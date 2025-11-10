Лавров использует советские тактики, чтобы прикрывать агрессию РФ, - Залужный
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время международных переговоров использует подходы, свойственные советской дипломатии - в частности, тактику затягивания процесса, избегание конкретики и создание иллюзии диалога.
Об этом написал бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины, ныне посол в Великобритании Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".
Залужный отметил, что поведение Лаврова демонстрирует "институциональную преемственность дипломатической культуры, опирающейся на советскую практику". Одним из ключевых инструментов является "эффект языковой асимметрии" - когда формально точные, но двусмысленные формулировки позволяют избегать прямых ответов и размывать содержание дискуссии.
"Глава МИД РФ, подобно советским предшественникам, систематически уклоняется от конкретных ответов, переводя дискуссию в плоскость второстепенных деталей", - подчеркнул Залужный.
Оправдание РФ собственной агрессии
Он также обратил внимание на использование Лавровым "морального зеркала" - когда Россия оправдывает собственную агрессию, ссылаясь на колониальное прошлое Запада. Еще одной распространенной практикой является "избирательное цитирование" международных документов, что создает видимость правовой обоснованности позиции.
"Проявляется этот подход и в текущей российской агрессивной политике, где дипломатические переговоры рассматриваются не как инструмент решения проблем, а как средство выиграть время, легитимизировать собственные действия или создать иллюзию поиска решений", - подчеркнул Залужный.
По его мнению, такая модель ведения переговоров постепенно подрывает доверие к российской дипломатии и делает ее предсказуемой и неэффективной для решения конфликтов.
А може, це й буде такий новий стиль? Як ракова пухлина стає повноцінним організмом. Збоченим, але поки є ресурси, цілком життєздатним.