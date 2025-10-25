Стармер та Макрон погодили термінову підтримку енергетики України
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон, як співголови "Коаліції охочих", домовилися забезпечити енергетичну стійкість України, а також надати невідкладну допомогу для захисту та відновлення інфраструктури.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться у відповідній заяві співголів "Коаліції охочих".
Позиція щодо припинення вогню та переговорів
Співголови Коаліції привітали підтримку Володимира Зеленського ідеї повного та безумовного припинення вогню. Водночас вони відзначили, що Росія відхилила пропозицію і посилила атаки на цивільну інфраструктуру України, а також порушила повітряний простір НАТО.
Лідери повністю підтримали заяви Дональда Трампа, що поточна лінія зіткнення має стати відправною точкою для будь-яких переговорів, і підтвердили підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.
Економічний тиск на Росію
Глави держав наголосили на необхідності посилення економічного тиску на Москву та домовилися:
-
витіснити російську нафту та газ зі світового ринку;
-
припинити залишкові імпортні поставки до своїх країн;
-
запобігти торгівлі енергоносіями Росії через треті країни;
-
посилити контроль над судами "тіньового флоту" та запровадити додаткові санкції.
Фінансова та військова підтримка України
Лідери Коаліції підтвердили намір задовольнити нагальні фінансові потреби України на 2026-2027 роки, зокрема коштом заморожених суверенних активів РФ. Це додатково до існуючої двосторонньої військової допомоги, обсяги якої залишаються без змін.
Майбутні гарантії безпеки та відновлення оборони
Глави держав рішуче засудили кампанію Росії зі знищення енергетичної та газової інфраструктури України і підтвердили плани створити надійні механізми убезпечення країни у майбутньому.
Після припинення бойових дій планується розгортання багатонаціональних сил в Україні, щоб:
-
убезпечити повітряний та морський простір;
-
сприяти відновленню оборонних спроможностей України.
