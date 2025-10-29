Країни ЄС готують новий мирний план для України: у ньому 12 пунктів, - ЗМІ

Країни "Коаліції охочих" розробляють новий мирний план для України для досягнення припинення вогню з Росією. Мирна ініціатива включає 12 пунктів.

Про це пише Radio Free Europe, який отримав у розпорядження документ, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що робота над планом активізувалася після того, як президент США Дональд Трамп скасував зустріч із Путіним у Будапешті та ввів нові санкції проти РФ.

Документ, який ініційований Фінляндією, називається "Елементи на шляху миру до України" і є чернеткою. Поки що він не обговорювався на вищому рівні ЄС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Кремлі заявили, що мир між Росією та Україною нібито можливий протягом року, - Reuters

Що передбачає план

12 пунктів плану побудовані навколо двох етапів: перший — "припинення вогню", а другий — "перемовини".

Підхід "спочатку припинення вогню" є тим, на чому наполягають більшість європейських країн з того часу, як адміністрація Трампа розпочала переговори з Кремлем.

У документі зазначено, що таке припинення вогню "почнеться через 24 години після того, як сторони приймуть цей план", а лінія зіткнення "буде заморожена на тому рівні, на якому вона перебувала на момент початку припинення вогню".

Читайте також: Радники України та ЄС зустрінуться наприкінці тижня для обговорення плану завершення війни, - Зеленський

Основні пункти плану ЄС:

Початок перемовин щодо кінцевої лінії зіткнення, яка діятиме доти, доки сторони не домовляться про постійне управління окупованими територіями. Навколо лінії зіткнення утворюються зони безпеки, де не буде дозволено жодної військової діяльності. Моніторинг забезпечує багатонаціональна цивільна місія по обидва боки лінії. Обіцянка "Коаліції охочих" гарантій безпеки для України, однак жодних деталей не наводиться. Між Києвом і Москвою забезпечується діалог на високому рівні з метою "підвищення взаєморозуміння та поваги до різноманітності мови, культури та релігії". Наступний пункт є суперечливим для багатьох європейських урядів, оскільки в ньому згадується "початок переговорів про постійне управління окупованими територіями". Відбудова України забезпечується через спеціальний фонд, для якого можуть бути використані заморожені російські активи. Санкції проти Росії поступово скасовуються відповідно до реалізації плану. Київ і Москва розпочнуть процес узгодження компенсації за збитки від війни коштом заморожених активів РФ (загальна сума яких становить понад 200 мільярдів євро). Також пропонується так званий механізм snapback, за яким у разі повторного нападу Росії на Україну до Москви автоматично повертаються всі санкції та ізоляційні заходи.

Читайте також: Європа розробляє варіанти припинення вогню, які можна запропонувати Трампу та Путіну, - Politico

Нагадаємо, напередодні агентство Bloomberg з посиланням на обізнані джерела повідомило, що європейські країни працюють з Україною над планом завершення війни РФ проти України. Він також має 12 пунктів.