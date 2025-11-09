РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8659 посетителей онлайн
Новости Мирные переговоры
3 270 33

Лавров говорит, что готов к встрече с Рубио: США должны были повлиять на Зеленского

Встреча Лаврова и Рубио

Глава российского МИД Сергей Лавров уверяет, что регулярно контактирует с госсекретарем США Марко Рубио и готов провести личную встречу с ним.

Об этом российский министр сказал в интервью российскому пропагандистскому агентству РИА Новости, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

В интервью Лавров говорил о необходимости "обсудить украинский вопрос (так в РФ называют войну в Украине. - Ред.) и продвигать двустороннюю повестку дня".

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ обвинила Украину в торможении переговоров. МИД: "Скажите начальнику, чтобы прекратил войну"

Контакты Лаврова и Рубио

"Мы с госсекретарем Марко Рубио понимаем необходимость регулярного общения. Оно важно для обсуждения украинского вопроса и для продвижения двусторонней повестки дня. Поэтому и общаемся по телефону, готовы и к проведению личных встреч, когда будет нужно", - сказал он.

При этом Лавров говорит, что летние переговоры на Аляске между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом должны остаться основой для потенциального соглашения о прекращении агрессии против Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия готова к прямым переговорам с Украиной. Есть все условия для "стамбульского трека", - МИД РФ

Влияние США на Зеленского

Тогда американцы заверили нас, что смогут гарантировать, что ([президент Украины) Владимир Зеленский не будет препятствовать мирному процессу. Очевидно, в этом плане возникли определенные трудности", - заверил Лавров.

Во время интервью глава МИД РФ неоднократно критиковал европейских лидеров, утверждая, что "Брюссель и Лондон пытаются убедить Вашингтон отказаться от намерения решить кризис политическими и дипломатическими средствами и полностью сосредоточиться на военном давлении на Россию".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

Зеленский Владимир (22524) Лавров Сергей (2387) Рубио Марко (305)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Не переживай. При твоей жизни точно не исчезнет.👍
показать весь комментарий
09.11.2025 14:56 Ответить
+5
Кацапи на постйному звязку з США А що наші долб---би роблять? Відосикі всі показують. Де міністри,дипломати,посол Не спроможні--ідіть геть,бо при вас Україна буде знищена.
показать весь комментарий
09.11.2025 14:32 Ответить
+4
чи погодиться Рубіо бути лялькою ?
показать весь комментарий
09.11.2025 14:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
чи погодиться Рубіо бути лялькою ?
показать весь комментарий
09.11.2025 14:31 Ответить
Кацапи на постйному звязку з США А що наші долб---би роблять? Відосикі всі показують. Де міністри,дипломати,посол Не спроможні--ідіть геть,бо при вас Україна буде знищена.
показать весь комментарий
09.11.2025 14:32 Ответить
😊 І тому рамп на кацапів санкції наклав?
показать весь комментарий
09.11.2025 14:34 Ответить
Пробачте---санкції потрібні,але вони до одного місця путіну Знищення наших територій і загибель людей тільки збільшується Тому ваше запитання і тверждення годиться для пісочниці.Україні потрібна РЕАЛЬНА ******* ЗБРОЯ
показать весь комментарий
09.11.2025 14:50 Ответить
А на ***** не мали вплинути?!
показать весь комментарий
09.11.2025 14:32 Ответить
Виродок нацистський. Коли ти мразь вже здохнеш разом з своїм хазяїном
показать весь комментарий
09.11.2025 14:33 Ответить
Це гірше за нацизм. Це рашизм.
показать весь комментарий
09.11.2025 14:46 Ответить
Опʼять дурака валяє шмаровидло…
показать весь комментарий
09.11.2025 14:33 Ответить
коня вже раз послали ,ще хоче
показать весь комментарий
09.11.2025 14:36 Ответить
Я так розумію, що вплив мав бути один - вмовити Зе не балотуватися на виборах під час перемир'я! Або взагалі передати владу до ВР, на що він ніколи не погодиться.
показать весь комментарий
09.11.2025 14:38 Ответить
А що б це дало?Думаю вплинути на Зе щоб вiддав тереторii.
показать весь комментарий
09.11.2025 15:04 Ответить
Трамп не раз озвучував, що пуйло ненавидить Зе і не хоче з ним навіть зустрічатися, не те що підписувати там щось.
показать весь комментарий
09.11.2025 15:17 Ответить
Це все балачки.Пуйло не задовольнить нiхто.Тому що нiхто не пiдпишить те що вiн хоче.
показать весь комментарий
09.11.2025 15:21 Ответить
Чому це? Медведчук підписав би аж швидко! І Бойко, який ще є депутатом. Кандидатів купа.
показать весь комментарий
09.11.2025 15:27 Ответить
У них шансiв нуль.
показать весь комментарий
09.11.2025 15:32 Ответить
Думаєте? Наш нарід такий загадковий...
показать весь комментарий
09.11.2025 15:36 Ответить
Впевнена.
показать весь комментарий
09.11.2025 15:43 Ответить
Х-уйло вирішив нагнути Трампа, щоб він примушував для нього Україну до капітуляції, а чому попереднього разу не нагнув, Рубіо завадив? Навіжені ідіоти нічому не вчаться.
показать весь комментарий
09.11.2025 14:40 Ответить
вплинути треба на пуйла ,він першопричина цієї війни
показать весь комментарий
09.11.2025 14:41 Ответить
Санкція, які їм тільки на користь, дуже свербять.
показать весь комментарий
09.11.2025 14:43 Ответить
Тут на Зеленського намагається впливати олександр іванович паламарчук.
показать весь комментарий
09.11.2025 14:45 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=4SxMmWr8GAg https://www.youtube.com/watch?v=Британський БЛОГЕР не стримав сліз у Харкові: "Тут діти граються під сиренами"

