Зеленский о плане европейских стран относительно прекращения огня: Они хотят представить свой взгляд
От некоторых европейских стран, в частности, Франции есть предложения относительно прекращения огня.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, комментируя информацию относительно европейского плана, передает"Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
"Есть предложения - от Франции, от некоторых европейцев. Я думаю, мы понимаем друг друга. Не много, но некоторые европейские страны действительно очень помогают с этим. Они хотят представить свой взгляд. Это не план, как тотально остановить войну. Это план по прекращению огня", - сказал Зеленский.
Европа и Украина готовят план из 12 пунктов
Напомним, что накануне агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что европейские страны работают с Украиной над планом завершения войны РФ против Украины. Он будет состоять из 12 пунктов.
Украина получит гарантии безопасности, средства на восстановление повреждений, нанесенных войной, и путь к быстрому вступлению в Европейский Союз.
Санкции против России будут постепенно снимать. В случае, если Россия снова нападет на Украину, ограничения автоматически возобновятся.
Кроме этого, план предусматривает, что Москва и Киев начнут переговоры по управлению оккупированными территориями, хотя ни Европа, ни Украина юридически не признают российской ни одну оккупированную территорию.
Вони не зупиняться війну, бо пуйло не хоче зупиняти війну.
Що може примусити пуйла зупинити війну?
Тільки зупинка рашистів і не можливість їх просуватися на фронті а також погіршення економічної ситуації а рашці.
Тому єдиний ефективне рішення заходу може бути це нарощування поставок зброї та фінансів Україні та реальні економічні санкції проти рашки.
Ні першого ні другого не має, тільки одне бла бла.