Путін назвав війну "генетичною рисою" росіян. ВIДЕО
Під час візиту до московського військового госпіталю російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито "здатність воювати закладена в генах росіян". Так він відповів одному з учасників збройної агресії проти України, який згадав про свого діда — ветерана Другої світової війни.
Як повідомляє Центр протидії дезінформації, подібні висловлювання Путіна демонструють, що культ війни став частиною сучасної російської ідентичності, передає Цензор.НЕТ.
Кремль системно нав’язує суспільству думку, що участь у війнах — це норма життя "справжнього росіянина".
Через міфологізацію "вєлікой побєди" та культ "дідів, які воювали", у свідомості росіян формується переконання, що нові агресивні війни — це продовження "історичної місії", а насильство й воєнні злочини — прояв "патріотизму".
ЦПД також звертає увагу, що серед співрозмовників Путіна у госпіталі були особи з кримінальним минулим. Люди, які ще нещодавно відбували покарання у в’язницях, тепер зусиллями кремлівської пропаганди постають як "герої" та "нова еліта Росії".
Тому й праві люди, коли кажуть, що "харОшій руській - мертвий руській". А ми це доводимо кожного дня.
Вони росіяни, а не руські і розмовляють російською мовою, а не руською!
де хтось бачить Республика расія ???
хтось бачить ????
а от "харОшій руській - мертвий руській" це добре, дуже добре.
Коли за хобі ще й гроші платять.
Другие народы придумывают автомобили и стиралки
Мобилки и все остальное
А кацапы приезжают на танках
Чтобы все это стырить!!!!!
***** в этот раз сказал правду
- в Чечні , фактично , програли і змушені платит чеченцям данину
- в Сирії програли , Асад втік
- в Україні , фактично , програли теж - якщо "бліцкріг" 2022 не вдався - це вже рівнозначно програшу !
ПіСі Так яким "свинячоподібним" уруцкій ізікЪ "радной"?
Мединский: у народа России имеется одна лишняя хромосома
смердюче лайно , яке не дає спокійно жити ( своїм гнилим спорідом)
всьому цивілізованому світу !!
Здохніть всі , кацапські гади на болотах 😡
найважливіша генетична відзнака росіян.
Дефіцит спілкування приводить до неадекватного сприйняття себе і зовнішнього світу, а невираженість у зовнішньому світу до нарцисизму.
Звідси тяги до парадів, велічія, пафосності, грандіозності, потємкенський деревень.
КНДР хороший приклад.