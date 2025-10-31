У Мадриді відбудеться закрита зустріч "Коаліції охочих" для обговорення підтримки України, - ЗМІ

У столиці Іспанії 4 листопада пройде таємна зустріч представників 35 країн, які входять до "Коаліції охочих".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на EL MUNDO.

За даними видання, МЗС Іспанії організує закритий саміт генеральних директорів із 35 держав, щоб визначити подальші кроки у наданні допомоги Україні. Зустріч розпочнеться о 9:00 ранку та триватиме до 15:30, включатиме два блоки дискусій.

Захід проходитиме з максимальною секретністю - учасників попередили про заборону мобільних телефонів і заборону публікації будь-яких відомостей про зустріч у соцмережах.

Під час першої сесії планують обговорити збільшення підтримки України та шляхи фінансування її військових і оборонних потреб. Також розглядатимуть координацію міжнародних ініціатив і посилення тиску на Росію.

Організатори очікують, що за підсумками зустрічі країни зможуть уточнити пріоритети допомоги та узгодити спільні рішення.

Що передувало?

Нагадаємо, напередодні агентство Bloomberg з посиланням на обізнані джерела повідомило, що європейські країни працюють з Україною над планом завершення війни РФ проти України. Він також має 12 пунктів.

Згодом Radio Free Europe, який отримав у розпорядження документ, повідомив, що 12 пунктів плану побудовані навколо двох етапів: перший - "припинення вогню", а другий - "перемовини".

