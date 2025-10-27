УКР
Зеленський: Путін навряд чи прийме мирний план "Коаліції охочих"

Президент Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін навряд чи погодиться на мирний план, який розробила для України "Коаліція охочих".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інтерв’ю Зеленського виданню Axios.

Глава держави наголосив, що план має бути стислим і конкретним: "Кілька коротких пунктів. Наприклад, план про припинення вогню. Ми вирішили, що будемо працювати над цим протягом наступного тижня або десяти днів", - сказав Зеленський.

Водночас він зауважив, що не очікує, що Путін готовий прийняти будь-який мирний план.

Що передувало?

Минулого тижня прем’єр-міністр Британії Кір Стармер повідомив, що "Коаліція охочих" розробила конкретний план до кінця 2025 року, який передбачає, зокрема, посилення санкцій проти російських енергоносіїв.

Топ коментарі
+8
Так ти же ще плануєш воювати два три роки, потужно, але питання - ким?
27.10.2025 12:41 Відповісти
+7
що хоч ці імпотенти наваяли??потужно хоч??я так розумію путлеру пропонують зібрати своїх скремних лаптеногів і вивести на кордони 1991,і в догін виплатити контрибуції та репарації всім зацікавленим??....чи там є щось ще???
27.10.2025 12:39 Відповісти
+5
Нахєра ти прийшов в гяізну політику?Водив би дітородним по клавішам роялю,гундосив би зі з сцени,а ігри для дорослих то не твоє.Єдине що ти зробив це створив умови для свого оточення і друзів безмежно і безмірно красти на всьому і навіть під час війни і навіть на стратегічних заказ.
27.10.2025 12:45 Відповісти
То навіщо час витрачати на те що не буде працювати?
27.10.2025 12:38 Відповісти
а ілюзія творчої діяльності??трупмель прямо каже-імпотенти вимагають продовження війни....
27.10.2025 12:41 Відповісти
Гра в піддавки.
Не прийме - а я й радий.
27.10.2025 13:03 Відповісти
що хоч ці імпотенти наваяли??потужно хоч??я так розумію путлеру пропонують зібрати своїх скремних лаптеногів і вивести на кордони 1991,і в догін виплатити контрибуції та репарації всім зацікавленим??....чи там є щось ще???
27.10.2025 12:39 Відповісти
І вся владна верхівка кремля повинна добровільно здатись в Гаагу за воєнні злочини. Дуже реалістичний план підготували.
27.10.2025 12:42 Відповісти
Не. Будут и дальше клянчить остановиться по линии фронта и помириться. По факту, отдать то, что он уже отъел.
27.10.2025 12:43 Відповісти
ну взагалі то у нас реально нема ні ресурсу та засобів до повернення до кордонів 1991,і це кажуть самі військові,якби прикро та мерзенно це не звучало....
27.10.2025 12:50 Відповісти
Так ти же ще плануєш воювати два три роки, потужно, але питання - ким?
27.10.2025 12:41 Відповісти
То нагуя ви з цим планом носитесь?
27.10.2025 12:43 Відповісти
Не переймайтесь, піде вава в атаку, поведе попереду себе квартал і інших хохотунчиків, пабєда будє
27.10.2025 12:44 Відповісти
Нахєра ти прийшов в гяізну політику?Водив би дітородним по клавішам роялю,гундосив би зі з сцени,а ігри для дорослих то не твоє.Єдине що ти зробив це створив умови для свого оточення і друзів безмежно і безмірно красти на всьому і навіть під час війни і навіть на стратегічних заказ.
27.10.2025 12:45 Відповісти
Не примет-- обратной дороги --нет!
27.10.2025 12:55 Відповісти
Та хватит уже о том путине, давить его надо как вшу а не рассказывать что он примет или не примет...
27.10.2025 13:04 Відповісти
1) "Коаліція охочих" розробила конкретний план до кінця 2025 року, який передбачає, зокрема, посилення санкцій проти російських енергоносіїв
2) Зеленський: пістун навряд чи прийме мирний план "Коаліції охочих"
-----

Як ці два речення узгоджуються між собою??
пітун що, ідіот, щоб приймати "мирний" план, що вводить санкції проти його ж енергоносіїв?
27.10.2025 13:14 Відповісти
 
 