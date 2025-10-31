РУС
936 9

РФ обвинила Украину в торможении переговоров. МИД: "Скажите начальнику, чтобы прекратил войну"

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий

Украина ответила на обвинения российского МИД в якобы уклонении от мирных переговоров.

Об этом спикер МИД Георгий Тихий написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Ответ Украины на обвинения России

Он напомнил, что российский диктатор Владимир Путин должен прекратить войну против Украины, и тогда можно будет начать переговоры.

"Скажите своему начальнику, чтобы он прекратил войну. Когда он будет готов – мы сможем провести встречу лидеров и договориться о прекращении огня", - подчеркнули в МИД.

В встрече "Коалиции желающих" в Мадриде нет ничего секретного, - МИД Украины

Переговоры в Стамбуле

Представитель МИД отметил, что украинская делегация в течение 2025 года неоднократно посещала Стамбул для прямых переговоров с российской делегацией.

Однако каждый раз Украина видела там только "группу людей низкого уровня", которые продолжают выдвигать старые ультиматумы и не имеют полномочий принимать решения.

"Причина проста: Путин не стремится к миру, он ищет пути для продолжения войны", - добавил Тихий.

Не рекомендуем журналистам доверять предложениям Путина по "коридорам" в зоне боевых действий, - МИД

Что предшествовало

  • Ранее в России заявили, что "готовы" к продолжению прямых мирных переговоров с Украиной, но в "стамбульском формате". В то же время, по мнению Москвы, единственная проблема в том, что Киев "уклоняется от диалога".

МИД (7141) МИД РФ (1691) переговоры с Россией (1359) Тихий Георгий (42)
Україна відповіла на звинувачення російського МЗС у нібито ухиленні від мирних переговорів. Джерело: https://censor.net/ua/n3582730
А які мирні переговори можуть бути, якщо патріоти будуть воювати до кордонів 1991?
показать весь комментарий
31.10.2025 18:12 Ответить
Так ніхто мирних переговорів і не пропонує, пропонують припинення вогню щоб перекинути російські війська на інший напрямок і влаштувати прорив фронту. Між мирними переговорами і тимчасовим припиненням вогню є велика різниця. росія не збирається закінчувати війну, вона продовжує мобілізацію, накопичує навколо фронту особовий склад та засоби ураження, тому про мирні переговори не йдеться. А припинення вогню не вигідне Україні, бо зараз ми стримуємо ворога розсередженого по всьому фронту, а припинення вогню дозволить ворогу сконцентрувати сили та засоби на напрямку головного удару в якомусь місці, що призведе до відходу ЗСУ і втрати територій. Гра путінських терористів зрозуміла всьому світові, але на це вже ніхто не поведеться, війна буде продовжуватись доки російські терористи не отримають поразку на фронті або не почнуть виводити війська з України.
показать весь комментарий
31.10.2025 18:21 Ответить
А ухилянти капітулювати, сєрьога? Ну який з тебе серж...
показать весь комментарий
31.10.2025 18:22 Ответить
Вони, ухилянти не патріоти.)
показать весь комментарий
31.10.2025 18:24 Ответить
Кордони 91 року можливі лише за наявності:
1. ядерної (та хімічної) зброї
2. більше 90 мільйонів молодого населення
3. союзників, в тому числі тих, які готові теж воювати з рф
показать весь комментарий
31.10.2025 18:24 Ответить
І не йти на жодні поступки - бо то не справедливий мир. Воюватимуть до "справедливої " капітуляції. Читайте історію УНР - "У вагоні Директорія під вагоном територія"
показать весь комментарий
31.10.2025 18:20 Ответить
А в тебе яка територія з тим флажком? Під діваном, еге ж?.
показать весь комментарий
31.10.2025 18:25 Ответить
Які ж ці рашисти цинічні, брехливі і боягузливі виродки. Це нів'яку голову не налазить що маніяк звинувачує жертву в тому що вона не хоче померти. )(уйло може в любу хвилину закінчити війну забравши своїх людоїдів назад на свої засрані болота
показать весь комментарий
31.10.2025 18:24 Ответить
ВМС вдарили крилатими ракетами "Нептун" по Орловській ТЕЦ та електропідстанції в Новобрянську
показать весь комментарий
31.10.2025 18:27 Ответить
 
 