Новости Мирный план Прекращение огня между Украиной и РФ
872 34

Страны ЕС готовят новый мирный план для Украины: в нем 12 пунктов, - СМИ

Мирный план для Украины: какие предложения имеют страны Европы

Страны "Коалиции желающих" разрабатывают новый мирный план для Украины с целью достижения прекращения огня с Россией. Мирная инициатива включает 12 пунктов.

Об этом пишет Radio Free Europe, который получил в распоряжение документ, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что работа над планом активизировалась после того, как президент США Дональд Трамп отменил встречу с Путиным в Будапеште и ввел новые санкции против РФ.

Документ, инициированный Финляндией, называется "Элементы на пути мира к Украине" и является черновиком. Пока он не обсуждался на высшем уровне ЕС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Кремле заявили, что мир между Россией и Украиной якобы возможен в течение года, - Reuters

Что предусматривает план

12 пунктов плана построены вокруг двух этапов: первый — "прекращение огня", а второй — "переговоры".

Подход "сначала прекращение огня" является тем, на чем настаивают большинство европейских стран с тех пор, как администрация Трампа начала переговоры с Кремлем.

В документе указано, что такое прекращение огня "начнется через 24 часа после того, как стороны примут этот план", а линия соприкосновения "будет заморожена на том уровне, на котором она находилась на момент начала прекращения огня".

Читайте также: Советники Украины и ЕС встретятся в конце недели для обсуждения плана завершения войны, - Зеленский

Основные пункты плана ЕС:

  1. Начало переговоров по конечной линии соприкосновения, которая будет действовать до тех пор, пока стороны не договорятся о постоянном управлении оккупированными территориями.
  2. Вокруг линии соприкосновения образуются зоны безопасности, где не будет разрешена никакая военная деятельность. Мониторинг обеспечивает многонациональная гражданская миссия по обе стороны линии.
  3. Обещание "Коалиции желающих" гарантий безопасности для Украины, однако никаких деталей не приводится.
  4. Между Киевом и Москвой обеспечивается диалог на высоком уровне с целью "повышения взаимопонимания и уважения к разнообразию языка, культуры и религии".
  5. Следующий пункт является спорным для многих европейских правительств, поскольку в нем упоминается "начало переговоров о постоянном управлении оккупированными территориями".
  6. Восстановление Украины обеспечивается через специальный фонд, для которого могут быть использованы замороженные российские активы.
  7. Санкции против России постепенно отменяются в соответствии с реализацией плана. Киев и Москва начнут процесс согласования компенсации за ущерб от войны за счет замороженных активов РФ (общая сумма которых составляет более 200 миллиардов евро).
  8. Также предлагается так называемый механизм snapback, по которому в случае повторного нападения России на Украину к Москве автоматически возвращаются все санкции и изоляционные меры.

Читайте также: Европа разрабатывает варианты прекращения огня, которые можно предложить Трампу и Путину, - Politico

Напомним, накануне агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что европейские страны работают с Украиной над планом завершения войны РФ против Украины. Он также состоит из 12 пунктов.

Европа (2117) переговоры (5169) Евросоюз (17756) война в Украине (6700) прекращения огня (362)
+2
Навіть європейці розуміють, що це нереально. І справа зовсім не в фламінгах...
29.10.2025 22:44 Ответить
29.10.2025 22:44 Ответить
+2
До якої реальності?

московія вчинила десятки тисяч злочинів проти людяності, а європейські "нелякані ідіоти" збираються з неї "бирінько" зняти санкції. Це реальність?
29.10.2025 22:58 Ответить
29.10.2025 22:58 Ответить
+2
Вповні реалістичний план. На відміну від усіх попередніх. Якщо Україна відмовиться, то це буде помилка, яка може закінчитися катастрофою.
Єдине, що я додала б: паралельно США мали б запропонувати якісь бонуси. Я розумію, що зараз підніметься галт типу - які бонуси агресору. Так то воно так. Але припинення війни занадто велика цінність для українців, щоб гратися у "світову справедливість". Нам шашечки чи їхать? Якщо їхать, то доведеться подумати як всадити росію за стіл перемовин. І це може бути не лише умовна сила.
Ну і головне: Україні варто було б дуже подумати над тим, що вона може запропонувати світу, щоб стати "незамінною" хоча б регіонально. Багато хто мене не зрозуміє, але сподіваюся хоча б хтось пойме про шо я.

ПІСІ. Цей плян натякає, що можливо реально наближається час, коли сторони подумують нарешті про які-неякі перемовини. Або хоча прикидають їх можливість і доцільність. Що вже є прогресом.
29.10.2025 22:59 Ответить
29.10.2025 22:59 Ответить
Not bad.
29.10.2025 22:37 Ответить
29.10.2025 22:37 Ответить
Вповні реалістичний план. На відміну від усіх попередніх. Якщо Україна відмовиться, то це буде помилка, яка може закінчитися катастрофою.
Єдине, що я додала б: паралельно США мали б запропонувати якісь бонуси. Я розумію, що зараз підніметься галт типу - які бонуси агресору. Так то воно так. Але припинення війни занадто велика цінність для українців, щоб гратися у "світову справедливість". Нам шашечки чи їхать? Якщо їхать, то доведеться подумати як всадити росію за стіл перемовин. І це може бути не лише умовна сила.
Ну і головне: Україні варто було б дуже подумати над тим, що вона може запропонувати світу, щоб стати "незамінною" хоча б регіонально. Багато хто мене не зрозуміє, але сподіваюся хоча б хтось пойме про шо я.

