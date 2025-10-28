Радники України та ЄС зустрінуться наприкінці тижня для обговорення плану завершення війни, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що радники України та Євросоюзу проведуть зустріч у п’ятницю або суботу для обговорення основних рис плану завершення війни.

Про це він сказав під час зустрічі з міністром закордонних справ Нідерландів Девідом ван Віллем, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "І-У".

"Я думаю, найближчими днями радники наші зустрінуться. Ми домовлялися приблизно на п'ятницю, суботу. Будуть обговорювати риси цього плану", - зазначив Зеленський.

Що передувало?

Минулого тижня прем’єр-міністр Британії Кір Стармер повідомив, що "Коаліція охочих" розробила конкретний план до кінця 2025 року, який передбачає, зокрема, посилення санкцій проти російських енергоносіїв.

27 жовтня президент заявив, що Україна разом із європейськими лідерами працює над планом припинення вогню, який має бути підготовлений упродовж тижня або десяти днів.

В інтерв’ю для Axios Зеленський наголосив, що цей документ має бути "коротким і без надто багатьох деталей".

