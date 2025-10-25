РУС
Стармер и Макрон согласовали срочную поддержку энергетики Украины

Стармер и Макрон заявили о поддержке энергетики Украины

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон, как сопредседатели "Коалиции желающих", договорились обеспечить энергетическую устойчивость Украины, а также оказать неотложную помощь для защиты и восстановления инфраструктуры.

Об этом говорится в соответствующем заявлении сопредседателей "Коалиции желающих".



Позиция относительно прекращения огня и переговоров

Сопредседатели Коалиции приветствовали поддержку Владимира Зеленского идеи полного и безусловного прекращения огня. В то же время они отметили, что Россия отклонила предложение и усилила атаки на гражданскую инфраструктуру Украины, а также нарушила воздушное пространство НАТО.

Лидеры полностью поддержали заявления Дональда Трампа, что текущая линия соприкосновения должна стать отправной точкой для любых переговоров, и подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Экономическое давление на Россию

Главы государств подчеркнули необходимость усиления экономического давления на Москву и договорились:

  • вытеснить российскую нефть и газ с мирового рынка;

  • прекратить остаточные импортные поставки в свои страны;

  • предотвратить торговлю энергоносителями России через третьи страны;

  • усилить контроль над судами "теневого флота" и ввести дополнительные санкции.

Финансовая и военная поддержка Украины

Лидеры Коалиции подтвердили намерение удовлетворить неотложные финансовые потребности Украины на 2026-2027 годы, в частности за счет замороженных суверенных активов РФ. Это дополнительно к существующей двусторонней военной помощи, объемы которой остаются без изменений.

Будущие гарантии безопасности и восстановление обороны

Главы государств решительно осудили кампанию России по уничтожению энергетической и газовой инфраструктуры Украины и подтвердили планы создать надежные механизмы обеспечения безопасности страны в будущем.

После прекращения боевых действий планируется развертывание многонациональных сил в Украине, чтобы:

  • обезопасить воздушное и морское пространство;

  • способствовать восстановлению оборонных возможностей Украины.

главно дєло шоб автотрансформатори вироблялись так же швидко, як російська балістика.
показать весь комментарий
25.10.2025 08:23 Ответить
Саркофаги потрібно було будувати над енергооб"єктами - ше вчора
показать весь комментарий
25.10.2025 08:26 Ответить
 
 