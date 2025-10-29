В Кремле заявили, что мир между Россией и Украиной якобы возможен в течение года, - Reuters

В Кремле высказали предположение, что "мир" между Россией и Украиной может наступить уже в течение года, а Вашингтон и Москва "способны найти дипломатическое решение".

Об этом заявил спецпредставитель российского диктатора Кирилл Дмитриев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Во время инвестиционной конференции в Саудовской Аравии Дмитриев заявил, что Россия якобы находится "на пути к миру".

"Мы уверены, что находимся на пути к миру, и как миротворцы должны сделать все, чтобы это произошло", - сказал он.

По словам чиновника, Москва верит в возможность достижения договоренностей в течение года. Он также утверждает, что Россия и США близки к "дипломатическому решению" войны, начатой самим Кремлем.

Дмитриев добавил, что сотрудничество России, США и Саудовской Аравии, которые обладают крупнейшими запасами природных ресурсов, якобы может сделать мир "безопаснее".

"Сейчас люди сосредоточены на региональном конфликте вокруг России, но мы не хотим, чтобы он перерос в более масштабное противостояние. Для этого нам нужно действовать лучше, чем раньше, а не хуже", - отметил представитель Кремля.

Визит Дмитриева в США

Напомним, что 24 октября спецпредставитель российского диктатора Кирилл Дмитриев прибыл в Соединенные Штаты для официальных переговоров.

Это произошло через несколько дней после того, как президент Дональд Трамп объявил о введении санкций против России.

Что предшествовало?

23 октября Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.

24 октября стало известно, что спецпредставитель российского диктатора Кирилл Дмитриев прибыл в Соединенные Штаты для официальных переговоров.

