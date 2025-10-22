Лінія зіткнення має стати "відправною точкою для переговорів", але це не означає зміни кордонів України, - Єврокомісія

Євросоюз підтримує пропозицію зупинити бойові дії в Україні вздовж поточної лінії зіткнення як відправну точку для мирних переговорів. Водночас у ЄС наголошують, що це не означає визнання зміни кордонів України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Речниця Єврокомісії Аніта Гіппер заявила на брифінгу в Брюсселі, що позиція ЄС залишається незмінною - міжнародні кордони не можуть змінюватися силою. Вона наголосила, що лише Україна має право ухвалювати рішення щодо початку будь-яких мирних переговорів.

"Ми повністю підтримуємо Україну та президента Зеленського в досягненні цієї мети", - сказала Гіппер, коментуючи питання про можливість перемир’я вздовж лінії фронту.

Головна речниця Єврокомісії Паула Піньо уточнила, що позиція Євросоюзу узгоджується із заявою, підписаною лідерами так званої "Коаліції охочих", серед яких - президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

У документі зазначено, що поточна лінія зіткнення може стати відправною точкою для переговорів, проте партнери України залишаються відданими принципу, що міжнародні кордони не повинні змінюватися силою.

