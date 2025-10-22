Линия соприкосновения должна стать "отправной точкой для переговоров", но это не означает изменения границ Украины, - Еврокомиссия

Евросоюз поддерживает предложение остановить боевые действия в Украине вдоль текущей линии соприкосновения как отправную точку для мирных переговоров. В то же время, в ЕС отмечают, что это не означает признание изменения границ Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Пресс-секретарь Еврокомиссии Анита Гиппер заявила на брифинге в Брюсселе, что позиция ЕС остается неизменной - международные границы не могут изменяться силой. Она подчеркнула, что только Украина имеет право принимать решение о начале любых мирных переговоров.

"Мы полностью поддерживаем Украину и президента Зеленского в достижении этой цели", - сказала Гиппер, комментируя вопрос о возможности перемирия вдоль линии фронта.

Главный спикер Еврокомиссии Паула Пиньо уточнила, что позиция Евросоюза согласуется с заявлением, подписанным лидерами так называемой "Коалиции желающих", среди которых - президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В документе указано, что текущая линия соприкосновения может стать отправной точкой для переговоров, но партнеры Украины остаются преданными принципу, что международные границы не должны меняться силой.

