Линия соприкосновения должна стать "отправной точкой для переговоров", но это не означает изменения границ Украины, - Еврокомиссия
Евросоюз поддерживает предложение остановить боевые действия в Украине вдоль текущей линии соприкосновения как отправную точку для мирных переговоров. В то же время, в ЕС отмечают, что это не означает признание изменения границ Украины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
Пресс-секретарь Еврокомиссии Анита Гиппер заявила на брифинге в Брюсселе, что позиция ЕС остается неизменной - международные границы не могут изменяться силой. Она подчеркнула, что только Украина имеет право принимать решение о начале любых мирных переговоров.
"Мы полностью поддерживаем Украину и президента Зеленского в достижении этой цели", - сказала Гиппер, комментируя вопрос о возможности перемирия вдоль линии фронта.
Главный спикер Еврокомиссии Паула Пиньо уточнила, что позиция Евросоюза согласуется с заявлением, подписанным лидерами так называемой "Коалиции желающих", среди которых - президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
В документе указано, что текущая линия соприкосновения может стать отправной точкой для переговоров, но партнеры Украины остаются преданными принципу, что международные границы не должны меняться силой.
Багато кого ті асфальтовані дороги врятували.
А от квіти і плитка - це таки зрада.
Звісно ж, не означає. Найвеличніший лідор ********** вже давно розтлумачив шанувальникам його, лідора, чисельних талантів, що кордони України залишаються незмінними, а росія їх лише трохи посуває.