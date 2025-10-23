УКР
Генсек НАТО прибуде до Великої Британії на зустріч "Коаліції охочих"

Марк Рютте 24 жовтня візьме участь у Коаліції охочих щодо України

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте у пʼятницю, 24 жовтня, приїде до Лондона, щоб взяти участь у зустрічі "Коаліції охочих".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, захід спільно організовують прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон.

Формат зустрічі буде гібридним: частина учасників приїде особисто, а решта долучиться онлайн.

22 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що "Коаліція охочих повинна фіналізувати гарантії безпеки якнайшвидше", наголосивши, що це є важливим елементом завершення війни.

Читайте також: НАТО збиватиме російські літаки, якщо вони становитимуть загрозу, - Рютте

У четвер, 23 жовтня, Зеленський зустрівся з президентом Франції Емманюелем Макроном. Лідери  скоординували позиції напередодні зустрічі "Коаліції охочих".

"Зараз той час, коли є шанс закінчити війну та зупинити Росію. Для цього потрібно продовжувати посилення тиску на РФ, збільшувати підтримку України та закінчити напрацювання гарантій безпеки", - зазначив президент України. 

Раніше повідомлялося, що гарантії безпеки, які Європа може надати Україні, вже готові на папері. Україні також потрібні гарантії оборони від США, оскільки лише Вашингтон може говорити зараз з Росією.

