Стармер и Макрон согласовали срочную поддержку энергетики Украины
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон, как сопредседатели "Коалиции желающих", договорились обеспечить энергетическую устойчивость Украины, а также оказать неотложную помощь для защиты и восстановления инфраструктуры.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в соответствующем заявлении сопредседателей "Коалиции желающих".
Позиция относительно прекращения огня и переговоров
Сопредседатели Коалиции приветствовали поддержку Владимира Зеленского идеи полного и безусловного прекращения огня. В то же время они отметили, что Россия отклонила предложение и усилила атаки на гражданскую инфраструктуру Украины, а также нарушила воздушное пространство НАТО.
Лидеры полностью поддержали заявления Дональда Трампа, что текущая линия соприкосновения должна стать отправной точкой для любых переговоров, и подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
Экономическое давление на Россию
Главы государств подчеркнули необходимость усиления экономического давления на Москву и договорились:
-
вытеснить российскую нефть и газ с мирового рынка;
-
прекратить остаточные импортные поставки в свои страны;
-
предотвратить торговлю энергоносителями России через третьи страны;
-
усилить контроль над судами "теневого флота" и ввести дополнительные санкции.
Финансовая и военная поддержка Украины
Лидеры Коалиции подтвердили намерение удовлетворить неотложные финансовые потребности Украины на 2026-2027 годы, в частности за счет замороженных суверенных активов РФ. Это дополнительно к существующей двусторонней военной помощи, объемы которой остаются без изменений.
Будущие гарантии безопасности и восстановление обороны
Главы государств решительно осудили кампанию России по уничтожению энергетической и газовой инфраструктуры Украины и подтвердили планы создать надежные механизмы обеспечения безопасности страны в будущем.
После прекращения боевых действий планируется развертывание многонациональных сил в Украине, чтобы:
-
обезопасить воздушное и морское пространство;
-
способствовать восстановлению оборонных возможностей Украины.