Рубіо може теж бачив роботи цього блогера, котрого засуджували ФСБ за проникнення на Байконур, та котрий в перші дні війни широкомасштбного виїжджав разом з першими українськими біженцями
показать весь комментарий
09.11.2025 14:45 Ответить
Воно не подохло ще? А де пропадав? У підвалах кгб чи у лікарні?
показать весь комментарий
09.11.2025 14:53 Ответить
Украине осталось максимум год, власть и ********* делает все, чтобы
Украина исчезла с карты мира.
показать весь комментарий
09.11.2025 14:54 Ответить
Не переживай. При твоей жизни точно не исчезнет.👍
показать весь комментарий
09.11.2025 14:56 Ответить
Шо , опять - Кієв за трі дня ??
.
показать весь комментарий
09.11.2025 15:07 Ответить
Клан 2-3 недели?
показать весь комментарий
09.11.2025 15:15 Ответить
Кал 2-3 тиждня.
показать весь комментарий
09.11.2025 15:19 Ответить
Що удмурт, як справи? А корки електрика є? Багато смердючих друзак отримав в чорному чувалі?
показать весь комментарий
09.11.2025 15:17 Ответить
Кацапня як завжди роздуває щоки, а по факту просто бруд під ногами. Рубіо хоч і кон'юктурщик але ж не такий довбой@б як всі інші з трампонівського кодла.
показать весь комментарий
09.11.2025 14:55 Ответить
Балачки - кацапи напали на Україну з мирними намірами і зараз хочуть миру - кінь
показать весь комментарий
09.11.2025 14:59 Ответить
Вже осінь, багато чого змінилося, тому домовленість на Алясці не актуальна! Пропонували те, що лошаді не сподобалось, тепер задня не працює!
показать весь комментарий
09.11.2025 15:04 Ответить
Так а хто розпочав "мирний процес" 2014 р. і продовжив 2022 р.?
показать весь комментарий
09.11.2025 15:23 Ответить
 
 