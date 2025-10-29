Країни ЄС готують новий мирний план для України: у ньому 12 пунктів, - ЗМІ
Країни "Коаліції охочих" розробляють новий мирний план для України для досягнення припинення вогню з Росією. Мирна ініціатива включає 12 пунктів.
Про це пише Radio Free Europe, який отримав у розпорядження документ, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що робота над планом активізувалася після того, як президент США Дональд Трамп скасував зустріч із Путіним у Будапешті та ввів нові санкції проти РФ.
Документ, який ініційований Фінляндією, називається "Елементи на шляху миру до України" і є чернеткою. Поки що він не обговорювався на вищому рівні ЄС.
Що передбачає план
12 пунктів плану побудовані навколо двох етапів: перший — "припинення вогню", а другий — "перемовини".
Підхід "спочатку припинення вогню" є тим, на чому наполягають більшість європейських країн з того часу, як адміністрація Трампа розпочала переговори з Кремлем.
У документі зазначено, що таке припинення вогню "почнеться через 24 години після того, як сторони приймуть цей план", а лінія зіткнення "буде заморожена на тому рівні, на якому вона перебувала на момент початку припинення вогню".
Основні пункти плану ЄС:
- Початок перемовин щодо кінцевої лінії зіткнення, яка діятиме доти, доки сторони не домовляться про постійне управління окупованими територіями.
- Навколо лінії зіткнення утворюються зони безпеки, де не буде дозволено жодної військової діяльності. Моніторинг забезпечує багатонаціональна цивільна місія по обидва боки лінії.
- Обіцянка "Коаліції охочих" гарантій безпеки для України, однак жодних деталей не наводиться.
- Між Києвом і Москвою забезпечується діалог на високому рівні з метою "підвищення взаєморозуміння та поваги до різноманітності мови, культури та релігії".
- Наступний пункт є суперечливим для багатьох європейських урядів, оскільки в ньому згадується "початок переговорів про постійне управління окупованими територіями".
- Відбудова України забезпечується через спеціальний фонд, для якого можуть бути використані заморожені російські активи.
- Санкції проти Росії поступово скасовуються відповідно до реалізації плану. Київ і Москва розпочнуть процес узгодження компенсації за збитки від війни коштом заморожених активів РФ (загальна сума яких становить понад 200 мільярдів євро).
- Також пропонується так званий механізм snapback, за яким у разі повторного нападу Росії на Україну до Москви автоматично повертаються всі санкції та ізоляційні заходи.
Нагадаємо, напередодні агентство Bloomberg з посиланням на обізнані джерела повідомило, що європейські країни працюють з Україною над планом завершення війни РФ проти України. Він також має 12 пунктів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Єдине, що я додала б: паралельно США мали б запропонувати якісь бонуси. Я розумію, що зараз підніметься галт типу - які бонуси агресору. Так то воно так. Але припинення війни занадто велика цінність для українців, щоб гратися у "світову справедливість". Нам шашечки чи їхать? Якщо їхать, то доведеться подумати як всадити росію за стіл перемовин. І це може бути не лише умовна сила.
Ну і головне: Україні варто було б дуже подумати над тим, що вона може запропонувати світу, щоб стати "незамінною" хоча б регіонально. Багато хто мене не зрозуміє, але сподіваюся хоча б хтось пойме про шо я.
ПІСІ. Цей плян натякає, що можливо реально наближається час, коли сторони подумують нарешті про які-неякі перемовини. Або хоча прикидають їх можливість і доцільність. Що вже є прогресом.
прошу вислати цей план мені у вигляді туалетного паперу..
А план непоганий.
Браво !
московія вчинила десятки тисяч злочинів проти людяності, а європейські "нелякані ідіоти" збираються з неї "бирінько" зняти санкції. Це реальність?
Реальність в тому, що ніяких перспектив немає і з цієї ситуації треба виходити.
Можна замінити все одним реченням: "міжнародне право -- в дупу".
Обстрелы гражданских объектов, жилых кварталов и массовые жертвы среди гражданских лиц
Обращение с военнопленными и задержанными, отказ в доступе, пытки, казни
Принудительное перемещение и депортация детей или гражданского населения
Сексуальное насилие, пытки, унижение достоинства гражданских и военнопленных
Хим оружие, и все остальные пункты.
И всем похер!
Украина главное правило должна усвоить прочувствовав на себе все зло. - это правило гласит, что никаких правил нету. А правила создают сильные страны для слабых. А сами сильные страны никаких правил не придерживаются, и если надо нарушат все. Просто опыт научил их лгать или скрывать, чтобы делать все, что хочешь - грабь, убивай, ври, и делай что угодно, только делай это так, чтобы тебя или не словили, или тебе ничего не могли сделать. А Украиной правят ослы, которые сдали ядерки и подписали нераспространение и еще и придерживаются. Во время войны подписали римский статут идиоты, когда война вынуждает делать по своей сути плохие вещи и база войны по Сунь Цзы даже - это обманывать врага. И только и делать, что нарушать конвенции или не обращать на них внимания. ВТО тоже нахер надо слать эту парашу. По этим торговым правилам экспорт Украины ограничен, а страны, которые придумали - нихера себе не ограничивают. И ядерное оружие они имеют, а другим запретили правилами. Настоящая реальность в том, что правил нету. Все делают то, что им выгодно. Только Украинские власти - хотя их так назвать сложно, это враги народа и делают все хуже и хуже для страны. Ресурсы отдали колонизаторам. Войной запад людей белых себе выманивает, чтобы были цивилизованные люди, а не из стран не цивилизованных. Выжимают все соки. Потому что у Украины нету своей власти. Украина не субъект политики, а объект, который все используют в своих интересах, а своих интересов Украинцы не могут защитить. Потому что своей власти не было и нету. Ставленики и марионетки колонизаторов или империалистов. Украине нужно, чтобы к власти пришел свой националист. Вернул ядерное оружие и делал то, что выгодно нам - Украинскому народу - Украинскому государству. Мы живем в дикой среде сумасшедшей среде - альфа животных - человечества со своими племенами общинами, которые все думают о наживе и нахождении в безопасности. Только Украиной так про манипулировали, что Украина не за свою безопасность думает, и не о своей наживе, а о безопасности всех других стран, и отдает все соки из себя и деньги и ресурсы и людей рабов и земли. А все потому что во власти сидят не Украинские ставленики, а ставленики чужеземцев и Украину они в своих интересах используют.
ВИ ХОЧЕТЕ КУПИТИ. ПУТІНА????? - але якби він хотів гроші він би її не починав і зекономив би 2-3 трлн
-відміна військового стану?
-демобілізація?
-вибори?
Ось тому ЗЄ готовий пересаджати та вбити хоч півкраїни аби втримати владу.