Россия усиливает цензуру в интернете - более 1,2 миллиона блокировок интернет-ресурсов, - ЦПД

В 2025 году Роскомнадзор заблокировал более 1,2 миллиона интернет-ресурсов - на 50% больше, чем в прошлом году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Хотя официально ведомство объясняет блокирование "борьбой с киберпреступностью" - фишингом, вредоносным ПО или анонимными серверами, - эксперты считают, что речь идет, прежде всего, об усилении технических возможностей государства для цензуры.

Расширение блокирования связано с новым репрессивным законодательством, предусматривающим наказание даже за поиск "экстремистских материалов" или рекламу VPN-сервисов. Теперь обычного пользователя могут оштрафовать за попытку найти запрещенный контент, а бизнес - за упоминание о средствах обхода блокировок.

Таким образом, в РФ формируется закрытая цифровая экосистема, полностью контролируемая властями. Роскомнадзор фактически получает монополию на управление информационным трафиком, а Кремль выстраивает "цифровой железный занавес", изолируя россиян от мирового информационного пространства и заменяя свободный интернет государственной пропагандой.

