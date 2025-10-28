УКР
Радники України та ЄС зустрінуться наприкінці тижня для обговорення плану завершення війни, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що радники України та Євросоюзу проведуть зустріч у п’ятницю або суботу для обговорення основних рис плану завершення війни.

Про це він сказав під час зустрічі з міністром закордонних справ Нідерландів Девідом ван Віллем, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "І-У".

"Я думаю, найближчими днями радники наші зустрінуться. Ми домовлялися приблизно на п'ятницю, суботу. Будуть обговорювати риси цього плану", - зазначив Зеленський.

Що передувало?

Минулого тижня прем’єр-міністр Британії Кір Стармер повідомив, що "Коаліція охочих" розробила конкретний план до кінця 2025 року, який передбачає, зокрема, посилення санкцій проти російських енергоносіїв.

27 жовтня президент заявив, що Україна разом із європейськими лідерами працює над планом припинення вогню, який має бути підготовлений упродовж тижня або десяти днів.

В інтерв’ю для Axios Зеленський наголосив, що цей документ має бути "коротким і без надто багатьох деталей".

Зеленський Володимир (25981) припинення вогню (360)
Топ коментарі
+7
План перемоги #37
показати весь коментар
28.10.2025 17:24 Відповісти
+5
Вже рік ці плани витають в повітрі - протилежна сторона - путлєр - проти
показати весь коментар
28.10.2025 17:20 Відповісти
+5
Ура !!!

Знову самміт миру !

.
показати весь коментар
28.10.2025 17:23 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Вже рік ці плани витають в повітрі - протилежна сторона - путлєр - проти
показати весь коментар
28.10.2025 17:20 Відповісти
Ура !!!

Знову самміт миру !

.
показати весь коментар
28.10.2025 17:23 Відповісти
План перемоги #37
показати весь коментар
28.10.2025 17:24 Відповісти
опус в ля мінорі #37 "І знову за рибу гроші"
виконується гребінцем на губах

.
показати весь коментар
28.10.2025 17:30 Відповісти
Це вже буде який план? - я збився з рахунку. Головне що потужний, селекційний
показати весь коментар
28.10.2025 17:25 Відповісти
Ну так зеленський любить число мільярд, а він ще не всі пальці загнув!
показати весь коментар
28.10.2025 17:40 Відповісти
Кластерний
показати весь коментар
28.10.2025 19:37 Відповісти
Та який же там план, все просто - Путіна в Гаагу (Лаврова й Гєрасімова теж), Україні репарації й кордони 1991 року, а також ядерну зброю й гарантії безпеки. І ще іноземні інвестиції для відновлення. І контингент коаліції охочих.

Або війна на виснаження з відповідним результатом з поступовим доведенням населення приблизно до білоруської кількості.

Або два варіанти вкупі. Так би мовити, обгортка і начинка.
показати весь коментар
28.10.2025 17:27 Відповісти
сєньор ЗЄлімор

.
показати весь коментар
28.10.2025 17:31 Відповісти
Зроблять,зустрінуться,обговорять,обіцяти це єдине в чому має талант зеЛайно.
показати весь коментар
28.10.2025 17:42 Відповісти
А хто ті радники від України? Невже знову лише "щигі укгаїнці"?
показати весь коментар
28.10.2025 17:48 Відповісти
Тю... Наприкіці зроблять заяву: "Ми стоїмо поруч з Україною. путін має це знати". І поїдуть додому купувати кацапську нафту та газ.
показати весь коментар
28.10.2025 17:54 Відповісти
Так і буде кормити планами еще десять років
показати весь коментар
28.10.2025 18:02 Відповісти
Радники України та ЄС зустрінуться наприкінці тижня для обговорення плану завершення війни.
Про це повідомив "безпорадний" з Банкової.
показати весь коментар
28.10.2025 18:37 Відповісти
 
 