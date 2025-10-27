Зеленский: Путин вряд ли примет мирный план "Коалиции желающих"
Президент Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин вряд ли согласится на мирный план, который разработала для Украины "Коалиция желающих".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью Зеленского изданию Axios.
Глава государства подчеркнул, что план должен быть кратким и конкретным: "Несколько коротких пунктов. Например, план о прекращении огня. Мы решили, что будем работать над этим в течение следующей недели или десяти дней", - сказал Зеленский.
В то же время он отметил, что не ожидает, что Путин готов принять любой мирный план.
Что предшествовало?
На прошлой неделе премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что "Коалиция желающих" разработала конкретный план до конца 2025 года, предусматривающий, в частности, усиление санкций против российских энергоносителей.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Не прийме - а я й радий.
2) Зеленський: пістун навряд чи прийме мирний план "Коаліції охочих"
-----
Як ці два речення узгоджуються між собою??
пітун що, ідіот, щоб приймати "мирний" план, що вводить санкції проти його ж енергоносіїв?