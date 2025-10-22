Европа разрабатывает варианты прекращения огня, которые можно предложить Трампу и Путину, - Politico

Украина ведет переговоры с европейскими союзниками относительно потенциального плана прекращения огня после того, как заявления президента США Дональда Трампа вызвали беспокойство, что он может заставить Владимира Зеленского пойти на территориальные уступки России.

По информации издания, переговоры о вариантах перемирия, которые могли бы получить поддержку президента США, продолжаются между украинскими чиновниками и их коллегами в Лондоне, Париже, Брюсселе и других столицах.

Одна из идей заключается в том, чтобы разработать план по образцу инициативы Трампа на Ближнем Востоке, создав "мирный совет", подобный "совету мира", который он предложил для управления Сектором Газа.

Источник, знакомый с переговорами, сообщил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер предложил идею отдельного плана прекращения огня, который бы поддержали все европейские союзники Украины.

Однако неназванный британский чиновник опроверг эту информацию, заявив, что Стармер не продвигает никакого завершенного предложения.

Представитель Стармера отметил: "Мы интенсивно работаем с нашими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украине сильную позицию до, во время и после любого прекращения огня".

Окончательного плана еще нет

Идея создания "мирного совета", о которой впервые сообщило агентство Bloomberg, является лишь одним из многих планов, над которыми работают европейские союзники.

Ни один из этих планов еще не является окончательным, сообщили лица, знакомые с переговорами. Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе в четверг обсудят, среди прочего, продолжение финансовой помощи Украине.

На этой неделе лидеры "Коалиции желающих", которую возглавляют Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон, встретятся, чтобы обсудить, как лучше всего продолжать поддерживать Украину. По данным источников, лидеры также обсудят потенциальные варианты предложения по прекращению огня, Окончательного плана прекращения огня пока нет, добавили источники.

Европа и Украина готовят план из 12 пунктов

Напомним, что накануне агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что европейские страны работают с Украиной над планом завершения войны РФ против Украины. Он будет состоять из 12 пунктов.

Украина получит гарантии безопасности, средства на восстановление повреждений, нанесенных войной, и путь к быстрому вступлению в Европейский Союз.

Санкции против России будут постепенно снимать. В случае, если Россия снова нападет на Украину, ограничения автоматически возобновятся.

Кроме этого, план предусматривает, что Москва и Киев начнут переговоры по управлению оккупированными территориями, хотя ни Европа, ни Украина юридически не признают российской ни одну оккупированную территорию.

