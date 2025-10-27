РУС
Новости
296 3

Россия усиливает цензуру в интернете - более 1,2 миллиона блокировок интернет-ресурсов, - ЦПД

Цензура в интернете РФ

В 2025 году Роскомнадзор заблокировал более 1,2 миллиона интернет-ресурсов - на 50% больше, чем в прошлом году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Хотя официально ведомство объясняет блокирование "борьбой с киберпреступностью" - фишингом, вредоносным ПО или анонимными серверами, - эксперты считают, что речь идет, прежде всего, об усилении технических возможностей государства для цензуры.

Расширение блокирования связано с новым репрессивным законодательством, предусматривающим наказание даже за поиск "экстремистских материалов" или рекламу VPN-сервисов. Теперь обычного пользователя могут оштрафовать за попытку найти запрещенный контент, а бизнес - за упоминание о средствах обхода блокировок.

Таким образом, в РФ формируется закрытая цифровая экосистема, полностью контролируемая властями. Роскомнадзор фактически получает монополию на управление информационным трафиком, а Кремль выстраивает "цифровой железный занавес", изолируя россиян от мирового информационного пространства и заменяя свободный интернет государственной пропагандой.

Автор: 

интернет (1720) россия (97824) Роскомнадзор (50) блокирование (480) Центр противодействия дезинформации (169)
чекаємо те ж саме і у нас.....
27.10.2025 15:26 Ответить
А у нас типа сайты не блокируют, Вон куча сайтов с где можно кино смотреть или новости про киноиндустрию заблокировали. Да, у кацапов в стране огромная цензура, но говорить о том что у нас не блокируют сайты и в Украине нету цензуры - это откровенная и наглая ложь.
27.10.2025 15:28 Ответить
Кіно подивитись то питання не до нашої влади - то питання прав власності . А новини про кіно це шо таке - точніше які такі кфна вас цікавлять шо навіть сайти західні заблокованні ( теперка перекласти текст не складає проблем якшо тре ) ?
27.10.2025 16:50 Ответить
 
 