Глава российского МИД Сергей Лавров уверяет, что регулярно контактирует с госсекретарем США Марко Рубио и готов провести личную встречу с ним.

Об этом российский министр сказал в интервью российскому пропагандистскому агентству РИА Новости, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

В интервью Лавров говорил о необходимости "обсудить украинский вопрос (так в РФ называют войну в Украине. - Ред.) и продвигать двустороннюю повестку дня".

Контакты Лаврова и Рубио

"Мы с госсекретарем Марко Рубио понимаем необходимость регулярного общения. Оно важно для обсуждения украинского вопроса и для продвижения двусторонней повестки дня. Поэтому и общаемся по телефону, готовы и к проведению личных встреч, когда будет нужно", - сказал он.

При этом Лавров говорит, что летние переговоры на Аляске между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом должны остаться основой для потенциального соглашения о прекращении агрессии против Украины.

Влияние США на Зеленского

Тогда американцы заверили нас, что смогут гарантировать, что ([президент Украины) Владимир Зеленский не будет препятствовать мирному процессу. Очевидно, в этом плане возникли определенные трудности", - заверил Лавров.

Во время интервью глава МИД РФ неоднократно критиковал европейских лидеров, утверждая, что "Брюссель и Лондон пытаются убедить Вашингтон отказаться от намерения решить кризис политическими и дипломатическими средствами и полностью сосредоточиться на военном давлении на Россию".

