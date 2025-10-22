Європа розробляє варіанти припинення вогню, які можна запропонувати Трампу та Путіну, - Politico

Україна веде переговори з європейськими союзниками щодо потенційного плану припинення вогню після того, як заяви президента США Дональда Трампа викликали занепокоєння, що він може змусити Володимира Зеленського піти на територіальні поступки Росії.

Про це пише видання Politico, повідомляє Цензор.НЕТ.

За інформацією видання, переговори щодо варіантів перемир’я, які могли б отримати підтримку президента США, тривають між українськими посадовцями та їхніми колегами в Лондоні, Парижі, Брюсселі та інших столицях.

План Трампа щодо Гази може стати зразком

Одна з ідей полягає в тому, щоб розробити план за зразком ініціативи Трампа на Близькому Сході, створивши "мирну раду", подібну до "ради миру", яку він запропонував для управління Газою.

Джерело, обізнане з переговорами, повідомило, що прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер запропонував ідею окремого плану припинення вогню, який би підтримали всі європейські союзники України.

Проте неназваний британський чиновник заперечив цю інформацію, заявивши, що Стармер не просуває жодної завершеної пропозиції.

Речник Стармера зазначив: "Ми інтенсивно працюємо з нашими союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україні найсильнішу позицію до, під час і після будь-якого припинення вогню".

Остаточного плану ще немає

Ідея створення "мирної ради", про яку вперше повідомило агентство Bloomberg, є лише одним із багатьох планів, над якими працюють європейські союзники.

Жоден із цих планів ще не є остаточним, повідомили особи, обізнані з переговорами. Лідери ЄС на саміті в Брюсселі в четвер обговорять, серед іншого, продовження фінансової допомоги Україні.

Цього тижня лідери "Коаліції охочих", яку очолюють Стармер і президент Франції Емманюель Макрон, зустрінуться, щоб обговорити, як найкраще продовжувати підтримувати Україну. За даними джерел, лідери також обговорять потенційні варіанти пропозиції щодо припинення вогню, Остаточного плану припинення вогню поки немає, додали джерела.

Європа та Україна готують план із 12 пунктів

Нагадаємо, що напередодні агентство Bloomberg з посиланням на обізнані джерела повідомило, що європейські країни працюють з Україною над планом завершення війни РФ проти України. Він складатиметься із 12 пунктів.

Україна отримає гарантії безпеки, кошти на відновлення пошкоджень, завданих війною, і шлях до швидкого вступу до Європейського Союзу.

Санкції проти Росії поступово зніматимуть. У разі, якщо Росія знову нападе на Україну, обмеження автоматично поновлять.

Крім цього, план передбачає, що Москва та Київ розпочнуть переговори щодо управління окупованими територіями, хоча ані Європа, ані Україна юридично не визнають російською жодну окуповану територію.

