Британія розширює виробництво, щоб передати Україні 5 тис. ракет для ППО, — Стармер
Велика Британія оголосила про розширення програми з виробництва ракет багатоцільового призначення, щоб передати Україні 5 тисяч одиниць цієї зброї для підсилення систем протиповітряної оборони.
Про це під час саміту "коаліції озочих" заявив прем’єр-міністр Кір Стармер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NV.
За словами прем’єра, збільшення виробництва дасть змогу укріпити ППО України на найближчу зиму, а також створити додаткові робочі місця у Белфасті та інших британських містах. План передбачає нарощення виробничих потужностей і логістичну підготовку для своєчасних поставок.
Деталі щодо строків постачання, конкретних типів ракет та фінансування поки що не повідомляються.
WhiteMax
Чайка Київ
