"Коаліція охочих" розробила план із п’яти пунктів для України,- Стармер

У п'ятницю, 24 жовтня, учасники "Коаліції охочих" погодили новий план для України. Документ містить п'ять пунктів, які, зокрема, включають зміцнення ППО України та розблокування заморожених активів Росії для допомоги Україні.

Про це повідомив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

"Наша коаліція готова працювати далі для того, щоб підсилити тиск на Путіна на полі бою, а також тиск на його військову економіку. Для того, щоб підштовхнути його до стола перемоги. Ми разом розробили конкретний план до кінця року",- сказав глава британського уряду.

Зменшення залежності від російських енергоресурсів

План "Коаліції охочих", зокрема, передбачає, що партнери робитимуть все, щоб російські нафта і газ були зняті з глобальних ринків.

"Ми заохочуємо також всіх запровадити ці санкції, зменшити залежність від газу. Ми також закликаємо, щоб треті країни перестали купляти російські ресурси, затьмарені і закривавлені війною",- сказав Стармер.

Розблокування російських заморожених активів

Наступний пункт - це розблокування мільярдів євро заморожених активів Росії для допомоги Україні.

"Саме Росія повинна платити за все, що вона зробила і скорила і знищила. в Україні. Тому нам треба зробити все, щоб репарації і фонди були утримані в Україні. Третє, ми повинні збільшити і зміцнити ППО України", - сказав британський премʼєр.

Посилення ППО України

Окрім цього, план "Коаліції охочих" передбачає зміцнення протиповітряної оборони України напередодні зими. Зокрема, Британія передасть Україні 5 тисяч багатоцільових ракет для захисту інфраструктури.

Посилення тиску на Путіна

Також партнери України мають намір посилити тиск на російського диктатора Володимира Путіна, зокрема шляхом передачі Україні далекобійних засобів.

Гарантії безпеки

Серед іншого "Коаліція охочих" продовжить роботу над гарантіями безпеки для України.

"Ми будемо продовжувати нашу роботу по гарантіях безпеки, включаючи також багатонаціональні сили в Україні, щоб забезпечити сталий і справедливий мир в Україні",- сказав Стармер.

