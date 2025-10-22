УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8683 відвідувача онлайн
Новини Припинення вогню між Україною та РФ
489 7

Зеленський про план європейських країн щодо припинення вогню: Вони хочуть представити свій погляд

Зеленський у Вашингтоні: мирні переговори почнуться з припинення вогню

Від деяких європейських країн, зокрема, Франції є пропозиції щодо припиненню вогню.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, коментуючи інформацію щодо європейського плану, передає "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Є пропозиції, такі як від Франції, від деяких європейців. Я думаю, що ми розуміємо одне одного. Не багато, але деякі європейські країни справді дуже допомагають з цим. Вони хочуть представити свій погляд. Це не план, як тотально зупинити війну. Це план щодо припинення вогню", - сказав Зеленський.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Європа та Україна готують план із 12 пунктів

Нагадаємо, що напередодні агентство Bloomberg з посиланням на обізнані джерела повідомило, що європейські країни працюють з Україною над планом завершення війни РФ проти України. Він складатиметься із 12 пунктів.

Україна отримає гарантії безпеки, кошти на відновлення пошкоджень, завданих війною, і шлях до швидкого вступу до Європейського Союзу.

Санкції проти Росії поступово зніматимуть. У разі, якщо Росія знову нападе на Україну, обмеження автоматично поновлять.

Крім цього, план передбачає, що Москва та Київ розпочнуть переговори щодо управління окупованими територіями, хоча ані Європа, ані Україна юридично не визнають російською жодну окуповану територію.

Читайте також: Лінія зіткнення має стати "відправною точкою для переговорів", але це не означає зміни кордонів України, - Єврокомісія

Автор: 

Європа (2098) Зеленський Володимир (25911) припинення вогню (358)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
розкажи краще про розкрадання з єврофондів
показати весь коментар
22.10.2025 17:18 Відповісти
ПРо заборону ОПУ-РИГАМи для виїзду за кордон поважних заслужених дипломатів незалежної України ... Розкажи, падла ригозЄльона !
показати весь коментар
22.10.2025 17:27 Відповісти
Ці всі планм, наміри, уговори, переговори до сраки.
Вони не зупиняться війну, бо пуйло не хоче зупиняти війну.
Що може примусити пуйла зупинити війну?
Тільки зупинка рашистів і не можливість їх просуватися на фронті а також погіршення економічної ситуації а рашці.
Тому єдиний ефективне рішення заходу може бути це нарощування поставок зброї та фінансів Україні та реальні економічні санкції проти рашки.
Ні першого ні другого не має, тільки одне бла бла.
показати весь коментар
22.10.2025 17:19 Відповісти
А що, "план перемоги" зеленського, їм не до вподоби?
показати весь коментар
22.10.2025 17:23 Відповісти
як би ж то тільки ПЛАН
показати весь коментар
22.10.2025 17:31 Відповісти
В кожного є свій план - в кацапів свій і він не збігається з планами Заходу
показати весь коментар
22.10.2025 17:34 Відповісти
 
 