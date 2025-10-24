РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9193 посетителя онлайн
Новости Помощь Украине от Великобритании
357 2

Британия расширяет производство, чтобы передать Украине 5 тыс. ракет для ПВО, — Стармер

стармер

Великобритания объявила о расширении программы по производству ракет многоцелевого назначения, чтобы передать Украине 5 тысяч единиц этого оружия для усиления систем противовоздушной обороны.

Об этом во время саммита "коалиции озочих" заявил премьер-министр Кир Стармер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

По словам премьера, увеличение производства позволит укрепить ПВО Украины на ближайшую зиму, а также создать дополнительные рабочие места в Белфасте и других британских городах. План предусматривает наращивание производственных мощностей и логистическую подготовку для своевременных поставок.

Детали относительно сроков поставки, конкретных типов ракет и финансирования пока не сообщаются.

Также читайте: Британия разрабатывает планы развертывания войск в Украине после перемирия с РФ, - Гили

Автор: 

Великобритания (5175) ПВО (3210) ракеты (3771) Стармер Кир (270)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ого, на 2 тысячи больше ракет чем у нас фламинго
показать весь комментарий
24.10.2025 20:06 Ответить
Дякуємо, Друзі.
показать весь комментарий
24.10.2025 20:09 Ответить
 
 