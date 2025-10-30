УКР
Путін назвав війну "генетичною рисою" росіян. ВIДЕО

Під час візиту до московського військового госпіталю російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито "здатність воювати закладена в генах росіян". Так він відповів одному з учасників збройної агресії проти України, який згадав про свого діда — ветерана Другої світової війни.

Як повідомляє Центр протидії дезінформації, подібні висловлювання Путіна демонструють, що культ війни став частиною сучасної російської ідентичності, передає Цензор.НЕТ.

Кремль системно нав’язує суспільству думку, що участь у війнах — це норма життя "справжнього росіянина".

Через міфологізацію "вєлікой побєди" та культ "дідів, які воювали", у свідомості росіян формується переконання, що нові агресивні війни — це продовження "історичної місії", а насильство й воєнні злочини — прояв "патріотизму".

ЦПД також звертає увагу, що серед співрозмовників Путіна у госпіталі були особи з кримінальним минулим. Люди, які ще нещодавно відбували покарання у в’язницях, тепер зусиллями кремлівської пропаганди постають як "герої" та "нова еліта Росії".

путін володимир росія ЦПД війна в Україні
+30
генетичне сміття
30.10.2025 14:14
+12
про які генетичні ознаки мультирасового та мультиетнічного болота, яке називають русаками, можна говорити?
30.10.2025 14:15
+11
***** вже не знає чим йому пишатися, знайшов ще одну головну рису одічалих, яким не місце серед людей.
30.10.2025 14:17
генетичне сміття
30.10.2025 14:14
Мозгов просто нет!Сплошная пустота!
30.10.2025 14:34
Кацапи вдало могли воювати тільки проти набагато слабшого противника переважно на Сході. Рівному собі противнику, особливо на Заході, завжди програвали, бо вони безрукі нездари за що не візьмуться! Старе плішиве мудило вже не знає, що ж вигадати для виправдання цієї прос'аної ним війни.
30.10.2025 14:36
нові "бєлокурі бєстії" ?

.
30.10.2025 14:50
про які генетичні ознаки мультирасового та мультиетнічного болота, яке називають русаками, можна говорити?
30.10.2025 14:15
А німці казали діду Ху..ла: "Зер гут, Спірідон!"
30.10.2025 14:30
а мамку ***** би СС заарештували, бо етнічна єврейка
30.10.2025 14:34
Хотелось бы уточнить, что путькин конкретно сказал ( не нашел оригинал статьи) росиянцев или срусских?
30.10.2025 14:15
Видео после долепили. Возможно я слепой и с первого раза не увидел)
30.10.2025 14:39
***** вже не знає чим йому пишатися, знайшов ще одну головну рису одічалих, яким не місце серед людей.
30.10.2025 14:17
То воюйте одне з одним, в чому проблема?
30.10.2025 14:18
"участь у війнах - це норма життя "справжнього росіянина"" - це, до речі абсолютна правда! Бо тільки у війнах ота отара двуногих може відкрито грабувати, насилувати, вбивати ні в чому не винних людей, знущатись з будь-кого - бо це дійсно закладено в їхніх азіато-мокшанських ДНК.
Тому й праві люди, коли кажуть, що "харОшій руській - мертвий руській". А ми це доводимо кожного дня.
30.10.2025 14:18
А до чого тут "руські"? В українскій мові взагалі іменника "руський" немає. Це виключно прикметник від слова Русь, який не має жодного стосунку до РФ.
Вони росіяни, а не руські і розмовляють російською мовою, а не руською!
30.10.2025 14:21
Вони - московіти.
30.10.2025 14:45
У рф 22 республИки

Республика Адыгея: Майкоп
Республика Алтай: Горно-Алтайск
Республика Башкортостан: Уфа
Республика Бурятия: Улан-Удэ
Республика Дагестан: Махачкала
Республика Ингушетия: Магас
Кабардино-Балкарская Республика: Нальчик
Республика Калмыкия: Элиста
Карачаево-Черкесская Республика: Черкесск
Республика Карелия: Петрозаводск
Республика Коми: Сыктывкар
Республика Марий Эл: Йошкар-Ола
Республика Мордовия: Саранск
Республика Саха (Якутия): Якутск
Республика Северная Осетия - Алания: Владикавказ
Республика Татарстан: Казань
Республика Тыва: Кызыл
Удмуртская Республика: Ижевск
Республика Хакасия: Абакан
Чеченская Республика: Грозный
Чувашская Республика - Чувашия: Чебоксары

де хтось бачить Республика расія ???
хтось бачить ????

