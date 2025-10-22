Зеленський про план європейських країн щодо припинення вогню: Вони хочуть представити свій погляд

Від деяких європейських країн, зокрема, Франції є пропозиції щодо припиненню вогню.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, коментуючи інформацію щодо європейського плану, передає "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Є пропозиції, такі як від Франції, від деяких європейців. Я думаю, що ми розуміємо одне одного. Не багато, але деякі європейські країни справді дуже допомагають з цим. Вони хочуть представити свій погляд. Це не план, як тотально зупинити війну. Це план щодо припинення вогню", - сказав Зеленський.

Європа та Україна готують план із 12 пунктів

Нагадаємо, що напередодні агентство Bloomberg з посиланням на обізнані джерела повідомило, що європейські країни працюють з Україною над планом завершення війни РФ проти України. Він складатиметься із 12 пунктів.

Україна отримає гарантії безпеки, кошти на відновлення пошкоджень, завданих війною, і шлях до швидкого вступу до Європейського Союзу.

Санкції проти Росії поступово зніматимуть. У разі, якщо Росія знову нападе на Україну, обмеження автоматично поновлять.

Крім цього, план передбачає, що Москва та Київ розпочнуть переговори щодо управління окупованими територіями, хоча ані Європа, ані Україна юридично не визнають російською жодну окуповану територію.

