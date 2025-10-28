РУС
Новости Прекращение огня между Украиной и РФ
310 12

Советники Украины и ЕС встретятся в конце недели для обсуждения плана завершения войны, - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский сообщил, что советники Украины и Евросоюза проведут встречу в пятницу или субботу для обсуждения основных черт плана завершения войны.

Об этом он сказал во время встречи с министром иностранных дел Нидерландов Дэвидом ван Виллем, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "И-У".

"Я думаю, в ближайшие дни советники наши встретятся. Мы договаривались примерно на пятницу, субботу. Будут обсуждать черты этого плана", - отметил Зеленский.

Что предшествовало?

На прошлой неделе премьер-министр Британии Кир Стармер сообщил, что "Коалиция желающих" разработала конкретный план до конца 2025 года, который предусматривает, в частности, усиление санкций против российских энергоносителей.

27 октября президент заявил, что Украина вместе с европейскими лидерами работает над планом прекращения огня, который должен быть подготовлен в течение недели или десяти дней.

В интервью Axios Зеленский отметил, что этот документ должен быть "коротким и без слишком многих деталей".

Зеленский Владимир (22416) прекращения огня (360)
Топ комментарии
+5
План перемоги #37
показать весь комментарий
28.10.2025 17:24 Ответить
+3
Ура !!!

Знову самміт миру !

.
показать весь комментарий
28.10.2025 17:23 Ответить
+2
Вже рік ці плани витають в повітрі - протилежна сторона - путлєр - проти
показать весь комментарий
28.10.2025 17:20 Ответить
опус в ля мінорі #37 "І знову за рибу гроші"
виконується гребінцем на губах

.
показать весь комментарий
28.10.2025 17:30 Ответить
Це вже буде який план? - я збився з рахунку. Головне що потужний, селекційний
показать весь комментарий
28.10.2025 17:25 Ответить
Ну так зеленський любить число мільярд, а він ще не всі пальці загнув!
показать весь комментарий
28.10.2025 17:40 Ответить
Та який же там план, все просто - Путіна в Гаагу (Лаврова й Гєрасімова теж), Україні репарації й кордони 1991 року, а також ядерну зброю й гарантії безпеки. І ще іноземні інвестиції для відновлення. І контингент коаліції охочих.

Або війна на виснаження з відповідним результатом з поступовим доведенням населення приблизно до білоруської кількості.

Або два варіанти вкупі. Так би мовити, обгортка і начинка.
показать весь комментарий
28.10.2025 17:27 Ответить
сєньор ЗЄлімор

.
показать весь комментарий
28.10.2025 17:31 Ответить
Зроблять,зустрінуться,обговорять,обіцяти це єдине в чому має талант зеЛайно.
показать весь комментарий
28.10.2025 17:42 Ответить
А хто ті радники від України? Невже знову лише "щигі укгаїнці"?
показать весь комментарий
28.10.2025 17:48 Ответить
Тю... Наприкіці зроблять заяву: "Ми стоїмо поруч з Україною. путін має це знати". І поїдуть додому купувати кацапську нафту та газ.
показать весь комментарий
28.10.2025 17:54 Ответить
 
 