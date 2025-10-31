В Мадриде состоится закрытая встреча "Коалиции желающих" для обсуждения поддержки Украины, - СМИ
В столице Испании 4 ноября пройдет тайная встреча представителей 35 стран, входящих в "Коалицию желающих".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на EL MUNDO.
По данным издания, МИД Испании организует закрытый саммит генеральных директоров из 35 государств, чтобы определить дальнейшие шаги в оказании помощи Украине. Встреча начнется в 9:00 утра и продлится до 15:30, будет включать два блока дискуссий.
Мероприятие будет проходить с максимальной секретностью - участников предупредили о запрете мобильных телефонов и запрете публикации любых сведений о встрече в соцсетях.
Во время первой сессии планируют обсудить увеличение поддержки Украины и пути финансирования ее военных и оборонных нужд. Также будут рассматривать координацию международных инициатив и усиление давления на Россию.
Организаторы ожидают, что по итогам встречи страны смогут уточнить приоритеты помощи и согласовать совместные решения.
Что предшествовало?
Напомним, накануне агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что европейские страны работают с Украиной над планом завершения войны РФ против Украины. Он также состоит из 12 пунктов.
Впоследствии Radio Free Europe, получившее в распоряжение документ, сообщило, что 12 пунктов плана построены вокруг двух этапов: первый - "прекращение огня", а второй - "переговоры".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль