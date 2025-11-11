Лавров заявил, что Путин считает Зеленского нацистом в связи с награжденикм бойцов "Азова"

Российский глава МИД Сергей Лавров заявил, что диктатор РФ Владимир Путин считает президента Украины Владимира Зеленского якобы нацистом, потому что тот награждает бойцов бригады "Азов".

Его слова цитирует пропагандистское госагентство ТАСС, передает Цензор.НЕТ.

О Зеленском

Лавров прокомментировал заявления бывшего спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера. В частности, относительно убеждения главы Кремля, что Украина должна быть частью РФ.

"Путин также считает Зеленского нацистом. Ну да. А где доказательства обратного? Когда Зеленский регулярно позирует на телеэкранах, вручая награды бойцам "Азова", другим нацистским батальонам с шевронами фашистской Германии на рукавах. Ну как к этому относиться?" - сетует российский министр.

Что предшествовало

Отметим, что за несколько месяцев до полномасштабного вторжения в Украину российский диктатор Путин также заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский попал под влияние "нациков".

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости гарантий, что встреча президента США Дональда Трампа и диктатора Путина принесет "конкретный результат".

