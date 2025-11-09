Лавров говорит, что готов к встрече с Рубио: США должны были повлиять на Зеленского
Глава российского МИД Сергей Лавров уверяет, что регулярно контактирует с госсекретарем США Марко Рубио и готов провести личную встречу с ним.
Об этом российский министр сказал в интервью российскому пропагандистскому агентству РИА Новости, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
В интервью Лавров говорил о необходимости "обсудить украинский вопрос (так в РФ называют войну в Украине. - Ред.) и продвигать двустороннюю повестку дня".
Контакты Лаврова и Рубио
"Мы с госсекретарем Марко Рубио понимаем необходимость регулярного общения. Оно важно для обсуждения украинского вопроса и для продвижения двусторонней повестки дня. Поэтому и общаемся по телефону, готовы и к проведению личных встреч, когда будет нужно", - сказал он.
При этом Лавров говорит, что летние переговоры на Аляске между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом должны остаться основой для потенциального соглашения о прекращении агрессии против Украины.
Влияние США на Зеленского
Тогда американцы заверили нас, что смогут гарантировать, что ([президент Украины) Владимир Зеленский не будет препятствовать мирному процессу. Очевидно, в этом плане возникли определенные трудности", - заверил Лавров.
Во время интервью глава МИД РФ неоднократно критиковал европейских лидеров, утверждая, что "Брюссель и Лондон пытаются убедить Вашингтон отказаться от намерения решить кризис политическими и дипломатическими средствами и полностью сосредоточиться на военном давлении на Россию".
