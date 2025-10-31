РФ звинуватила Україну в гальмуванні переговорів. МЗС: "Скажіть начальнику, щоб припинив війну"
Україна відповіла на звинувачення російського МЗС у нібито ухиленні від мирних переговорів.
Про це речник МЗС Георгій Тихий написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
Відповідь України на закиди Росії
Він нагадав, що російський диктатор Володимир Путін має припинити війну проти України й тоді можна буде почати перемовини.
"Скажіть своєму начальнику, щоб він припинив війну. Коли він буде готовий – ми зможемо провести зустріч лідерів і домовитися про припинення вогню", - наголосили в МЗС.
Переговори у Стамбулі
Речник МЗС зазначив, що українська делегація протягом 2025 року неодноразово відвідувала Стамбул для прямих переговорів з російською делегацією.
Однак кожного разу Україна бачила там лиш "групу людей низького рівня", які продовжують висувати старі ультиматуми та не мають повноважень ухвалювати рішення.
"Причина проста: Путін не прагне миру, він шукає шляхи для продовження війни", - додав Тихий.
Що передувало
- Раніше у Росії заявили, що "готові" до продовження прямих мирних переговорів з Україною, але у "стамбульському форматі". Водночас, на думку Москви, єдина проблема, що Київ "ухиляється від діалогу".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А які мирні переговори можуть бути, якщо патріоти будуть воювати до кордонів 1991?
1. ядерної (та хімічної) зброї
2. більше 90 мільйонів молодого населення
3. союзників, в тому числі тих, які готові теж воювати з рф
Якщо кацапських свинособачих то мають рацію.
Заводи автівок майже банкроти, вугільна, газова, нафтова уже банкроти.
У них там навіть інтернет відключили.
Не знав?