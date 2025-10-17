З початку року потужність газової розподіленої генерації зросла на 270%, – "Укренерго"

Потужність встановлених в Україні газотурбінних та газопоршневих установок за рік зросла на 270%.

Це посилює резерви на випадок пошкоджень генерації та підготовку до опалювального сезону, повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

За словами голови компанії Віталія Зайченка, високовольтна мережа "Укренерго" готова до роботи у зимовий період, але ризики тривають через удари по генерації та підстанціях.

"У цьому контексті – дуже важливим є відвертий діалог з бізнесом та промисловістю. Зокрема, щодо залучення встановлених приватними власниками резервних установок живлення до роботи на ринку електроенергії. Це важливо для прискорення побудови системи розподіленої генерації, що є одним з основних факторів нашої енергетичної стійкості", – заявив Зайченко.

За даними виробників газотурбінних і газопоршневих станцій, з початку року розподілена генерація зросла на 270%. Також збільшуються обсяги систем зберігання енергії, що додатково підтримує балансування мережі. Крім того, станом на жовтень максимальна потужність імпорту електроенергії становить 2,1 ГВт.

"Для збільшення технічних можливостей імпорту відбувається необхідна робота у рамках Регіону розрахунку пропускної спроможності Східної Європи (EE CCR)", – повідомили в "Укренерго".

Паралельно з цим, вже обговорені проєкти тарифів на диспетчеризацію та передачу на 2026 рік – документи після громадського обговорення передані до НКРЕКП.

Раніше повідомлялось, що рівень готовності захисних споруд третього рівня для підстанцій наразі становить 54%, першого та другого – 95–98%.

"Якщо беремо третій рівень, треба розуміти: це захист від ураження ракет та авіації. Це величезна споруда, яка покриває повністю всю підстанцію. Її розміри – від 10 тис. кв. м, а висота – 20–24 метри", – розповів голова Державного агентства розвитку громад та територій Сергій Сухомлин.