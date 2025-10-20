Тестування нової системи контролю: Прикордонники попередили про можливі затримки на кордоні з Польщею
Державна прикордонна служба України попередила про можливі затримки в пункті пропуску "Краківець" на кордоні з Польщею через початок роботи нової цифрової Системи в'їзду та виїзду (Entry/Exit System, EES).
Станом на вечір 20 жовтня на виїзд із України перед пунктом пропуску "Краківець" очікує 50 автівок, повідомли в Дерприкордонслужбі.
"Плануючи поїздки, радимо враховувати можливе збільшення часу очікування у пункті пропуску та за можливості обирати менш завантажені напрямки", – сказано в повідомленні.
EES – це електронна система, яка фіксує дані про перетин зовнішніх кордонів Шенгенської зони без необхідності проставлення штампів у паспортах. Її мета – зміцнення безпеки, точний облік термінів перебування іноземців у Європейському Союзі та протидія незаконній міграції.
У Держприкордонслужбі нагадали, що під час першого в'їзду громадяни проходитимуть реєстрацію, що включає:
- фотографування обличчя;
- зняття чотирьох відбитків пальців.
При подальших перетинах кордону перевірка триватиме швидше, адже дані автоматично звірятимуться із уже збереженими у базі. Система фіксуватиме дату, час і місце в'їзду та виїзду.
У травні стало відомо, що Рада ЄС і Європарламент досягли попередньої домовленості, яка дозволить державам-членам Євросоюзу поступово протягом шести місяців впроваджувати цифрову систему управління кордонами Entry/Exit System (EES), яка збиратиме біометричні дані громадян третіх країн, що в'їжджають у ЄС.
Як повідомлялося, система EES мала запрацювати в Євросоюзі з листопада 2024 року. Проте цей строк відклали, оскільки Німеччина, Франція та Нідерланди повідомили про неготовність до запровадження нового біометричного контролю на кордонах.
