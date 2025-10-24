УКР
Допомога Україні від Британії
Британія розширює виробництво, щоб передати Україні 5 тис. ракет для ППО, — Стармер

стармер

Велика Британія оголосила про розширення програми з виробництва ракет багатоцільового призначення, щоб передати Україні 5 тисяч одиниць цієї зброї для підсилення систем протиповітряної оборони.

Про це під час саміту "коаліції озочих" заявив прем’єр-міністр Кір Стармер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NV.

За словами прем’єра, збільшення виробництва дасть змогу укріпити ППО України на найближчу зиму, а також створити додаткові робочі місця у Белфасті та інших британських містах. План передбачає нарощення виробничих потужностей і логістичну підготовку для своєчасних поставок.

Деталі щодо строків постачання, конкретних типів ракет та фінансування поки що не повідомляються.

Ого, на 2 тысячи больше ракет чем у нас фламинго
24.10.2025 20:06 Відповісти
Дякуємо, Друзі.
24.10.2025 20:09 Відповісти
 
 