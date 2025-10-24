УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8857 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні від Європи Коаліція охочих
2 298 15

"Коаліція охочих" розробила план із п’яти пунктів для України,- Стармер

Стармер, Рютте, Зеленський

У п'ятницю, 24 жовтня, учасники "Коаліції охочих" погодили новий план для України. Документ містить п'ять пунктів, які, зокрема, включають зміцнення ППО України та розблокування заморожених активів Росії для допомоги Україні.

Про це повідомив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

"Наша коаліція готова працювати далі для того, щоб підсилити тиск на Путіна на полі бою, а також тиск на його військову економіку. Для того, щоб підштовхнути його до стола перемоги. Ми разом розробили конкретний план до кінця року",- сказав глава британського уряду.

Зменшення залежності від російських енергоресурсів

План "Коаліції охочих", зокрема, передбачає, що партнери робитимуть все, щоб російські нафта і газ були зняті з глобальних ринків.

"Ми заохочуємо також всіх запровадити ці санкції, зменшити залежність від газу. Ми також закликаємо, щоб треті країни перестали купляти російські ресурси, затьмарені і закривавлені війною",- сказав Стармер.

Розблокування російських заморожених активів

Наступний пункт - це розблокування мільярдів євро заморожених активів Росії для допомоги Україні.

"Саме Росія повинна платити за все, що вона зробила і скорила і знищила. в Україні. Тому нам треба зробити все, щоб репарації і фонди були утримані в Україні. Третє, ми повинні збільшити і зміцнити ППО України", - сказав британський премʼєр.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Посилення ППО України

Окрім цього, план "Коаліції охочих" передбачає зміцнення протиповітряної оборони України напередодні зими. Зокрема, Британія передасть Україні 5 тисяч багатоцільових ракет для захисту інфраструктури.

Посилення тиску на Путіна

Також партнери України мають намір посилити тиск на російського диктатора Володимира Путіна, зокрема шляхом передачі Україні далекобійних засобів.

Гарантії безпеки

Серед іншого "Коаліція охочих" продовжить роботу над гарантіями безпеки для України.

"Ми будемо продовжувати нашу роботу по гарантіях безпеки, включаючи також багатонаціональні сили в Україні, щоб забезпечити сталий і справедливий мир в Україні",- сказав Стармер.

Читайте також: Генсек НАТО прибуде до Великої Британії на зустріч "Коаліції охочих"

Автор: 

ППО (3658) допомога (8840) Стармер Кір (275) Коаліція охочих (68)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Наша пісня гарна, нова...
показати весь коментар
24.10.2025 20:22 Відповісти
+5
0. Назвати парашу країною-терористом, викинути з оон, і оголосити manhunt на кожного, хто причетний до московитського ве-пе-ка.

І, звісно, розпочати таке полювання на йухла, яке свого часу американці розпочали на Бен Ладена.
показати весь коментар
24.10.2025 20:49 Відповісти
+3
ще один план "перемоги"..

давайте вже ці плани видавайте у вигляді туалетного паперу - хоч якась користь
показати весь коментар
24.10.2025 20:24 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Наша пісня гарна, нова...
показати весь коментар
24.10.2025 20:22 Відповісти
ще один план "перемоги"..

давайте вже ці плани видавайте у вигляді туалетного паперу - хоч якась користь
показати весь коментар
24.10.2025 20:24 Відповісти
Ми будемо продовжувати нашу роботу по гарантіях безпеки, включаючи також багатонаціональні сили в Україні

Невже, ще хтось вірить в цю "казку"?
показати весь коментар
24.10.2025 20:25 Відповісти
Вони кажуть що "будуть продовжувати роботу" - тобто говорити. А якогось результату ніхто з них навіть не обіцяє.
показати весь коментар
24.10.2025 20:28 Відповісти
Невже політикі думають,що народ табун баранів? Пусте базікання.
показати весь коментар
24.10.2025 20:29 Відповісти
На жаль, саме так вони і думають.
показати весь коментар
24.10.2025 21:32 Відповісти
план має складатись лише з двох пунктів:

1. ввести війська НАТО
2. відкрити по кацапам вогонь на знищення

.
показати весь коментар
24.10.2025 20:32 Відповісти
0. Назвати парашу країною-терористом, викинути з оон, і оголосити manhunt на кожного, хто причетний до московитського ве-пе-ка.

І, звісно, розпочати таке полювання на йухла, яке свого часу американці розпочали на Бен Ладена.
показати весь коментар
24.10.2025 20:49 Відповісти
о, буде привід ще один саміт коаліції провести: смачний фуршет, пофоткатись для преси, зробити потужну заяву
показати весь коментар
24.10.2025 20:50 Відповісти
Треба розробити план з бомабардування кацапстану та знищення усіх їхніх тих заводів щоб вони фізично не мали що імпортувати та на чому заробляти!
показати весь коментар
24.10.2025 20:55 Відповісти
І алмазні копалини..нажаль, нафтові й газові неможна, бо задохнемося всі..
показати весь коментар
24.10.2025 21:14 Відповісти
Тобто планують воювати Україною стільки скільки буде потрібно. І навіть можливо не за свої грощі. Ну і маланці
показати весь коментар
24.10.2025 21:04 Відповісти
Коаліція Шариковых щось знов розробила????
показати весь коментар
24.10.2025 21:58 Відповісти
Наш Лідор ще рік тому мав план з пяти пунктів і трьох секретних. План був потужний
показати весь коментар
24.10.2025 22:03 Відповісти
 
 