили за кордон. В телемарафоні і тєлєграммі про це не говорять
показать весь комментарий
11.11.2025 16:25 Ответить
не для того марахвон працює, щоб ІПСО розповсюджувати....
показать весь комментарий
11.11.2025 16:28 Ответить
В той час як інші буквально героїчно допомогають захищати Україну. Здалеку. І дуже здалеку...
показать весь комментарий
11.11.2025 17:09 Ответить
Неможливо перемогти ворога з зеленою мразотою при владі і тупим нарітом,дурнями типу тебе!!
показать весь комментарий
11.11.2025 17:14 Ответить
Цікаво, цей ****** сам вірить в те що каже?
показать весь комментарий
11.11.2025 16:19 Ответить
Колись Черчтль говорив:«Фашисти майбутнього називатимуть себе антифашистами»
показать весь комментарий
11.11.2025 16:22 Ответить
Московські людоїди які вбивають і гвалтують людей і дітей ще том щось вякають. Про що з тими виродками ще розмовляти. Рашистів потрібно знищувати мовчки як епідемію
показать весь комментарий
11.11.2025 16:23 Ответить
показать весь комментарий
11.11.2025 16:25 Ответить
Зізнавайтеся- кому цікаве ржаніє *********** конякі? )))
показать весь комментарий
11.11.2025 16:28 Ответить
коняка ще не знає, що його внесли в список "на вихід"...
А можливо і знає, тому і чути "ржаніє"
показать весь комментарий
11.11.2025 16:31 Ответить
Попалили блазня, куратори з кремля рішили підтримати свого агента обізвавши його нацистом , він тіпа патріот, дуже прикметно і показово.
показать весь комментарий
11.11.2025 16:29 Ответить
Дуже цінний кадр,втрата якого знищує всі плани рахи
показать весь комментарий
11.11.2025 17:15 Ответить
На судову владу покладено не лише величезне професійне навантаження, а й серйозний рівень публічного контролю.
https://yur-gazeta.com/golovna/yak-zminyuetsya-sudova-sistema-u-period-reform--barsuk-marina-suddya-pags.html
показать весь комментарий
11.11.2025 16:36 Ответить
Тобто, напала мокша! А нацисти ми? Кличте вже психіатрів, або двох з лопатами!
показать весь комментарий
11.11.2025 16:40 Ответить
А Путин - педофил, потому что целует маленьких мальчиков. Все логично.
показать весь комментарий
11.11.2025 16:42 Ответить
Типу ЗЕ не зрадник і не кремлівський агент .Підора ЗЕ потрібно було повісити на стовпі ще в 2022р за зраду і здачу України!
показать весь комментарий
11.11.2025 16:47 Ответить
🖕
показать весь комментарий
11.11.2025 17:13 Ответить
Та пох. АЗОВ сила!
показать весь комментарий
11.11.2025 17:16 Ответить
Скачай на йух коняка смердяча. ''Азов'' це назва частини території України і її моря. А військові ''Азову'' нацгвардії України.
показать весь комментарий
11.11.2025 17:20 Ответить
Сумасшедшего коняку давно пора отправить на шкуродёрню, мучается же животинка...
показать весь комментарий
11.11.2025 17:26 Ответить
 
 