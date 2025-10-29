Страны ЕС готовят новый мирный план для Украины: в нем 12 пунктов, - СМИ

Страны "Коалиции желающих" разрабатывают новый мирный план для Украины с целью достижения прекращения огня с Россией. Мирная инициатива включает 12 пунктов.

Об этом пишет Radio Free Europe, который получил в распоряжение документ, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что работа над планом активизировалась после того, как президент США Дональд Трамп отменил встречу с Путиным в Будапеште и ввел новые санкции против РФ.

Документ, инициированный Финляндией, называется "Элементы на пути мира к Украине" и является черновиком. Пока он не обсуждался на высшем уровне ЕС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Кремле заявили, что мир между Россией и Украиной якобы возможен в течение года, - Reuters

Что предусматривает план

12 пунктов плана построены вокруг двух этапов: первый — "прекращение огня", а второй — "переговоры".

Подход "сначала прекращение огня" является тем, на чем настаивают большинство европейских стран с тех пор, как администрация Трампа начала переговоры с Кремлем.

В документе указано, что такое прекращение огня "начнется через 24 часа после того, как стороны примут этот план", а линия соприкосновения "будет заморожена на том уровне, на котором она находилась на момент начала прекращения огня".

Читайте также: Советники Украины и ЕС встретятся в конце недели для обсуждения плана завершения войны, - Зеленский

Основные пункты плана ЕС:

Начало переговоров по конечной линии соприкосновения, которая будет действовать до тех пор, пока стороны не договорятся о постоянном управлении оккупированными территориями. Вокруг линии соприкосновения образуются зоны безопасности, где не будет разрешена никакая военная деятельность. Мониторинг обеспечивает многонациональная гражданская миссия по обе стороны линии. Обещание "Коалиции желающих" гарантий безопасности для Украины, однако никаких деталей не приводится. Между Киевом и Москвой обеспечивается диалог на высоком уровне с целью "повышения взаимопонимания и уважения к разнообразию языка, культуры и религии". Следующий пункт является спорным для многих европейских правительств, поскольку в нем упоминается "начало переговоров о постоянном управлении оккупированными территориями". Восстановление Украины обеспечивается через специальный фонд, для которого могут быть использованы замороженные российские активы. Санкции против России постепенно отменяются в соответствии с реализацией плана. Киев и Москва начнут процесс согласования компенсации за ущерб от войны за счет замороженных активов РФ (общая сумма которых составляет более 200 миллиардов евро). Также предлагается так называемый механизм snapback, по которому в случае повторного нападения России на Украину к Москве автоматически возвращаются все санкции и изоляционные меры.

Читайте также: Европа разрабатывает варианты прекращения огня, которые можно предложить Трампу и Путину, - Politico

Напомним, накануне агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что европейские страны работают с Украиной над планом завершения войны РФ против Украины. Он также состоит из 12 пунктов.