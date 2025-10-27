РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9770 посетителей онлайн
Новости Мирный план Коалиция желающих
1 429 14

Зеленский: Путин вряд ли примет мирный план "Коалиции желающих"

зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин вряд ли согласится на мирный план, который разработала для Украины "Коалиция желающих".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью Зеленского изданию Axios.

Глава государства подчеркнул, что план должен быть кратким и конкретным: "Несколько коротких пунктов. Например, план о прекращении огня. Мы решили, что будем работать над этим в течение следующей недели или десяти дней", - сказал Зеленский.

Читайте также: Путин готов принять концепцию США по Украине, - Лавров

В то же время он отметил, что не ожидает, что Путин готов принять любой мирный план.

Что предшествовало?

На прошлой неделе премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что "Коалиция желающих" разработала конкретный план до конца 2025 года, предусматривающий, в частности, усиление санкций против российских энергоносителей.

Читайте также: Зеленский: Госзаказ на ракеты "Фламинго" будет выполнен до конца года

Автор: 

Зеленский Владимир (22404) путин владимир (32395) Коалиция желающих (69)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Так ти же ще плануєш воювати два три роки, потужно, але питання - ким?
показать весь комментарий
27.10.2025 12:41 Ответить
+7
що хоч ці імпотенти наваяли??потужно хоч??я так розумію путлеру пропонують зібрати своїх скремних лаптеногів і вивести на кордони 1991,і в догін виплатити контрибуції та репарації всім зацікавленим??....чи там є щось ще???
показать весь комментарий
27.10.2025 12:39 Ответить
+6
Нахєра ти прийшов в гяізну політику?Водив би дітородним по клавішам роялю,гундосив би зі з сцени,а ігри для дорослих то не твоє.Єдине що ти зробив це створив умови для свого оточення і друзів безмежно і безмірно красти на всьому і навіть під час війни і навіть на стратегічних заказ.
показать весь комментарий
27.10.2025 12:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
То навіщо час витрачати на те що не буде працювати?
показать весь комментарий
27.10.2025 12:38 Ответить
а ілюзія творчої діяльності??трупмель прямо каже-імпотенти вимагають продовження війни....
показать весь комментарий
27.10.2025 12:41 Ответить
Гра в піддавки.
Не прийме - а я й радий.
показать весь комментарий
27.10.2025 13:03 Ответить
що хоч ці імпотенти наваяли??потужно хоч??я так розумію путлеру пропонують зібрати своїх скремних лаптеногів і вивести на кордони 1991,і в догін виплатити контрибуції та репарації всім зацікавленим??....чи там є щось ще???
показать весь комментарий
27.10.2025 12:39 Ответить
І вся владна верхівка кремля повинна добровільно здатись в Гаагу за воєнні злочини. Дуже реалістичний план підготували.
показать весь комментарий
27.10.2025 12:42 Ответить
Не. Будут и дальше клянчить остановиться по линии фронта и помириться. По факту, отдать то, что он уже отъел.
показать весь комментарий
27.10.2025 12:43 Ответить
ну взагалі то у нас реально нема ні ресурсу та засобів до повернення до кордонів 1991,і це кажуть самі військові,якби прикро та мерзенно це не звучало....
показать весь комментарий
27.10.2025 12:50 Ответить
Так ти же ще плануєш воювати два три роки, потужно, але питання - ким?
показать весь комментарий
27.10.2025 12:41 Ответить
То нагуя ви з цим планом носитесь?
показать весь комментарий
27.10.2025 12:43 Ответить
Не переймайтесь, піде вава в атаку, поведе попереду себе квартал і інших хохотунчиків, пабєда будє
показать весь комментарий
27.10.2025 12:44 Ответить
Нахєра ти прийшов в гяізну політику?Водив би дітородним по клавішам роялю,гундосив би зі з сцени,а ігри для дорослих то не твоє.Єдине що ти зробив це створив умови для свого оточення і друзів безмежно і безмірно красти на всьому і навіть під час війни і навіть на стратегічних заказ.
показать весь комментарий
27.10.2025 12:45 Ответить
Не примет-- обратной дороги --нет!
показать весь комментарий
27.10.2025 12:55 Ответить
Та хватит уже о том путине, давить его надо как вшу а не рассказывать что он примет или не примет...
показать весь комментарий
27.10.2025 13:04 Ответить
1) "Коаліція охочих" розробила конкретний план до кінця 2025 року, який передбачає, зокрема, посилення санкцій проти російських енергоносіїв
2) Зеленський: пістун навряд чи прийме мирний план "Коаліції охочих"
-----

Як ці два речення узгоджуються між собою??
пітун що, ідіот, щоб приймати "мирний" план, що вводить санкції проти його ж енергоносіїв?
показать весь комментарий
27.10.2025 13:14 Ответить
 
 