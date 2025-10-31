Во встрече "Коалиции желающих" в Мадриде нет ничего секретного, - МИД Украины
Встреча "Коалиции желающих", которая состоится в Мадриде, является плановой, ничего "секретного" в ней нет.
Об этом сообщил спикер МИД Украины Георгий Тихий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Это регулярная встреча на уровне политических директоров, с соответствующей повесткой дня, ничего "секретного" и экстраординарного в ней нет. Мы в контакте с испанской стороной по подготовке этой встречи и будем в контакте по ее итогам", - пояснил он.
Встреча Коалиции желающих
Ранее испанское издание El Mundo сообщило, что в Мадриде 4 ноября пройдет тайная встреча представителей 35 стран, входящих в "Коалицию желающих".
По данным журналистов, мероприятие будет проходить с максимальной секретностью - участников предупредили о запрете мобильных телефонов и запрете публикации любых сведений о встрече в соцсетях.
Что предшествовало?
Агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что европейские страны работают с Украиной над планом завершения войны РФ против Украины. Он также состоит из 12 пунктов.
Впоследствии Radio Free Europe, получившее в распоряжение документ, сообщило, что 12 пунктов плана построены вокруг двух этапов: первый - "прекращение огня", а второй - "переговоры".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
В любимом городе андрюшки портнова
Я бы так не рисковала....