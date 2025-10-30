Путін назвав війну "генетичною рисою" росіян. ВIДЕО

Під час візиту до московського військового госпіталю російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито "здатність воювати закладена в генах росіян". Так він відповів одному з учасників збройної агресії проти України, який згадав про свого діда — ветерана Другої світової війни.

Як повідомляє Центр протидії дезінформації, подібні висловлювання Путіна демонструють, що культ війни став частиною сучасної російської ідентичності, передає Цензор.НЕТ.

Кремль системно нав’язує суспільству думку, що участь у війнах — це норма життя "справжнього росіянина".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Через міфологізацію "вєлікой побєди" та культ "дідів, які воювали", у свідомості росіян формується переконання, що нові агресивні війни — це продовження "історичної місії", а насильство й воєнні злочини — прояв "патріотизму".

ЦПД також звертає увагу, що серед співрозмовників Путіна у госпіталі були особи з кримінальним минулим. Люди, які ще нещодавно відбували покарання у в’язницях, тепер зусиллями кремлівської пропаганди постають як "герої" та "нова еліта Росії".

Також читайте: Росія посилює цензуру в інтернеті - понад 1,2 мільйона блокувань інтернет-ресурсів, - ЦПД