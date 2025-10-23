Генсек НАТО прибудет в Великобританию на встречу "Коалиции желающих"

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в пятницу, 24 октября, приедет в Лондон, чтобы принять участие во встрече "Коалиции желающих".

Как сообщает Цензор.НЕТ, мероприятие совместно организуют премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон.

Формат встречи будет гибридным: часть участников приедет лично, а остальные присоединятся онлайн.

22 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "Коалиция желающих должна финализировать гарантии безопасности как можно быстрее", отметив, что это является важным элементом завершения войны.

В четверг, 23 октября, Зеленский встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Лидеры скоординировали позиции накануне встречи "Коалиции желающих".

"Сейчас то время, когда есть шанс закончить войну и остановить Россию. Для этого нужно продолжать усиление давления на РФ, увеличивать поддержку Украины и закончить наработку гарантий безопасности", - отметил президент Украины.

Ранее сообщалось, что гарантии безопасности, которые Европа может предоставить Украине, уже готовы на бумаге. Украине также нужны гарантии обороны от США, поскольку только Вашингтон может говорить сейчас с Россией.

