Росія посилює цензуру в інтернеті - понад 1,2 мільйона блокувань інтернет-ресурсів, - ЦПД
У Росії стрімко зростає масштаб державної цензури в інтернеті
У 2025 році Роскомнагляд заблокував понад 1,2 мільйона інтернет-ресурсів — на 50% більше, ніж торік.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Хоча офіційно відомство пояснює блокування "боротьбою з кіберзлочинністю" — фішингом, шкідливим ПЗ чи анонімними серверами, — експерти вважають, що йдеться насамперед про посилення технічних можливостей держави для цензури.
Розширення блокувань пов’язане з новим репресивним законодавством, яке передбачає покарання навіть за пошук "екстремістських матеріалів" або рекламу VPN-сервісів. Тепер звичайного користувача можуть оштрафувати за спробу знайти заборонений контент, а бізнес — за згадку про засоби обходу блокувань.
Таким чином, у РФ формується закрита цифрова екосистема, повністю контрольована владою. Роскомнагляд фактично отримує монополію на управління інформаційним трафіком, а Кремль вибудовує "цифрову залізну завісу", ізолюючи росіян від світового інформаційного простору та замінюючи вільний інтернет державною пропагандою.
