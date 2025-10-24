"Коалиция желающих" разработала план из пяти пунктов для Украины, - Стармер

В пятницу, 24 октября, участники "Коалиции желающих" согласовали новый план для Украины. Документ содержит пять пунктов, которые, в частности, включают укрепление ПВО Украины и разблокирование замороженных активов России для помощи Украине.

Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер

"Наша коалиция готова работать дальше для того, чтобы усилить давление на Путина на поле боя, а также давление на его военную экономику. Для того, чтобы подтолкнуть его к столу победы. Мы вместе разработали конкретный план до конца года",- сказал глава британского правительства.

Уменьшение зависимости от российских энергоресурсов

План "Коалиции желающих", в частности, предусматривает, что партнеры будут делать все, чтобы российские нефть и газ были сняты с глобальных рынков.

"Мы поощряем также всех ввести эти санкции, уменьшить зависимость от газа. Мы также призываем, чтобы третьи страны перестали покупать российские ресурсы, омраченные и окровавленные войной",- сказал Стармер.

Разблокирование российских замороженных активов

Следующий пункт - это разблокирование миллиардов евро замороженных активов России для помощи Украине.

"Именно Россия должна платить за все, что она сделала и оккупировала, и уничтожила в Украине. Поэтому нам надо сделать все, чтобы репарации и фонды были удержаны в Украине. Третье, мы должны увеличить и укрепить ПВО Украины", - сказал британский премьер.

Усиление ПВО Украины

Кроме этого, план "Коалиции желающих" предусматривает укрепление противовоздушной обороны Украины накануне зимы. В частности, Великобритания передаст Украине 5 тысяч многоцелевых ракет для защиты инфраструктуры.

Усиление давления на Путина

Также партнеры Украины намерены усилить давление на российского диктатора Владимира Путина, в частности путем передачи Украине дальнобойных средств.

Гарантии безопасности

Среди прочего "Коалиция желающих" продолжит работу над гарантиями безопасности для Украины.

"Мы будем продолжать нашу работу по гарантиям безопасности, включая также многонациональные силы в Украине, чтобы обеспечить устойчивый и справедливый мир в Украине",- сказал Стармер.

