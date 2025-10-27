Росія посилює цензуру в інтернеті - понад 1,2 мільйона блокувань інтернет-ресурсів, - ЦПД

У Росії стрімко зростає масштаб державної цензури в інтернеті

У 2025 році Роскомнагляд заблокував понад 1,2 мільйона інтернет-ресурсів — на 50% більше, ніж торік.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Хоча офіційно відомство пояснює блокування "боротьбою з кіберзлочинністю" — фішингом, шкідливим ПЗ чи анонімними серверами, — експерти вважають, що йдеться насамперед про посилення технічних можливостей держави для цензури.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Розширення блокувань пов’язане з новим репресивним законодавством, яке передбачає покарання навіть за пошук "екстремістських матеріалів" або рекламу VPN-сервісів. Тепер звичайного користувача можуть оштрафувати за спробу знайти заборонений контент, а бізнес — за згадку про засоби обходу блокувань.

Таким чином, у РФ формується закрита цифрова екосистема, повністю контрольована владою. Роскомнагляд фактично отримує монополію на управління інформаційним трафіком, а Кремль вибудовує "цифрову залізну завісу", ізолюючи росіян від світового інформаційного простору та замінюючи вільний інтернет державною пропагандою.

Також читайте: У найближчі 3 роки Росія планує виділити "дружнім країнам" кредити на $22 млрд, - ЦПД