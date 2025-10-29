Страны ЕС готовят новый мирный план для Украины: в нем 12 пунктов, - СМИ
Страны "Коалиции желающих" разрабатывают новый мирный план для Украины с целью достижения прекращения огня с Россией. Мирная инициатива включает 12 пунктов.
Об этом пишет Radio Free Europe, который получил в распоряжение документ, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что работа над планом активизировалась после того, как президент США Дональд Трамп отменил встречу с Путиным в Будапеште и ввел новые санкции против РФ.
Документ, инициированный Финляндией, называется "Элементы на пути мира к Украине" и является черновиком. Пока он не обсуждался на высшем уровне ЕС.
Что предусматривает план
12 пунктов плана построены вокруг двух этапов: первый — "прекращение огня", а второй — "переговоры".
Подход "сначала прекращение огня" является тем, на чем настаивают большинство европейских стран с тех пор, как администрация Трампа начала переговоры с Кремлем.
В документе указано, что такое прекращение огня "начнется через 24 часа после того, как стороны примут этот план", а линия соприкосновения "будет заморожена на том уровне, на котором она находилась на момент начала прекращения огня".
Основные пункты плана ЕС:
- Начало переговоров по конечной линии соприкосновения, которая будет действовать до тех пор, пока стороны не договорятся о постоянном управлении оккупированными территориями.
- Вокруг линии соприкосновения образуются зоны безопасности, где не будет разрешена никакая военная деятельность. Мониторинг обеспечивает многонациональная гражданская миссия по обе стороны линии.
- Обещание "Коалиции желающих" гарантий безопасности для Украины, однако никаких деталей не приводится.
- Между Киевом и Москвой обеспечивается диалог на высоком уровне с целью "повышения взаимопонимания и уважения к разнообразию языка, культуры и религии".
- Следующий пункт является спорным для многих европейских правительств, поскольку в нем упоминается "начало переговоров о постоянном управлении оккупированными территориями".
- Восстановление Украины обеспечивается через специальный фонд, для которого могут быть использованы замороженные российские активы.
- Санкции против России постепенно отменяются в соответствии с реализацией плана. Киев и Москва начнут процесс согласования компенсации за ущерб от войны за счет замороженных активов РФ (общая сумма которых составляет более 200 миллиардов евро).
- Также предлагается так называемый механизм snapback, по которому в случае повторного нападения России на Украину к Москве автоматически возвращаются все санкции и изоляционные меры.
Напомним, накануне агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что европейские страны работают с Украиной над планом завершения войны РФ против Украины. Он также состоит из 12 пунктов.
Єдине, що я додала б: паралельно США мали б запропонувати якісь бонуси. Я розумію, що зараз підніметься галт типу - які бонуси агресору. Так то воно так. Але припинення війни занадто велика цінність для українців, щоб гратися у "світову справедливість". Нам шашечки чи їхать? Якщо їхать, то доведеться подумати як всадити росію за стіл перемовин. І це може бути не лише умовна сила.
Ну і головне: Україні варто було б дуже подумати над тим, що вона може запропонувати світу, щоб стати "незамінною" хоча б регіонально. Багато хто мене не зрозуміє, але сподіваюся хоча б хтось пойме про шо я.
ПІСІ. Цей плян натякає, що можливо реально наближається час, коли сторони подумують нарешті про які-неякі перемовини. Або хоча прикидають їх можливість і доцільність. Що вже є прогресом.
прошу вислати цей план мені у вигляді туалетного паперу..
А план непоганий.
Браво !
московія вчинила десятки тисяч злочинів проти людяності, а європейські "нелякані ідіоти" збираються з неї "бирінько" зняти санкції. Це реальність?
Можна замінити все одним реченням: "міжнародне право -- в дупу".