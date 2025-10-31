УКР
Новини
574 9

У Мадриді відбудеться закрита зустріч "Коаліції охочих" для обговорення підтримки України, - ЗМІ

коаліція охочих

У столиці Іспанії 4 листопада пройде таємна зустріч представників 35 країн, які входять до "Коаліції охочих"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на EL MUNDO.

За даними видання, МЗС Іспанії організує закритий саміт генеральних директорів із 35 держав, щоб визначити подальші кроки у наданні допомоги Україні. Зустріч розпочнеться о 9:00 ранку та триватиме до 15:30, включатиме два блоки дискусій.

Захід проходитиме з максимальною секретністю - учасників попередили про заборону мобільних телефонів і заборону публікації будь-яких відомостей про зустріч у соцмережах.

Під час першої сесії планують обговорити збільшення підтримки України та шляхи фінансування її військових і оборонних потреб. Також розглядатимуть координацію міжнародних ініціатив і посилення тиску на Росію.

Організатори очікують, що за підсумками зустрічі країни зможуть уточнити пріоритети допомоги та узгодити спільні рішення.

Що передувало?

Нагадаємо, напередодні агентство Bloomberg з посиланням на обізнані джерела повідомило, що європейські країни працюють з Україною над планом завершення війни РФ проти України. Він також має 12 пунктів.

Згодом Radio Free Europe, який отримав у розпорядження документ, повідомив, що 12 пунктів плану побудовані навколо двох етапів: перший - "припинення вогню", а другий - "перемовини".

Така собі таємничість - коли там вже журналісти крутяться - таємничість це коли скажуть - в Мадриді відбулась зустріч
31.10.2025 11:25 Відповісти
Чи ЗМІ переродилось,чи суспільство. Що значить---таємно,коли вже всім відомо до подробиць.
31.10.2025 11:54 Відповісти
настаивают- чтобы продолжали войну, а они будут помогать,но разрушают украину и убивают украинцев
31.10.2025 11:59 Відповісти
Продовжує війну росія, а ми захищаємось. Коли ваші припинють обсрілювати Україну, то і війна припинеться.
31.10.2025 12:18 Відповісти
ну да, дозахищаемось до последнего украинца- в этом резон или быть гибче и поумнее , а то на наших землях в недалеком будущем будут только хануки стоять
31.10.2025 12:27 Відповісти
Шановний, нас вбивають не "хануки", а "лапті". А в тих країнах де стоять хануки - демократія і економічне процвітання.
31.10.2025 12:34 Відповісти
Це ж хто міг би подумати, що укр. порох - англ. powder, а укр. потужний - англ. power...так виявляється, що потужний зовсім не Зеленський...а хто ж тоді Зеленський??...
31.10.2025 12:13 Відповісти
Якщо прочитати "порох" навпаки, то получеться "хороп", що дуже нагадує українске слово "хропак". То ви тоді зрозуміли у чому різниця між хропаком і шулікою?
31.10.2025 12:26 Відповісти
Все вірно. Порох антипод хробака. Ти за Пороха голосував?
31.10.2025 12:37 Відповісти
 
 