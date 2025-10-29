УКР
Країни ЄС готують новий мирний план для України: у ньому 12 пунктів, - ЗМІ

Мирний план для України: які пропозиції мають країни Європи

Країни "Коаліції охочих" розробляють новий мирний план для України для досягнення припинення вогню з Росією. Мирна ініціатива включає 12 пунктів. 

Про це пише Radio Free Europe, який отримав у розпорядження документ, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що робота над планом активізувалася після того, як президент США Дональд Трамп скасував зустріч із Путіним у Будапешті та ввів нові санкції проти РФ.

Документ, який ініційований Фінляндією, називається "Елементи на шляху миру до України" і є чернеткою. Поки що він не обговорювався на вищому рівні ЄС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Кремлі заявили, що мир між Росією та Україною нібито можливий протягом року, - Reuters

Що передбачає план

12 пунктів плану побудовані навколо двох етапів: перший — "припинення вогню", а другий — "перемовини".

Підхід "спочатку припинення вогню" є тим, на чому наполягають більшість європейських країн з того часу, як адміністрація Трампа розпочала переговори з Кремлем.

У документі зазначено, що таке припинення вогню "почнеться через 24 години після того, як сторони приймуть цей план", а лінія зіткнення "буде заморожена на тому рівні, на якому вона перебувала на момент початку припинення вогню".

Читайте також: Радники України та ЄС зустрінуться наприкінці тижня для обговорення плану завершення війни, - Зеленський

Основні пункти плану ЄС:

  1. Початок перемовин щодо кінцевої лінії зіткнення, яка діятиме доти, доки сторони не домовляться про постійне управління окупованими територіями.
  2. Навколо лінії зіткнення утворюються зони безпеки, де не буде дозволено жодної військової діяльності. Моніторинг забезпечує багатонаціональна цивільна місія по обидва боки лінії.
  3. Обіцянка "Коаліції охочих" гарантій безпеки для України, однак жодних деталей не наводиться.
  4. Між Києвом і Москвою забезпечується діалог на високому рівні з метою "підвищення взаєморозуміння та поваги до різноманітності мови, культури та релігії".
  5. Наступний пункт є суперечливим для багатьох європейських урядів, оскільки в ньому згадується "початок переговорів про постійне управління окупованими територіями". 
  6. Відбудова України забезпечується через спеціальний фонд, для якого можуть бути використані заморожені російські активи
  7. Санкції проти Росії поступово скасовуються відповідно до реалізації плану. Київ і Москва розпочнуть процес узгодження компенсації за збитки від війни коштом заморожених активів РФ (загальна сума яких становить понад 200 мільярдів євро).
  8. Також пропонується так званий механізм snapback, за яким у разі повторного нападу Росії на Україну до Москви автоматично повертаються всі санкції та ізоляційні заходи.

Читайте також: Європа розробляє варіанти припинення вогню, які можна запропонувати Трампу та Путіну, - Politico

Нагадаємо, напередодні агентство Bloomberg з посиланням на обізнані джерела повідомило, що європейські країни працюють з Україною над планом завершення війни РФ проти України. Він також має 12 пунктів.

+8
До якої реальності?

московія вчинила десятки тисяч злочинів проти людяності, а європейські "нелякані ідіоти" збираються з неї "бирінько" зняти санкції. Це реальність?
29.10.2025 22:58
+5
фламінгами ..паляницями ..пеклами ..далі самі зельоного гівна собі з дєрьмаковської ОПи накидайте
29.10.2025 22:41
+4
КАЛОліцвя суходрочих, переливають з пустого в поронє...
29.10.2025 22:50
Not bad.
29.10.2025 22:37
Вповні реалістичний план. На відміну від усіх попередніх. Якщо Україна відмовиться, то це буде помилка, яка може закінчитися катастрофою.
Єдине, що я додала б: паралельно США мали б запропонувати якісь бонуси. Я розумію, що зараз підніметься галт типу - які бонуси агресору. Так то воно так. Але припинення війни занадто велика цінність для українців, щоб гратися у "світову справедливість". Нам шашечки чи їхать? Якщо їхать, то доведеться подумати як всадити росію за стіл перемовин. І це може бути не лише умовна сила.
Ну і головне: Україні варто було б дуже подумати над тим, що вона може запропонувати світу, щоб стати "незамінною" хоча б регіонально. Багато хто мене не зрозуміє, але сподіваюся хоча б хтось пойме про шо я.

