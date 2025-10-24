Держкомпанії встановлять ще 400 МВт розподіленої газогенерації до кінця року, – Гринчук

Державні енергетичні компанії планують до кінця 2025 року встановити ще 400 МВт розподіленої газової генерації.

Поряд з цим, на 2026 рік уже профінансовано будівництво понад 1 ГВт таких потужностей, повідомила міністерка енергетики Світлана Гринчук, передає Укрінформ.

"Всі енергетичні державні компанії реалізують проєкти щодо розподіленої генерації, передусім, газової. На сьогодні встановлена достатньо велика потужність таких установок саме державними компаніями. До кінця року ще 400 МВт буде встановлено державними компаніями", – сказала Гринчук.

Як повідомлялось, за даними "Укренерго", потужність встановлених в Україні газотурбінних та газопоршневих установок за рік зросла на 270%. Це посилює резерви на випадок пошкоджень генерації та підготовку до опалювального сезону.