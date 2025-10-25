Стармер и Макрон согласовали срочную поддержку энергетики Украины

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон, как сопредседатели "Коалиции желающих", договорились обеспечить энергетическую устойчивость Украины, а также оказать неотложную помощь для защиты и восстановления инфраструктуры.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в соответствующем заявлении сопредседателей "Коалиции желающих".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Позиция относительно прекращения огня и переговоров

Сопредседатели Коалиции приветствовали поддержку Владимира Зеленского идеи полного и безусловного прекращения огня. В то же время они отметили, что Россия отклонила предложение и усилила атаки на гражданскую инфраструктуру Украины, а также нарушила воздушное пространство НАТО.

Лидеры полностью поддержали заявления Дональда Трампа, что текущая линия соприкосновения должна стать отправной точкой для любых переговоров, и подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Экономическое давление на Россию

Главы государств подчеркнули необходимость усиления экономического давления на Москву и договорились:

вытеснить российскую нефть и газ с мирового рынка;

прекратить остаточные импортные поставки в свои страны;

предотвратить торговлю энергоносителями России через третьи страны;

усилить контроль над судами "теневого флота" и ввести дополнительные санкции.

Финансовая и военная поддержка Украины

Лидеры Коалиции подтвердили намерение удовлетворить неотложные финансовые потребности Украины на 2026-2027 годы, в частности за счет замороженных суверенных активов РФ. Это дополнительно к существующей двусторонней военной помощи, объемы которой остаются без изменений.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Госкомпании установят еще 400 МВт распределенной газогенерации до конца года, - Гринчук

Будущие гарантии безопасности и восстановление обороны

Главы государств решительно осудили кампанию России по уничтожению энергетической и газовой инфраструктуры Украины и подтвердили планы создать надежные механизмы обеспечения безопасности страны в будущем.

После прекращения боевых действий планируется развертывание многонациональных сил в Украине, чтобы:

обезопасить воздушное и морское пространство;

способствовать восстановлению оборонных возможностей Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Коалиция желающих" разработала план из пяти пунктов для Украины,- Стармер