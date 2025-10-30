Не рекомендуємо журналістам довіряти пропозиціям Путіна щодо "коридорів" у зоні бойових дій, - МЗС

Україна не рекомендує журналістам будь-якої країни довіряти жодним пропозиціям диктатора РФ Володимира Путіна щодо "коридорів" в зоні бойових дій.

Про це речник МЗС Георгій Тихий написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Реакція МЗС України

"Відверто кажучи, я не рекомендую журналістам довіряти будь-яким пропозиціям Путіна щодо "коридорів" у зоні бойових дій. Я на власні очі бачив, чим закінчуються такі пропозиції – 29 серпня 2014 року в Іловайську", - зазначив він.

У МЗС наголосили, що єдина мета Путіна — затягування війни. Диктатор ніколи не дотримувався жодної обіцянки щодо припинення вогню.

Україна попросила не допомагати очільнику Кремля виправдовувати злочини через російські провокації проти журналістів.

"Я також нагадую всім ЗМІ, що будь-які візити на окуповану Росією територію без дозволу України є порушенням нашого законодавства та міжнародного права. Вони матимуть довгострокові репутаційні та юридичні наслідки. Ми уважно стежимо за цим", - додав Тихий.

Що передувало

30 жовтня російський диктатор Путін видав наказ своєму Міноборони забезпечити "безперешкодний проїзд" іноземних та українських журналістів у райони Покровська, Мирнограда та Куп'янська.

Російський диктатор каже, що там нібито заблоковані українські військові.

У російському Міноборони пообіцяли припинити бойові дії на 5-6 годин та забезпечити коридор для представників ЗМІ за умови "гарантій безпеки" і для них, і для росіян.

