УКР
Припинення вогню між Україною та РФ
1 231 20

Не рекомендуємо журналістам довіряти пропозиціям Путіна щодо "коридорів" у зоні бойових дій, - МЗС

Спікер Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий

Україна не рекомендує журналістам будь-якої країни довіряти жодним пропозиціям диктатора РФ Володимира Путіна щодо "коридорів" в зоні бойових дій.

Про це речник МЗС Георгій Тихий написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Реакція МЗС України

"Відверто кажучи, я не рекомендую журналістам довіряти будь-яким пропозиціям Путіна щодо "коридорів" у зоні бойових дій. Я на власні очі бачив, чим закінчуються такі пропозиції – 29 серпня 2014 року в Іловайську", - зазначив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Путін назвав війну "генетичною рисою" росіян. ВIДЕО

У МЗС наголосили, що єдина мета Путіна — затягування війни. Диктатор ніколи не дотримувався жодної обіцянки щодо припинення вогню.

Україна попросила не допомагати очільнику Кремля виправдовувати злочини через російські провокації проти журналістів.

"Я також нагадую всім ЗМІ, що будь-які візити на окуповану Росією територію без дозволу України є порушенням нашого законодавства та міжнародного права. Вони матимуть довгострокові репутаційні та юридичні наслідки. Ми уважно стежимо за цим", - додав Тихий.

Читайте також: Угорський дипломат Мадяр пропонував Україні віддати території для "миру" з РФ: МЗС відповіло

Що передувало

  • 30 жовтня російський диктатор Путін видав наказ своєму Міноборони забезпечити "безперешкодний проїзд" іноземних та українських журналістів у райони Покровська, Мирнограда та Куп'янська.
  • Російський диктатор каже, що там нібито заблоковані українські військові.
  • У російському Міноборони пообіцяли припинити бойові дії на 5-6 годин та забезпечити коридор для представників ЗМІ за умови "гарантій безпеки" і для них, і для росіян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Кремлі заявили, що мир між Росією та Україною нібито можливий протягом року, - Reuters

Автор: 

МЗС (4312) путін володимир (25044) ЗМІ (1393) війна в Україні (6752) Тихий Георгій (40)
Топ коментарі
+6
Хай Такер Карлсон поїде. Він же типу журналіст...
показати весь коментар
30.10.2025 17:02 Відповісти
+3
Ну що ж, правильно сказав.
показати весь коментар
30.10.2025 17:03 Відповісти
+3
Колись кацапи вже робили "коридор" - не дай Бог
показати весь коментар
30.10.2025 17:06 Відповісти
Вот это ответ )
показати весь коментар
30.10.2025 17:01 Відповісти
соловйов нехай приїде, скабееева...
показати весь коментар
30.10.2025 17:32 Відповісти
Треба було навпаки всім бажаючим дозволити. Тепер путін скаже, що то Україна не допустила і там будуть виключно кацапські та "дружні" типу журналюги, а також "українські" з різних московських помийок типу Страна юа.
показати весь коментар
30.10.2025 17:03 Відповісти
Де він забороняє?
показати весь коментар
30.10.2025 17:04 Відповісти
Що б дрона в пику зловити? Вони не такі дурні...
показати весь коментар
30.10.2025 17:33 Відповісти
Де будуть кацапські журнашлюхи , на контрольованій ЗСУ території ? А хто їх туди пустить ?
***** ж хоче щоб журналісти приїхали до тіпа - оточених підрозділів ЗСУ .
Ну нехай соловйов приїде , йому там кишки швидко випустять . І пох на те що він журнашлюха .
показати весь коментар
30.10.2025 17:50 Відповісти
ДАЙТЕ ЧАС зЄРИГОМАФІЇ дограбувати Україну та розподілити між собою награбоване - а там хоч хйло з Бужанськими хоч дідько лисий - МАРОДЕРАТ втече йому буде все похер!
показати весь коментар
30.10.2025 17:03 Відповісти
зараз вилазять оці нікчеми з Бакноквї за сценарієм РИГОідеологів - роздувати нікчемноневиконанні посили від хйла, аби відволікати увагу від грабування зЄвладою перед втечею...
показати весь коментар
30.10.2025 17:11 Відповісти
Ну коли агенти НАБУ та керівник САП з гучними розслідуваннями РИГОВЛАДИ вже під прицілом та під судами ТАТАРІВСЬКОЇ спецури то ...
показати весь коментар
30.10.2025 17:13 Відповісти
Це нікчемне бекання-мекання в соцмережі і є відповідь зелевлади на провокації *****?
показати весь коментар
30.10.2025 17:03 Відповісти
В них є труба в Куп'янськ, нехай рачки лізуть...
показати весь коментар
30.10.2025 17:35 Відповісти
свіжак!
вже три котла. 9000 зсу в них.
кожній, хоч якось думаючій людині зрозуміло, що плєшивий вималює 4-5 годин, що завести до своїх 200 "просочівшихся" але зажатих 8 корпусом дшв, якусь підмогу.
ну, і звісно, це байки для імбецила трампа. минулого разу спрацювало. трамп особисто просив відпустити наших 5000 з котла під курськом.
показати весь коментар
30.10.2025 17:07 Відповісти
показати весь коментар
30.10.2025 17:19 Відповісти
"коридоры кончаются стенками , а тунели выводят на свет"
показати весь коментар
30.10.2025 17:08 Відповісти
Госсаді! А про це ще й говорити треба? Своєї клепки немає? Тії журналісти про Іловайськ забули? Не знають скільки вартує слово "руZZкага афіцера" ?
******...
показати весь коментар
30.10.2025 17:18 Відповісти
Те що сказав найкривавіший терорист ,гидко навіть звертати увагу.
показати весь коментар
30.10.2025 17:24 Відповісти
ну да, а то приедут и узнают правду не с марафона
показати весь коментар
30.10.2025 17:42 Відповісти
 
 