РУС
Новости Прекращение войны Прекращение огня между Украиной и РФ
2 013 15

В Кремле заявили, что мир между Россией и Украиной якобы возможен в течение года, - Reuters

кремль

В Кремле высказали предположение, что "мир" между Россией и Украиной может наступить уже в течение года, а Вашингтон и Москва "способны найти дипломатическое решение".

Об этом заявил спецпредставитель российского диктатора Кирилл Дмитриев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Во время инвестиционной конференции в Саудовской Аравии Дмитриев заявил, что Россия якобы находится "на пути к миру".

"Мы уверены, что находимся на пути к миру, и как миротворцы должны сделать все, чтобы это произошло", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Советники Украины и ЕС встретятся в конце недели для обсуждения плана завершения войны, - Зеленский

По словам чиновника, Москва верит в возможность достижения договоренностей в течение года. Он также утверждает, что Россия и США близки к "дипломатическому решению" войны, начатой самим Кремлем.

Дмитриев добавил, что сотрудничество России, США и Саудовской Аравии, которые обладают крупнейшими запасами природных ресурсов, якобы может сделать мир "безопаснее".

"Сейчас люди сосредоточены на региональном конфликте вокруг России, но мы не хотим, чтобы он перерос в более масштабное противостояние. Для этого нам нужно действовать лучше, чем раньше, а не хуже", - отметил представитель Кремля.

Визит Дмитриева в США

Напомним, что 24 октября спецпредставитель российского диктатора Кирилл Дмитриев прибыл в Соединенные Штаты для официальных переговоров.

Это произошло через несколько дней после того, как президент Дональд Трамп объявил о введении санкций против России.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Китай имеет что сказать, чтобы помочь завершить войну в Украине, - госсекретарь Ватикана Паролин

Что предшествовало?

23 октября Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.

24 октября стало известно, что спецпредставитель российского диктатора Кирилл Дмитриев прибыл в Соединенные Штаты для официальных переговоров.

Автор: 

кремль (747) война в Украине (6688) прекращения огня (361)
Топ комментарии
+4
Брехня. Хотєлкі *****-це не мир, а капітуляція України.
показать весь комментарий
29.10.2025 16:02 Ответить
+1
Кацапи турують шлях до миру біля Покровська і Куп"янська -дмитрієв
показать весь комментарий
29.10.2025 16:03 Ответить
+1
Все вірно - бо вже в наступному році буде крах російської економіки, москалі заскавчать і приповзуть просити про мир на будь-яких умовах! Репарації платитимуть.
показать весь комментарий
29.10.2025 16:03 Ответить
RIP - наче б то теж, дорога до миру )) але параші це не підходить! вона повинна упокоїться в аду!
показать весь комментарий
29.10.2025 16:03 Ответить
Петрику,в наступному році буде крах свинособачої економіки? Ви, з похмілля?
показать весь комментарий
29.10.2025 17:01 Ответить
Нє, я після водяного. Зараз снікерса наверну, має полегшати.
показать весь комментарий
29.10.2025 17:04 Ответить
занадто агресивно-окупаційно-брехливий шлях ********** до "миру"
більш схожий на шизоїдно-параноїдальну агресію маніяка-соціопата
показать весь комментарий
29.10.2025 16:05 Ответить
Що там вже зебіл пообіцяв *****?
показать весь комментарий
29.10.2025 16:05 Ответить
Скоро слово мир стане синонімом слова обман.
показать весь комментарий
29.10.2025 16:10 Ответить
то чи пошле Білий дім Кремль з петухами на куй...
показать весь комментарий
29.10.2025 16:18 Ответить
Украине МИР, кацапам ХЕР, такая формула всех устоит...
показать весь комментарий
29.10.2025 16:36 Ответить
"мир" між Росією та Україною може настати вже протягом року, а Вашингтон і Москва "здатні знайти дипломатичне вирішення".
Ну домовляйтеся ні про що і далі, можливо про щось і домовитесь, без нашої згоди!
показать весь комментарий
29.10.2025 16:37 Ответить
Підартворець
показать весь комментарий
29.10.2025 16:38 Ответить
Ясно, ще рік у Трампа випрашують.
показать весь комментарий
29.10.2025 16:50 Ответить
 
 