ПІСІ. Цей плян натякає, що можливо реально наближається час, коли сторони подумують нарешті про які-неякі перемовини. Або хоча прикидають їх можливість і доцільність. Що вже є прогресом.
29.10.2025 22:59
Марна писанина. Більшість за кордон 91 року і каву в Криму
29.10.2025 23:17
"автоматично повертаються всі санкції та ізоляційні заходи." - а якого уя вони мають відмінятись .. ці пекельно смертельно тотально потужні санкції ?

прошу вислати цей план мені у вигляді туалетного паперу..
29.10.2025 22:37
Та роздрукуй собі, тут приблизний текст є. І зможеш повторно друкувати перед майбутніми походами до туалету.

А план непоганий.
29.10.2025 22:43
тобто території вже віддали - шикарний план

Браво !
29.10.2025 22:38
А як забрати?
29.10.2025 22:40
фламінгами ..паляницями ..пеклами ..далі самі зельоного гівна собі з дєрьмаковської ОПи накидайте
29.10.2025 22:41
Навіть європейці розуміють, що це нереально. І справа зовсім не в фламінгах...
29.10.2025 22:44
звісно ..в Оманській Гниді справа, стицюн
29.10.2025 22:45
Назви мені ім"я полководця, який зможе повернути втрачені території. І яким чином він це зробить. Тільки без фантастики.
29.10.2025 22:49
в мене вийшов ліміт часу на зельону гниду
29.10.2025 22:50
Здувся. Зрозуміло.
29.10.2025 22:51
Тут питання не в прізвищі "полководця" а в вру і президенті
29.10.2025 23:06
Питання в ресурсах і можливостях.
29.10.2025 23:13
ах да .. ще бракованими мінами та снарядами + zельоними відосиками
29.10.2025 22:43
готуйте слідуючий. путін на цей план вже *** ложив. а потім наступний
29.10.2025 22:39
Соромлюся запитати, а звідки тобі відомо, що і куди воно клало?
29.10.2025 22:44
Мені ще в 2019 році було відомо, чим закінчиться вибір зєлєнскова президентом
30.10.2025 00:05
Альо,а як же 1001 мирні плани нашого лідора нації?!
29.10.2025 22:44
Нарешті щось близьке до реальності.
29.10.2025 22:44
До якої реальності?

московія вчинила десятки тисяч злочинів проти людяності, а європейські "нелякані ідіоти" збираються з неї "бирінько" зняти санкції. Це реальність?
29.10.2025 22:58
І що тепер? Україна, ще багато б'ючись по стіні головою, якось відновить справедливість? Чи просто остаточно вб'ється?
Реальність в тому, що ніяких перспектив немає і з цієї ситуації треба виходити.
30.10.2025 00:35
Они не помогут Украине выиграть. Будут издеваться бесконечно, не будут давать ни выиграть ни проиграть. Эксплуатируют Украину в качестве буфера от России военной, а в тени ведут торговлю с Россией. Украине или ядерное оружие нужно и нормальный лидер, который готов поставить все на кон ради Украины, или сдаваться. Или будет вечная война. Вечная война выгодна Зеленскому ибо он тогда будет вечный президент ибо он сказал, что уйдет с власти, когда война закончится, а она не закончится. Еврейский черный юмор!
29.10.2025 22:44
Єхай дамой,в рашку
29.10.2025 23:08
Мой род по бате отслеживается до Киевской руси. Так что сам вали домой в рашку.
29.10.2025 23:51
Нє - ну новий план - це зовсім другий колінкор
29.10.2025 22:45
І кому він буде цікавий,окрім України?
29.10.2025 22:46
29.10.2025 22:46
нехай краще собі підготують підгузники бо якщо у нас буде такий "мір" то у них буде війна і довго вони не протримаються
29.10.2025 22:47
Тобто з коаліції охочих толку не буде - бо ніхто не захоче вмирати за Україну на українських землях
29.10.2025 22:47
додайте до плану повернути з того світу вбитих українців ...
29.10.2025 22:48
план найкращий у нідерланців
29.10.2025 22:48
КАЛОліцвя суходрочих, переливають з пустого в поронє...
29.10.2025 22:50
А от Злицько Грий таким тут в коментах не займається☝. Берімо приклад з нього.
29.10.2025 22:54
Дякую за підтримку.
29.10.2025 23:16
🤝
29.10.2025 23:45
Найкращий план це ядерна зброя і samson option.
29.10.2025 22:52
Дебільніший план годі й придумати.

