Мирні перемовини переговори з РФ
2 822 16

РФ звинуватила Україну в гальмуванні переговорів. МЗС: "Скажіть начальнику, щоб припинив війну"

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий

Україна відповіла на звинувачення російського МЗС у нібито ухиленні від мирних переговорів.

Про це речник МЗС Георгій Тихий написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідь України на закиди Росії

Він нагадав, що російський диктатор Володимир Путін має припинити війну проти України й тоді можна буде почати перемовини.

"Скажіть своєму начальнику, щоб він припинив війну. Коли він буде готовий – ми зможемо провести зустріч лідерів і домовитися про припинення вогню", - наголосили в МЗС.

Переговори у Стамбулі

Речник МЗС зазначив, що українська делегація протягом 2025 року неодноразово відвідувала Стамбул для прямих переговорів з російською делегацією.

Однак кожного разу Україна бачила там лиш "групу людей низького рівня", які продовжують висувати старі ультиматуми та не мають повноважень ухвалювати рішення.

"Причина проста: Путін не прагне миру, він шукає шляхи для продовження війни", - додав Тихий.

Що передувало

  • Раніше у Росії заявили, що "готові" до продовження прямих мирних переговорів з Україною, але у "стамбульському форматі". Водночас, на думку Москви, єдина проблема, що Київ "ухиляється від діалогу".

Топ коментарі
+5
Так ніхто мирних переговорів і не пропонує, пропонують припинення вогню щоб перекинути російські війська на інший напрямок і влаштувати прорив фронту. Між мирними переговорами і тимчасовим припиненням вогню є велика різниця. росія не збирається закінчувати війну, вона продовжує мобілізацію, накопичує навколо фронту особовий склад та засоби ураження, тому про мирні переговори не йдеться. А припинення вогню не вигідне Україні, бо зараз ми стримуємо ворога розсередженого по всьому фронту, а припинення вогню дозволить ворогу сконцентрувати сили та засоби на напрямку головного удару в якомусь місці, що призведе до відходу ЗСУ і втрати територій. Гра путінських терористів зрозуміла всьому світові, але на це вже ніхто не поведеться, війна буде продовжуватись доки російські терористи не отримають поразку на фронті або не почнуть виводити війська з України.
31.10.2025 18:21 Відповісти
+4
Які ж ці рашисти цинічні, брехливі і боягузливі виродки. Це нів'яку голову не налазить що маніяк звинувачує жертву в тому що вона не хоче померти. )(уйло може в любу хвилину закінчити війну забравши своїх людоїдів назад на свої засрані болота
31.10.2025 18:24 Відповісти
+2
І не йти на жодні поступки - бо то не справедливий мир. Воюватимуть до "справедливої " капітуляції. Читайте історію УНР - "У вагоні Директорія під вагоном територія"
31.10.2025 18:20 Відповісти
А які мирні переговори можуть бути, якщо патріоти будуть воювати до кордонів 1991?
31.10.2025 18:12 Відповісти
31.10.2025 18:21 Відповісти
Чому ж тоді ***** наразі не погоджується на припинення вогню?
31.10.2025 19:22 Відповісти
А ухилянти капітулювати, сєрьога? Ну який з тебе серж...
31.10.2025 18:22 Відповісти
Вони, ухилянти не патріоти.)
31.10.2025 18:24 Відповісти
Кордони 91 року можливі лише за наявності:
1. ядерної (та хімічної) зброї
2. більше 90 мільйонів молодого населення
3. союзників, в тому числі тих, які готові теж воювати з рф
31.10.2025 18:24 Відповісти
********* "стамбульські ультиматуми"?
31.10.2025 19:05 Відповісти
********)...смажену картоплю, сало та солоні огірочки.)
31.10.2025 19:16 Відповісти
В Нідерландах тільки гороховий суп з ковбасою.
31.10.2025 19:21 Відповісти
31.10.2025 18:20 Відповісти
А в тебе яка територія з тим флажком? Під діваном, еге ж?.
31.10.2025 18:25 Відповісти
31.10.2025 18:24 Відповісти
ВМС вдарили крилатими ракетами "Нептун" по Орловській ТЕЦ та електропідстанції в Новобрянську
31.10.2025 18:27 Відповісти
Кацапи просто бачать слабкість позиції - от і тиснуть !
31.10.2025 19:03 Відповісти
Чиїх позицій слабкість?
Якщо кацапських свинособачих то мають рацію.
Заводи автівок майже банкроти, вугільна, газова, нафтова уже банкроти.
У них там навіть інтернет відключили.
Не знав?
31.10.2025 19:18 Відповісти
Під мирними перемовинами кацапи розуміють капітуляцію України. Тому нехай рухаються у напрямку на юх.
31.10.2025 19:08 Відповісти
 
 