Советники Украины и ЕС встретятся в конце недели для обсуждения плана завершения войны, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский сообщил, что советники Украины и Евросоюза проведут встречу в пятницу или субботу для обсуждения основных черт плана завершения войны.
Об этом он сказал во время встречи с министром иностранных дел Нидерландов Дэвидом ван Виллем, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "И-У".
"Я думаю, в ближайшие дни советники наши встретятся. Мы договаривались примерно на пятницу, субботу. Будут обсуждать черты этого плана", - отметил Зеленский.
Что предшествовало?
На прошлой неделе премьер-министр Британии Кир Стармер сообщил, что "Коалиция желающих" разработала конкретный план до конца 2025 года, который предусматривает, в частности, усиление санкций против российских энергоносителей.
27 октября президент заявил, что Украина вместе с европейскими лидерами работает над планом прекращения огня, который должен быть подготовлен в течение недели или десяти дней.
В интервью Axios Зеленский отметил, что этот документ должен быть "коротким и без слишком многих деталей".
Знову самміт миру !
.
виконується гребінцем на губах
.
Або війна на виснаження з відповідним результатом з поступовим доведенням населення приблизно до білоруської кількості.
Або два варіанти вкупі. Так би мовити, обгортка і начинка.