а от "харОшій руській - мертвий руській" це добре, дуже добре.
30.10.2025 14:45
сказала генетична помилка. антихромосомний дегенерат
30.10.2025 14:18
Нація генетичного сміття, яка нічого не створила, тільки завойовувала і грабувала
30.10.2025 14:19
Пыня пернул неподумавши... Садись, два. - Генетична риса - водкапейгрязиваляйся.
30.10.2025 14:20
Зайві хромосоми цієї нації даються взнаки!
30.10.2025 14:23
Якби не допомога США - Гітлер загнав би цю генетику за Урал
30.10.2025 14:23
Для нас не новина через те і прижилося у народів - КАЦАП - живодер, кровожера, загарбник, вбивця і насильник!!!
30.10.2025 14:23
Одна з причин, чому у них і з найманцями проблем немає.
Коли за хобі ще й гроші платять.
30.10.2025 14:24
***** в этот раз не соврал
Другие народы придумывают автомобили и стиралки
Мобилки и все остальное
А кацапы приезжают на танках
Чтобы все это стырить!!!!!
***** в этот раз сказал правду
30.10.2025 14:24
І ні в кого не виникло просте запитання - якщо вони "народжені для війни"(типу...) то чого ж залишившись без українців і решти народів колишнього СРСР , вони програли ВСІ війни -
- в Чечні , фактично , програли і змушені платит чеченцям данину
- в Сирії програли , Асад втік
- в Україні , фактично , програли теж - якщо "бліцкріг" 2022 не вдався - це вже рівнозначно програшу !
30.10.2025 14:25
Ху...ло вирішив перетворити ху...лостан у біологічний смітник, розумні утекли, хто не зміг, вже загинув, а каліки, що вижили, вирощуватимуть зі своїх дітей генетичне сміття
30.10.2025 14:25
Росіянин - паразит роду людського, якого ще не витравили
30.10.2025 14:27
Генетическая особенность сп@ть чужое, культивируемая столетиями...
30.10.2025 14:27
"РусЦкій" - не "хто", а "чий". Звичайний щур. Хоча, на Тюркських (Тілі) Мовах, віками є приказка: "Урус хынзыр киши, адам дегиль!"© - "..... свинячоподібне, не людина!".
ПіСі Так яким "свинячоподібним" уруцкій ізікЪ "радной"?
30.10.2025 14:31
"...став частиною ******** російської ідентичності..."??? Бл... КУДИ цей цЄнзірь дивився з часу свого вілуплення? ВІЙНА практично в паРашки якась безперервна, навіть не про Грузію мова, чи Ічкерію!
30.10.2025 14:28
О, ***** признало себя полностью ёпнутым оно же свистело что Украинцы и росеянцы это один народ, ну и каким же надо быть **** *********, чтобы напасть на народ у которого генетически заложено умение воевать пакуйте падаль ботексную и в психушку дауна.
30.10.2025 14:30
людство має викорінити цю "шкідливу мутацію" доки вона не знищила всю планету
30.10.2025 14:30
Спасибо за видео! "В генах у нас" у кого? И это не праздный вопрос.
30.10.2025 14:30
Фашиські виродки!
30.10.2025 14:31
Фашизм й народився саме в раісцянії...
30.10.2025 14:33
у них немає фашизму, просто деспотизм *****
30.10.2025 14:36
ГенетическаяраZZея
Мединский: у народа России имеется одна лишняя хромосома
30.10.2025 14:32
Міг би одним словом сказати шо вони кацапи. Кацап - різник, живодер, м'ясник та ін.
30.10.2025 14:32
Тоді вже "КЪАСАБ" правильно.
30.10.2025 14:34
І як той твердий знак читати?
30.10.2025 14:36
30.10.2025 14:39
пьянство и быдлячество - вот ваша генетика....
30.10.2025 14:32
47-а хромосома - це генетична риса кацапів, яка призводить до того що ці тварини живуть в лайні і хочуть щоб всі жили як вони.
30.10.2025 14:33
Здохни рашиська мерзота і вся твоя родина ,смерть рашиським варварам.
30.10.2025 14:34
Набрали бакалавров! В разведку! Тут намного интереснее булькнул товарисч ПУ!
30.10.2025 14:34
генетична риса московітів - це дегенератизм і самодурство
30.10.2025 14:39
Це говорить падло яке прі першому ж звуку пострілу десь поруч з ним насере повні штани, сцарь генетичних п.дарів.
30.10.2025 14:45
Так хто заперечує. Кацапи - андрофаги, тобто моральні виродки, підофіли, вбивці, живодери... так, це в них як сказав ***...утий дідусь "в хєнах".
30.10.2025 14:46
"здохни за меня" называется..рученки свои шаловливые тянет... ничтожество
30.10.2025 14:47
Кремлівський вилупок і вся кацапня - це генетичне ,
смердюче лайно , яке не дає спокійно жити ( своїм гнилим спорідом)
всьому цивілізованому світу !!
Здохніть всі , кацапські гади на болотах 😡
30.10.2025 14:51
30.10.2025 14:53
30.10.2025 15:03
моль тут права, ще він забув добавити що в них в крові мародерити,тому нащадки кацапів мародерять в Украні
30.10.2025 15:00
так, серійні вбивці - це
найважливіша генетична відзнака росіян.
30.10.2025 15:03
Дивно. А дід путіна - був кухарем у Сталіна та Лєніна
30.10.2025 15:06
В ізольованих авторитарних націй розвивається нарцисизм - наділення себе завищеними якостями: морально-вольовими, духовними, інтелектуальними....

Дефіцит спілкування приводить до неадекватного сприйняття себе і зовнішнього світу, а невираженість у зовнішньому світу до нарцисизму.

Звідси тяги до парадів, велічія, пафосності, грандіозності, потємкенський деревень.

КНДР хороший приклад.
30.10.2025 15:08
Нарциссизм это у Европы. У кацапов что-то другое, дикое.
30.10.2025 15:42
Нація ходячих мерців. В них культ смерті, вони народжуються вже мертвими, ходять з палками на яких зображені мертві й від них смердить мертвячиною. Словом, вони - загроза для усього живого на земній кулі.
30.10.2025 15:09
Покидьки Людства!
30.10.2025 15:16
Справді у русні "асаблівая" генетична риса-свинособача, а тому вона анагоГОВНЄТная.
30.10.2025 15:25
Сорок сьома хромосома 😆
30.10.2025 15:32
нах. з тими щурячими мордами фото тут виставляти ?
30.10.2025 15:33
генетична мутація
30.10.2025 15:38
 
 