УКР
Новини Мирні перемовини Припинення вогню між Україною та РФ
Лінія зіткнення має стати "відправною точкою для переговорів", але це не означає зміни кордонів України, - Єврокомісія

єврокомісія

Євросоюз підтримує пропозицію зупинити бойові дії в Україні вздовж поточної лінії зіткнення як відправну точку для мирних переговорів. Водночас у ЄС наголошують, що це не означає визнання зміни кордонів України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Речниця Єврокомісії Аніта Гіппер заявила на брифінгу в Брюсселі, що позиція ЄС залишається незмінною - міжнародні кордони не можуть змінюватися силою. Вона наголосила, що лише Україна має право ухвалювати рішення щодо початку будь-яких мирних переговорів.

"Ми повністю підтримуємо Україну та президента Зеленського в досягненні цієї мети", - сказала Гіппер, коментуючи питання про можливість перемир’я вздовж лінії фронту.

Головна речниця Єврокомісії Паула Піньо уточнила, що позиція Євросоюзу узгоджується із заявою, підписаною лідерами так званої "Коаліції охочих", серед яких - президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

У документі зазначено, що поточна лінія зіткнення може стати відправною точкою для переговорів, проте партнери України залишаються відданими принципу, що міжнародні кордони не повинні змінюватися силою.

кордон (4958) Єврокомісія (2318) війна в Україні (6664)
Дивне відео було з Лавровим у Солов"я учора на рашистоТБ - Ми нє атступім ат сваіх трєбований - НЄТ НАТО І ДА РУССКАМУ ЯЗИКУ "Й що дивно вся шобла гостей кричала про англосаксів про вовку наркомана й слова не почула про території та Бамабас ... Замануха на нові вимоги?
22.10.2025 16:04 Відповісти
22.10.2025 16:05 Відповісти
Спробуйте поганою дорогою під FPV їхати або пораненого евакуювати.
Багато кого ті асфальтовані дороги врятували.
А от квіти і плитка - це таки зрада.
22.10.2025 16:12 Відповісти
 
 