ПІСІ. Цей плян натякає, що можливо реально наближається час, коли сторони подумують нарешті про які-неякі перемовини. Або хоча прикидають їх можливість і доцільність. Що вже є прогресом.
29.10.2025 22:59 Ответить
29.10.2025 22:59 Ответить
"автоматично повертаються всі санкції та ізоляційні заходи." - а якого уя вони мають відмінятись .. ці пекельно смертельно тотально потужні санкції ?

прошу вислати цей план мені у вигляді туалетного паперу..
29.10.2025 22:37 Ответить
29.10.2025 22:37 Ответить
Та роздрукуй собі, тут приблизний текст є. І зможеш повторно друкувати перед майбутніми походами до туалету.

А план непоганий.
29.10.2025 22:43 Ответить
29.10.2025 22:43 Ответить
тобто території вже віддали - шикарний план

Браво !
29.10.2025 22:38 Ответить
29.10.2025 22:38 Ответить
А як забрати?
29.10.2025 22:40 Ответить
29.10.2025 22:40 Ответить
фламінгами ..паляницями ..пеклами ..далі самі зельоного гівна собі з дєрьмаковської ОПи накидайте
29.10.2025 22:41 Ответить
29.10.2025 22:41 Ответить
Навіть європейці розуміють, що це нереально. І справа зовсім не в фламінгах...
29.10.2025 22:44 Ответить
29.10.2025 22:44 Ответить
звісно ..в Оманській Гниді справа, стицюн
29.10.2025 22:45 Ответить
29.10.2025 22:45 Ответить
Назви мені ім"я полководця, який зможе повернути втрачені території. І яким чином він це зробить. Тільки без фантастики.
29.10.2025 22:49 Ответить
29.10.2025 22:49 Ответить
в мене вийшов ліміт часу на зельону гниду
29.10.2025 22:50 Ответить
29.10.2025 22:50 Ответить
Здувся. Зрозуміло.
29.10.2025 22:51 Ответить
29.10.2025 22:51 Ответить
Тут питання не в прізвищі "полководця" а в вру і президенті
29.10.2025 23:06 Ответить
29.10.2025 23:06 Ответить
Питання в ресурсах і можливостях.
29.10.2025 23:13 Ответить
29.10.2025 23:13 Ответить
ах да .. ще бракованими мінами та снарядами + zельоними відосиками
29.10.2025 22:43 Ответить
29.10.2025 22:43 Ответить
готуйте слідуючий. путін на цей план вже *** ложив. а потім наступний
29.10.2025 22:39 Ответить
29.10.2025 22:39 Ответить
Соромлюся запитати, а звідки тобі відомо, що і куди воно клало?
29.10.2025 22:44 Ответить
29.10.2025 22:44 Ответить
Альо,а як же 1001 мирні плани нашого лідора нації?!
29.10.2025 22:44 Ответить
29.10.2025 22:44 Ответить
Нарешті щось близьке до реальності.
29.10.2025 22:44 Ответить
29.10.2025 22:44 Ответить
До якої реальності?

московія вчинила десятки тисяч злочинів проти людяності, а європейські "нелякані ідіоти" збираються з неї "бирінько" зняти санкції. Це реальність?
29.10.2025 22:58 Ответить
29.10.2025 22:58 Ответить
Они не помогут Украине выиграть. Будут издеваться бесконечно, не будут давать ни выиграть ни проиграть. Эксплуатируют Украину в качестве буфера от России военной, а в тени ведут торговлю с Россией. Украине или ядерное оружие нужно и нормальный лидер, который готов поставить все на кон ради Украины, или сдаваться. Или будет вечная война. Вечная война выгодна Зеленскому ибо он тогда будет вечный президент ибо он сказал, что уйдет с власти, когда война закончится, а она не закончится. Еврейский черный юмор!
29.10.2025 22:44 Ответить
29.10.2025 22:44 Ответить
Єхай дамой,в рашку
29.10.2025 23:08 Ответить
29.10.2025 23:08 Ответить
Нє - ну новий план - це зовсім другий колінкор
29.10.2025 22:45 Ответить
29.10.2025 22:45 Ответить
І кому він буде цікавий,окрім України?
29.10.2025 22:46 Ответить
29.10.2025 22:46 Ответить
29.10.2025 22:46 Ответить
29.10.2025 22:46 Ответить
нехай краще собі підготують підгузники бо якщо у нас буде такий "мір" то у них буде війна і довго вони не протримаються
29.10.2025 22:47 Ответить
29.10.2025 22:47 Ответить
Тобто з коаліції охочих толку не буде - бо ніхто не захоче вмирати за Україну на українських землях
29.10.2025 22:47 Ответить
29.10.2025 22:47 Ответить
додайте до плану повернути з того світу вбитих українців ...
29.10.2025 22:48 Ответить
29.10.2025 22:48 Ответить
план найкращий у нідерланців
29.10.2025 22:48 Ответить
29.10.2025 22:48 Ответить
КАЛОліцвя суходрочих, переливають з пустого в поронє...
29.10.2025 22:50 Ответить
29.10.2025 22:50 Ответить
А от Злицько Грий таким тут в коментах не займається☝. Берімо приклад з нього.
29.10.2025 22:54 Ответить
29.10.2025 22:54 Ответить
Найкращий план це ядерна зброя і samson option.
29.10.2025 22:52 Ответить
29.10.2025 22:52 Ответить
Дебільніший план годі й придумати.

Можна замінити все одним реченням: "міжнародне право -- в дупу".
29.10.2025 22:56 Ответить
29.10.2025 22:56 Ответить
29.10.2025 22:58 Ответить
29.10.2025 22:58 Ответить
 
 