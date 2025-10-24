Британия расширяет производство, чтобы передать Украине 5 тыс. ракет для ПВО, — Стармер

Великобритания объявила о расширении программы по производству ракет многоцелевого назначения, чтобы передать Украине 5 тысяч единиц этого оружия для усиления систем противовоздушной обороны.

Об этом во время саммита "коалиции озочих" заявил премьер-министр Кир Стармер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

По словам премьера, увеличение производства позволит укрепить ПВО Украины на ближайшую зиму, а также создать дополнительные рабочие места в Белфасте и других британских городах. План предусматривает наращивание производственных мощностей и логистическую подготовку для своевременных поставок.

Детали относительно сроков поставки, конкретных типов ракет и финансирования пока не сообщаются.

Также читайте: Британия разрабатывает планы развертывания войск в Украине после перемирия с РФ, - Гили