Лінія зіткнення має стати "відправною точкою для переговорів", але це не означає зміни кордонів України, - Єврокомісія
Євросоюз підтримує пропозицію зупинити бойові дії в Україні вздовж поточної лінії зіткнення як відправну точку для мирних переговорів. Водночас у ЄС наголошують, що це не означає визнання зміни кордонів України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Речниця Єврокомісії Аніта Гіппер заявила на брифінгу в Брюсселі, що позиція ЄС залишається незмінною - міжнародні кордони не можуть змінюватися силою. Вона наголосила, що лише Україна має право ухвалювати рішення щодо початку будь-яких мирних переговорів.
"Ми повністю підтримуємо Україну та президента Зеленського в досягненні цієї мети", - сказала Гіппер, коментуючи питання про можливість перемир’я вздовж лінії фронту.
Головна речниця Єврокомісії Паула Піньо уточнила, що позиція Євросоюзу узгоджується із заявою, підписаною лідерами так званої "Коаліції охочих", серед яких - президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
У документі зазначено, що поточна лінія зіткнення може стати відправною точкою для переговорів, проте партнери України залишаються відданими принципу, що міжнародні кордони не повинні змінюватися силою.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Багато кого ті асфальтовані дороги врятували.
А от квіти і плитка - це таки зрада.