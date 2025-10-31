УКР
У зустрічі "Коаліції охочих" в Мадриді немає нічого секретного, - МЗС України

Зустріч Коаліції охочих. МЗС каже, що вона не секретна

Зустріч "Коаліції охочих", яка відбудеться у Мадриді, є плановою, нічого "секретного" в ній немає.

Про це повідомив речник МЗС України Георгій Тихий, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це регулярна зустріч на рівні політичних директорів, з відповідним порядком денним, нічого "секретного" та екстраординарного в ній немає. Ми в контакті з іспанською стороною щодо підготовки цієї зустрічі та будемо в контакті за її підсумками", - пояснив він.

Читайте: Україна надала "Коаліції охочих" деталі своїх потреб в ППО, - Зеленський

Зустріч Коаліції охочих

Раніше іспанське видання El Mundo повідомило, що в Мадриді 4 листопада пройде таємна зустріч представників 35 країн, які входять до "Коаліції охочих".

За даними журналістів, захід проходитиме з максимальною секретністю - учасників попередили про заборону мобільних телефонів і заборону публікації будь-яких відомостей про зустріч у соцмережах.

Також читайте: Зеленський: Путін навряд чи прийме мирний план "Коаліції охочих"

Що передувало?

Агентство Bloomberg з посиланням на обізнані джерела повідомило, що європейські країни працюють з Україною над планом завершення війни РФ проти України. Він також має 12 пунктів.

Згодом Radio Free Europe, який отримав у розпорядження документ, повідомив, що 12 пунктів плану побудовані навколо двох етапів: перший - "припинення вогню", а другий - "перемовини".

