Зеленський: Путін навряд чи прийме мирний план "Коаліції охочих"
Президент Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін навряд чи погодиться на мирний план, який розробила для України "Коаліція охочих".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інтерв’ю Зеленського виданню Axios.
Глава держави наголосив, що план має бути стислим і конкретним: "Кілька коротких пунктів. Наприклад, план про припинення вогню. Ми вирішили, що будемо працювати над цим протягом наступного тижня або десяти днів", - сказав Зеленський.
Водночас він зауважив, що не очікує, що Путін готовий прийняти будь-який мирний план.
Що передувало?
Минулого тижня прем’єр-міністр Британії Кір Стармер повідомив, що "Коаліція охочих" розробила конкретний план до кінця 2025 року, який передбачає, зокрема, посилення санкцій проти російських енергоносіїв.
Не прийме - а я й радий.
2) Зеленський: пістун навряд чи прийме мирний план "Коаліції охочих"
-----
Як ці два речення узгоджуються між собою??
пітун що, ідіот, щоб приймати "мирний" план, що вводить санкції проти його ж енергоносіїв?