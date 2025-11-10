РУС
Лавров использует советские тактики, чтобы прикрывать агрессию РФ, - Залужный

залужний

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время международных переговоров использует подходы, свойственные советской дипломатии - в частности, тактику затягивания процесса, избегание конкретики и создание иллюзии диалога.

Об этом написал бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины, ныне посол в Великобритании Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

Залужный отметил, что поведение Лаврова демонстрирует "институциональную преемственность дипломатической культуры, опирающейся на советскую практику". Одним из ключевых инструментов является "эффект языковой асимметрии" - когда формально точные, но двусмысленные формулировки позволяют избегать прямых ответов и размывать содержание дискуссии.

"Глава МИД РФ, подобно советским предшественникам, систематически уклоняется от конкретных ответов, переводя дискуссию в плоскость второстепенных деталей", - подчеркнул Залужный.

Оправдание РФ собственной агрессии

Он также обратил внимание на использование Лавровым "морального зеркала" - когда Россия оправдывает собственную агрессию, ссылаясь на колониальное прошлое Запада. Еще одной распространенной практикой является "избирательное цитирование" международных документов, что создает видимость правовой обоснованности позиции.

"Проявляется этот подход и в текущей российской агрессивной политике, где дипломатические переговоры рассматриваются не как инструмент решения проблем, а как средство выиграть время, легитимизировать собственные действия или создать иллюзию поиска решений", - подчеркнул Залужный.

По его мнению, такая модель ведения переговоров постепенно подрывает доверие к российской дипломатии и делает ее предсказуемой и неэффективной для решения конфликтов.

Топ комментарии
+5
Залужний: основа зовнішньополітичної риторики та усієї дипломатії ********** це маніпуляція фактами, неправдиві заяви та відверта брехня, інформаційні атаки
показать весь комментарий
10.11.2025 12:07 Ответить
+4
Залужний має рацію ,- но на отруту людство потребує антидот, а не тільки розуміння що росіяни Брешуть.
показать весь комментарий
10.11.2025 12:16 Ответить
+3
Такий вумний, як моя жінка потім.
показать весь комментарий
10.11.2025 12:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Його вже не зміниш - тільки удари по рашці
показать весь комментарий
10.11.2025 12:09 Ответить
На його думку, така модель ведення переговорів поступово підриває довіру до російської дипломатії та робить її передбачуваною й неефективною для вирішення конфліктів.
А може, це й буде такий новий стиль? Як ракова пухлина стає повноцінним організмом. Збоченим, але поки є ресурси, цілком життєздатним.
показать весь комментарий
10.11.2025 12:13 Ответить
"...культури, яка спирається на радянську практику" - а хто це нещодавно казав, що вся військова наука залишилася у москві? Невже зійшло прозріння на посла Залужного? Відкрив для себе, що різні науки є й на Заході, а не тільки у москві?
показать весь комментарий
10.11.2025 12:16 Ответить
Вот эта вот фигня и называется - "дипломатия". В военных академиях этому конечно не учат.
показать весь комментарий
10.11.2025 12:24 Ответить
Ця "фігня" зветься "совдепівська дипломатія", якої навчали у совдепівських вузах. У вузах на Заході в дипломатії зовсім інші підходи. Цікаво інше: Заслужний сам це все пише чи хтось йому? Якщо хтось - то недалеко він втік від Зе.
показать весь комментарий
10.11.2025 12:31 Ответить
Подходы разные, цель одинаковая-максимально выгодный результат с минимальными потерями для себя. А по поводу соображалки За - всем вменяемым давно понятен интеллектуальный уровень сего господина.
показать весь комментарий
10.11.2025 12:48 Ответить
Ой, Лягушонок, это ты? Сколько лет, сколько зим!!!
показать весь комментарий
10.11.2025 13:11 Ответить
Это я раньше был Лягушонок, теперь зовите меня-" Большой Лягух", торговец "чёрным деревом". Хотя с какого перепою я Лягушонок...
показать весь комментарий
10.11.2025 13:16 Ответить
Честно говоря я уж и не припомню, откуда Лягушонок - дела давно минувших дней... А вот манера письма - вполне узнаваемая!
показать весь комментарий
10.11.2025 13:37 Ответить
Залужний красава ❤️ ...
показать весь комментарий
10.11.2025 12:46 Ответить
 
 