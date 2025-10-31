РУС
Во встрече "Коалиции желающих" в Мадриде нет ничего секретного, - МИД Украины

Встреча Коалиции желающих. МИД говорит, что она не секретная

Встреча "Коалиции желающих", которая состоится в Мадриде, является плановой, ничего "секретного" в ней нет.

Об этом сообщил спикер МИД Украины Георгий Тихий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это регулярная встреча на уровне политических директоров, с соответствующей повесткой дня, ничего "секретного" и экстраординарного в ней нет. Мы в контакте с испанской стороной по подготовке этой встречи и будем в контакте по ее итогам", - пояснил он.

Читайте: Украина предоставила "Коалиции желающих" детали своих потребностей в ПВО, - Зеленский

Встреча Коалиции желающих

Ранее испанское издание El Mundo сообщило, что в Мадриде 4 ноября пройдет тайная встреча представителей 35 стран, входящих в "Коалицию желающих".

По данным журналистов, мероприятие будет проходить с максимальной секретностью - участников предупредили о запрете мобильных телефонов и запрете публикации любых сведений о встрече в соцсетях.

Читайте также: Зеленский: Путин вряд ли примет мирный план "Коалиции желающих"

Что предшествовало?

Агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что европейские страны работают с Украиной над планом завершения войны РФ против Украины. Он также состоит из 12 пунктов.

Впоследствии Radio Free Europe, получившее в распоряжение документ, сообщило, что 12 пунктов плана построены вокруг двух этапов: первый - "прекращение огня", а второй - "переговоры".

Звичайно. Бо це КАЛОліція суходрочих...
показать весь комментарий
31.10.2025 15:44 Ответить
Розсекретили - а все ж мало бути шито - крито
показать весь комментарий
31.10.2025 15:47 Ответить
Що може бути секретного в черговій зустрічі "поговорили за все хороше проти всього поганого, закликали до того ж"
показать весь комментарий
31.10.2025 15:50 Ответить
В МАДРИДЕ?????
В любимом городе андрюшки портнова
Я бы так не рисковала....
показать весь комментарий
31.10.2025 15:51 Ответить
Україна має більше шансів вистояти у війні на виснаження, бо у РФ немає за спиною таких партнерів, яких наразі має Україна, які фінансують потреби ВПК, - заступник голови Комітету ВР з питань нацбезпеки, нардеп Єгор Чернєв
показать весь комментарий
31.10.2025 15:52 Ответить
Так а когда нет ничего секретного---так тогда и нахер нужно, то что не секретно?! Интрига с прелой макухи!
показать весь комментарий
31.10.2025 16:01 Ответить
Бо немає нічого толкового
показать весь комментарий
31.10.2025 16:10 Ответить
 
 