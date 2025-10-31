РФ звинуватила Україну в гальмуванні переговорів. МЗС: "Скажіть начальнику, щоб припинив війну"

Україна відповіла на звинувачення російського МЗС у нібито ухиленні від мирних переговорів.

Про це речник МЗС Георгій Тихий написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідь України на закиди Росії

Він нагадав, що російський диктатор Володимир Путін має припинити війну проти України й тоді можна буде почати перемовини.

"Скажіть своєму начальнику, щоб він припинив війну. Коли він буде готовий – ми зможемо провести зустріч лідерів і домовитися про припинення вогню", - наголосили в МЗС.

Переговори у Стамбулі

Речник МЗС зазначив, що українська делегація протягом 2025 року неодноразово відвідувала Стамбул для прямих переговорів з російською делегацією.

Однак кожного разу Україна бачила там лиш "групу людей низького рівня", які продовжують висувати старі ультиматуми та не мають повноважень ухвалювати рішення.

"Причина проста: Путін не прагне миру, він шукає шляхи для продовження війни", - додав Тихий.

Що передувало

Раніше у Росії заявили, що "готові" до продовження прямих мирних переговорів з Україною, але у "стамбульському форматі". Водночас, на думку Москви, єдина проблема, що Київ "ухиляється від діалогу".

