Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время международных переговоров использует подходы, свойственные советской дипломатии - в частности, тактику затягивания процесса, избегание конкретики и создание иллюзии диалога.

Об этом написал бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины, ныне посол в Великобритании Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

Залужный отметил, что поведение Лаврова демонстрирует "институциональную преемственность дипломатической культуры, опирающейся на советскую практику". Одним из ключевых инструментов является "эффект языковой асимметрии" - когда формально точные, но двусмысленные формулировки позволяют избегать прямых ответов и размывать содержание дискуссии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Немецкие следователи считают, что диверсию на "Северном потоке" в 2022 году совершили семеро украинцев под руководством Залужного, - WSJ

"Глава МИД РФ, подобно советским предшественникам, систематически уклоняется от конкретных ответов, переводя дискуссию в плоскость второстепенных деталей", - подчеркнул Залужный.

Оправдание РФ собственной агрессии

Он также обратил внимание на использование Лавровым "морального зеркала" - когда Россия оправдывает собственную агрессию, ссылаясь на колониальное прошлое Запада. Еще одной распространенной практикой является "избирательное цитирование" международных документов, что создает видимость правовой обоснованности позиции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лавров говорит, что готов к встрече с Рубио: США должны были повлиять на Зеленского

"Проявляется этот подход и в текущей российской агрессивной политике, где дипломатические переговоры рассматриваются не как инструмент решения проблем, а как средство выиграть время, легитимизировать собственные действия или создать иллюзию поиска решений", - подчеркнул Залужный.

По его мнению, такая модель ведения переговоров постепенно подрывает доверие к российской дипломатии и делает ее предсказуемой и неэффективной для решения конфликтов.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