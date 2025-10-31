РФ обвинила Украину в торможении переговоров. МИД: "Скажите начальнику, чтобы прекратил войну"

Украина ответила на обвинения российского МИД в якобы уклонении от мирных переговоров.

Об этом спикер МИД Георгий Тихий написал в соцсети Х.

Ответ Украины на обвинения России

Он напомнил, что российский диктатор Владимир Путин должен прекратить войну против Украины, и тогда можно будет начать переговоры.

"Скажите своему начальнику, чтобы он прекратил войну. Когда он будет готов – мы сможем провести встречу лидеров и договориться о прекращении огня", - подчеркнули в МИД.

Переговоры в Стамбуле

Представитель МИД отметил, что украинская делегация в течение 2025 года неоднократно посещала Стамбул для прямых переговоров с российской делегацией.

Однако каждый раз Украина видела там только "группу людей низкого уровня", которые продолжают выдвигать старые ультиматумы и не имеют полномочий принимать решения.

"Причина проста: Путин не стремится к миру, он ищет пути для продолжения войны", - добавил Тихий.

Что предшествовало

Ранее в России заявили, что "готовы" к продолжению прямых мирных переговоров с Украиной, но в "стамбульском формате". В то же время, по мнению Москвы, единственная проблема в том, что Киев "уклоняется от диалога".

