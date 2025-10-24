Украина предоставила "Коалиции желающих" детали своих потребностей в ПВО, - Зеленский

В пятницу, 24 октября, во время заседания "Коалиции желающих" в Лондоне лидеры обсудили противовоздушную оборону Украины. Украинская команда предоставила партнерам детали относительно потребностей в ПВО.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции вместе с лидерами стран "Коалиции желающих" и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, передает "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы все видим вызовы, стоящие перед нами сегодня, и россияне проводят кампанию террора против нашей энергетической системы, и они действительно хотят сделать зимнюю стужу инструментом пыток и давления на Украину, наш народ и нашу оборону. И цель России не изменилась. Они хотят сломать нас, хотят сломать Украину, и они делают все, чтобы этого достичь", - сказал глава государства.

Детально обсудили системы ПВО

По словам Зеленского, во время встречи детально обсудили системы ПВО.

"Наша оборона означает все, что действительно останавливает Россию от убийств, разрушений и террора. Конечно, это оборона, и сегодня мы подробно обсудили с нашими партнерами системы ПВО. Важно, чтобы наши партнеры сосредоточились на том, что является наиболее практичным и эффективным. И мы предоставили все детали", - рассказал Зеленский.

