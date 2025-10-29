У Кремлі заявили, що мир між Росією та Україною нібито можливий протягом року, - Reuters

У Кремлі висловили припущення, що "мир" між Росією та Україною може настати вже протягом року, а Вашингтон і Москва "здатні знайти дипломатичне вирішення".

Про це заявив спецпредставник російського диктатора Кирило Дмитрієв, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Під час інвестиційної конференції в Саудівській Аравії Дмитрієв заявив, що Росія нібито перебуває "на шляху до миру".

"Ми впевнені, що перебуваємо на шляху до миру, і як миротворці повинні зробити все, щоб це сталося", - сказав він.

За словами чиновника, Москва вірить у можливість досягнення домовленостей протягом року. Він також стверджує, що Росія і США близькі до "дипломатичного вирішення" війни, розпочатої самим Кремлем.

Дмитрієв додав, що співпраця Росії, США та Саудівської Аравії, які володіють найбільшими запасами природних ресурсів, нібито може зробити світ "безпечнішим".

"Зараз люди зосереджені на регіональному конфлікті навколо Росії, але ми не хочемо, щоб він переріс у більш масштабне протистояння. Для цього нам потрібно діяти краще, ніж раніше, а не гірше", - зазначив представник Кремля.

Візит Дмитрієва до США

Нагадаємо, що 24 жовтня спецпредставник російського диктатора Кирило Дмитрієв прибув до Сполучених Штатів для офіційних переговорів.

Це сталося за кілька днів після того, як президент Дональд Трамп оголосив про запровадження санкцій проти Росії.

Що передувало?

23 жовтня Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній - "Роснефть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.

24 жовтня стало відомо, що спецпредставник російського диктатора Кирило Дмитрієв прибув до Сполучених Штатів для офіційних переговорів.

