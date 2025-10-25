Стармер та Макрон погодили термінову підтримку енергетики України

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон, як співголови "Коаліції охочих", домовилися забезпечити енергетичну стійкість України, а також надати невідкладну допомогу для захисту та відновлення інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться у відповідній заяві співголів "Коаліції охочих".

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Позиція щодо припинення вогню та переговорів

Співголови Коаліції привітали підтримку Володимира Зеленського ідеї повного та безумовного припинення вогню. Водночас вони відзначили, що Росія відхилила пропозицію і посилила атаки на цивільну інфраструктуру України, а також порушила повітряний простір НАТО.

Лідери повністю підтримали заяви Дональда Трампа, що поточна лінія зіткнення має стати відправною точкою для будь-яких переговорів, і підтвердили підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

Економічний тиск на Росію

Глави держав наголосили на необхідності посилення економічного тиску на Москву та домовилися:

витіснити російську нафту та газ зі світового ринку;

припинити залишкові імпортні поставки до своїх країн;

запобігти торгівлі енергоносіями Росії через треті країни;

посилити контроль над судами "тіньового флоту" та запровадити додаткові санкції.

Фінансова та військова підтримка України

Лідери Коаліції підтвердили намір задовольнити нагальні фінансові потреби України на 2026-2027 роки, зокрема коштом заморожених суверенних активів РФ. Це додатково до існуючої двосторонньої військової допомоги, обсяги якої залишаються без змін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Держкомпанії встановлять ще 400 МВт розподіленої газогенерації до кінця року, – Гринчук

Майбутні гарантії безпеки та відновлення оборони

Глави держав рішуче засудили кампанію Росії зі знищення енергетичної та газової інфраструктури України і підтвердили плани створити надійні механізми убезпечення країни у майбутньому.

Після припинення бойових дій планується розгортання багатонаціональних сил в Україні, щоб:

убезпечити повітряний та морський простір;

сприяти відновленню оборонних спроможностей України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Коаліція охочих" розробила план із п’яти пунктів для України,- Стармер