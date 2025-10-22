Зеленский о плане европейских стран относительно прекращения огня: Они хотят представить свой взгляд

От некоторых европейских стран, в частности, Франции есть предложения относительно прекращения огня.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, комментируя информацию относительно европейского плана, передает"Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Есть предложения - от Франции, от некоторых европейцев. Я думаю, мы понимаем друг друга. Не много, но некоторые европейские страны действительно очень помогают с этим. Они хотят представить свой взгляд. Это не план, как тотально остановить войну. Это план по прекращению огня", - сказал Зеленский.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Европа и Украина готовят план из 12 пунктов

Напомним, что накануне агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что европейские страны работают с Украиной над планом завершения войны РФ против Украины. Он будет состоять из 12 пунктов.

Украина получит гарантии безопасности, средства на восстановление повреждений, нанесенных войной, и путь к быстрому вступлению в Европейский Союз.

Санкции против России будут постепенно снимать. В случае, если Россия снова нападет на Украину, ограничения автоматически возобновятся.

Кроме этого, план предусматривает, что Москва и Киев начнут переговоры по управлению оккупированными территориями, хотя ни Европа, ни Украина юридически не признают российской ни одну оккупированную территорию.

Читайте также: Линия соприкосновения должна стать "отправной точкой для переговоров", но это не означает изменения границ Украины, - Еврокомиссия