Новини Припинення війни Припинення вогню між Україною та РФ
У Кремлі заявили, що мир між Росією та Україною нібито можливий протягом року, - Reuters

кремль

У Кремлі висловили припущення, що "мир" між Росією та Україною може настати вже протягом року, а Вашингтон і Москва "здатні знайти дипломатичне вирішення".

Про це заявив спецпредставник російського диктатора Кирило Дмитрієв, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Під час інвестиційної конференції в Саудівській Аравії Дмитрієв заявив, що Росія нібито перебуває "на шляху до миру".

"Ми впевнені, що перебуваємо на шляху до миру, і як миротворці повинні зробити все, щоб це сталося", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Радники України та ЄС зустрінуться наприкінці тижня для обговорення плану завершення війни, - Зеленський

За словами чиновника, Москва вірить у можливість досягнення домовленостей протягом року. Він також стверджує, що Росія і США близькі до "дипломатичного вирішення" війни, розпочатої самим Кремлем.

Дмитрієв додав, що співпраця Росії, США та Саудівської Аравії, які володіють найбільшими запасами природних ресурсів, нібито може зробити світ "безпечнішим".

"Зараз люди зосереджені на регіональному конфлікті навколо Росії, але ми не хочемо, щоб він переріс у більш масштабне протистояння. Для цього нам потрібно діяти краще, ніж раніше, а не гірше", - зазначив представник Кремля.

Візит Дмитрієва до США

Нагадаємо, що 24 жовтня спецпредставник російського диктатора Кирило Дмитрієв прибув до Сполучених Штатів для офіційних переговорів.

Це сталося за кілька днів після того, як президент Дональд Трамп оголосив про запровадження санкцій проти Росії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Китай має що сказати, щоб допомогти завершити війну в Україні, - держсекретар Ватикану Паролін

Що передувало?

23 жовтня Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній - "Роснефть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.

24 жовтня стало відомо, що спецпредставник російського диктатора Кирило Дмитрієв прибув до Сполучених Штатів для офіційних переговорів.

кремль (547) війна в Україні (6740) припинення вогню (361)
+4
Брехня. Хотєлкі *****-це не мир, а капітуляція України.

29.10.2025 16:02
29.10.2025 16:02 Відповісти
+1
Кацапи турують шлях до миру біля Покровська і Куп"янська -дмитрієв

29.10.2025 16:03
29.10.2025 16:03 Відповісти
+1
Все вірно - бо вже в наступному році буде крах російської економіки, москалі заскавчать і приповзуть просити про мир на будь-яких умовах! Репарації платитимуть.

29.10.2025 16:03
29.10.2025 16:03 Відповісти
Брехня. Хотєлкі *****-це не мир, а капітуляція України.

29.10.2025 16:02
29.10.2025 16:02 Відповісти
Кацапи турують шлях до миру біля Покровська і Куп"янська -дмитрієв

29.10.2025 16:03
29.10.2025 16:03 Відповісти
RIP - наче б то теж, дорога до миру )) але параші це не підходить! вона повинна упокоїться в аду!

29.10.2025 16:03
29.10.2025 16:03 Відповісти
Все вірно - бо вже в наступному році буде крах російської економіки, москалі заскавчать і приповзуть просити про мир на будь-яких умовах! Репарації платитимуть.

29.10.2025 16:03
29.10.2025 16:03 Відповісти
Петрику,в наступному році буде крах свинособачої економіки? Ви, з похмілля?

29.10.2025 17:01
29.10.2025 17:01 Відповісти
Нє, я після водяного. Зараз снікерса наверну, має полегшати.

29.10.2025 17:04
29.10.2025 17:04 Відповісти
смачного..
29.10.2025 17:17 Відповісти
занадто агресивно-окупаційно-брехливий шлях ********** до "миру"
більш схожий на шизоїдно-параноїдальну агресію маніяка-соціопата
29.10.2025 16:05 Відповісти
Що там вже зебіл пообіцяв *****?
29.10.2025 16:05 Відповісти
Скоро слово мир стане синонімом слова обман.

29.10.2025 16:10
29.10.2025 16:10 Відповісти
то чи пошле Білий дім Кремль з петухами на куй...

29.10.2025 16:18
29.10.2025 16:18 Відповісти
Украине МИР, кацапам ХЕР, такая формула всех устоит...

29.10.2025 16:36
29.10.2025 16:36 Відповісти
"мир" між Росією та Україною може настати вже протягом року, а Вашингтон і Москва "здатні знайти дипломатичне вирішення".
Ну домовляйтеся ні про що і далі, можливо про щось і домовитесь, без нашої згоди!
29.10.2025 16:37 Відповісти
Підартворець
29.10.2025 16:38 Відповісти
Ясно, ще рік у Трампа випрашують.
29.10.2025 16:50 Відповісти
Мир с ****** невозможен!!! Но изменение риторики удивляет, ***** и *****конь говорят что цели не меняются!!! *******

29.10.2025 17:08
29.10.2025 17:08 Відповісти
"Нам потрібен мир і бажано весь" (с)

29.10.2025 17:16
29.10.2025 17:16 Відповісти
 
 