Можна замінити все одним реченням: "міжнародне право -- в дупу".
29.10.2025 22:56
його нема і уже на 300 років не буде - ми ввійшли в еру темних часів лише з інтернетом і дронами
29.10.2025 23:23
какое международное право. Посмотри на сраную Женевскую конвенцию. Россия все пункты ее нарушила и ей нихера, все в тени с ней торгуют и говорят арестуют Путина, а он ездит по миру и пофигу.
Обстрелы гражданских объектов, жилых кварталов и массовые жертвы среди гражданских лиц
Обращение с военнопленными и задержанными, отказ в доступе, пытки, казни
Принудительное перемещение и депортация детей или гражданского населения
Сексуальное насилие, пытки, унижение достоинства гражданских и военнопленных
Хим оружие, и все остальные пункты.
И всем похер!
Украина главное правило должна усвоить прочувствовав на себе все зло. - это правило гласит, что никаких правил нету. А правила создают сильные страны для слабых. А сами сильные страны никаких правил не придерживаются, и если надо нарушат все. Просто опыт научил их лгать или скрывать, чтобы делать все, что хочешь - грабь, убивай, ври, и делай что угодно, только делай это так, чтобы тебя или не словили, или тебе ничего не могли сделать. А Украиной правят ослы, которые сдали ядерки и подписали нераспространение и еще и придерживаются. Во время войны подписали римский статут идиоты, когда война вынуждает делать по своей сути плохие вещи и база войны по Сунь Цзы даже - это обманывать врага. И только и делать, что нарушать конвенции или не обращать на них внимания. ВТО тоже нахер надо слать эту парашу. По этим торговым правилам экспорт Украины ограничен, а страны, которые придумали - нихера себе не ограничивают. И ядерное оружие они имеют, а другим запретили правилами. Настоящая реальность в том, что правил нету. Все делают то, что им выгодно. Только Украинские власти - хотя их так назвать сложно, это враги народа и делают все хуже и хуже для страны. Ресурсы отдали колонизаторам. Войной запад людей белых себе выманивает, чтобы были цивилизованные люди, а не из стран не цивилизованных. Выжимают все соки. Потому что у Украины нету своей власти. Украина не субъект политики, а объект, который все используют в своих интересах, а своих интересов Украинцы не могут защитить. Потому что своей власти не было и нету. Ставленики и марионетки колонизаторов или империалистов. Украине нужно, чтобы к власти пришел свой националист. Вернул ядерное оружие и делал то, что выгодно нам - Украинскому народу - Украинскому государству. Мы живем в дикой среде сумасшедшей среде - альфа животных - человечества со своими племенами общинами, которые все думают о наживе и нахождении в безопасности. Только Украиной так про манипулировали, что Украина не за свою безопасность думает, и не о своей наживе, а о безопасности всех других стран, и отдает все соки из себя и деньги и ресурсы и людей рабов и земли. А все потому что во власти сидят не Украинские ставленики, а ставленики чужеземцев и Украину они в своих интересах используют.
30.10.2025 00:19
29.10.2025 22:58
КЛОУНИ.

ВИ ХОЧЕТЕ КУПИТИ. ПУТІНА????? - але якби він хотів гроші він би її не починав і зекономив би 2-3 трлн
29.10.2025 23:22
план гімно
29.10.2025 23:31
тобто:
-відміна військового стану?
-демобілізація?
-вибори?
29.10.2025 23:38
збитки від війни коштом заморожених активів РФ (загальна сума яких становить понад 200 мільярдів євро)

Ось тому ЗЄ готовий пересаджати та вбити хоч півкраїни аби втримати владу.
30.10.2025 00:27
Новий? А зі старим шо сталося? Не склалось? Буває... Можна ще штук 10 написати. Може поможе.
30.10.2025 00:29
 
 