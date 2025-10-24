Україна надала "Коаліції охочих" деталі своїх потреб в ППО, - Зеленський
У п'ятницю, 24 жовтня, під час засідання "Коаліції охочих" у Лондоні лідери обговорили протиповітряну оборону України. Українська команда надала партнерам деталі щодо потреб у ППО.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час пресконфреренції разом із лідерами країн "Коаліції охочих" і генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, передає "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
"Ми всі бачимо виклики, що стоять перед нами сьогодні, і росіяни проводять кампанію терору проти нашої енергетичної системи, і вони дійсно хочуть зробити зимову холоднечу інструментом тортур і тиску на Україну, наш народ і нашу оборону. І мета Росії не змінилася. Вони хочуть зламати нас, хочуть зламати Україну, і вони роблять все, щоб цього досягти", - сказав глава держави.
Детально обговорили системи ППО
За словами Зеленського, під час зустрічі детально обговорили системи ППО.
"Наша оборона означає все, що дійсно зупиняє Росію від вбивств, руйнувань і терору. Звичайно, це оборона, і сьогодні ми детально обговорили з нашими партнерами системи ППО. Важливо, щоб наші партнери зосередилися на тому, що є найбільш практичним і ефективним. І ми надали всі деталі", - розповів Зеленський.
